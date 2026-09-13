الجولة 7: عرض هلالي مرعب... والرياض يصنع الحدث

واتكينز لاعب الهلال يحتفل مع مندش بعد هدفه في التعاون (تصوير: سعد العنزي)
شهدت الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية وصلت إلى الرقم 28، من بينها ركلتي جزاء، في أسبوع خلا من البطاقات الحمراء.
وقدم الهلال عرضا هجوميا مرعبا بعد دكه شباك التعاون بسداسية نظيفة، في سابقة هي الأولى لـ"الزعيم" من خلال تسجيل 6 أهداف في مرمى "سكري القصيم" عبر لقاء واحد بالمسابقة، متجاوزاً حصيلته التهديفية أمامه في آخر 3 مواجهات مجتمعة (5 أهداف).
ورغم تعادل النصر مع الخليج، فقد نجح عبدالله الحمدان بالتسجيل لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ الربيع الماضي حين هز شباك النجمة والخليج.
وفي المنطقة الشرقية، حبس "ديربي القادسية والاتفاق" الأنفاس بتسجيل 6 أهداف لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، ليحافِظ الاتفاق على كونه آخر فريق زار شباك القادسية بثلاثية بالمحترفين منذ أبريل 2026، متصدراً قائمة أكثر أندية الدوري تسجيلاً عبر البدلاء بـ3 أهداف، فيما أكد القادسية قوته الهجومية المبكرة بـ9 أهداف في الشوط الأول خلال 7 جولات خلف الهلال.
وعلى صعيد الإنجازات الفردية والأرقام القياسية، فقد عادل الإنجليزي إيفان توني الرقم القياسي التاريخي لأعلى حصيلة تهديفية للاعب خلال أول 7 جولات منذ موسم 2009-2010 بوصوله للهدف رقم 10، محاكياً الإنجاز الأسطوري لعمر السومة مع الأهلي في موسم 2016-2017.
وشهدت مواجهة الأهلي والحزم مباغتة سريعة بتسجيل الحزم هدفاً بعد 87 ثانية فقط، كـثاني أسرع أهدافه تاريخياً بالمحترفين بعد هدفه أمام الاتحاد عام 2009 (12 ثانية)، وثاني أسرع هدف يستقبله الأهلي بالمسابقة منذ هدف سافيتش لاعب الهلال في أكتوبر 2023 (45 ثانية)، لينفرد الحزم بكونه الفريق الوحيد الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق هذا الموسم.
وفي جانب الاتحاد، واصل المغربي يوسف النصيري التألق بهزه الشباك في مباراتين متتاليتين أمام الفيحاء والفيصلي، مكرراً هذه السلسلة بقميص "العميد" للمرة الثالثة.
وفي الشق الآخر من النتائج، تجرع الفتح مرارة أضعف انطلاقة في تاريخه بالمحترفين بفشله في تحقيق أي انتصار خلال أول 7 جولات لـلمرة الثانية بعد موسم 2016-2017، معادلاً حصيلته النقطية الأدنى بنفس الرصيد (3 نقاط).
ومن جانبه، صنع الرياض الحدث بإسقاطه للخلود بعدما ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم بعد انطلاقة الأخير الاستثنائية.
جماهيرياً، تصدرت مواجهة الخليج والنصر المشهد بـ14,143 مشجعاً، يليه ديربي القادسية والاتفاق بحضور 9,143 متفرجاً، ثم لقاء الأهلي والحزم بـ6,158 مشجعاً، واختتمت القائمة بمواجهة التعاون والهلال بـ4,152 مشجعاً.
أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية.
حامد القرني (تيوك)
مهرجان ولي العهد للهجن: «انتباه» و«ترف» تحلقان بالسيوف في الختام الكبيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5317947-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
مهرجان ولي العهد للهجن: «انتباه» و«ترف» تحلقان بالسيوف في الختام الكبير
من منافسات يوم الختام في مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)
تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أُقيم أمس (الأحد) الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان سباقات الهجن في محافظة الطائف.
وتوّج الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين؛ إذ شهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط، على مسافة 6 كيلومترات، شاركت فيها نخبة من المطايا، والبالغ عددها 114 مطية وسط تنافسٍ كبيرٍ بين ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
بهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والتقدير لولي العهد على رعايته لمهرجان الهجن في نسخته الثامنة.
وقال في تصريح صحافي إن رعاية ولي العهد للمهرجان تعد مصدر فخر واعتزاز لجميع المشاركين والعاملين في هذا الحدث الوطني الكبير، وتجسّد المكانة التي تحظى بها رياضة الهجن ضمن منظومة الرياضة السعودية، في ظل ما تجده من دعم واهتمام كريمين أسهما في تحقيق نقلات نوعية لهذه الرياضة العريقة وتعزيز حضورها على مختلف المستويات.
وأضاف: «لقد واصل مهرجان ولي العهد للهجن ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المهرجانات الرياضية والتراثية في المنطقة، من خلال ما شهده من مشاركة واسعة ومستويات تنافسية متميزة، أسهمت في إبراز رياضة الهجن والمحافظة على إرثها الأصيل، كما أود في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره الحفل وتتويجه الفائزين الذين أبارك لهم هذا المنجز المتميز».
وقد فازت بالشوط الأول المطية «المايدي» فئة زمول عام لمالكها الإماراتي حمد العامري وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما فازت بالشوط الثاني المطية «نهاب» فئة زمول مفتوح لمالكها هجن الرئاسة الإماراتية، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما حازت المطية «انتباه» فئة حيل عام لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية تبلغ مليوناً و500 ألف ريال وسيف، فيما تفوقت في الشوط الرابع المطية «ترف» فئة حيل مفتوح لمالكها هجن الشحانية من قطر، وظفرت بجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف.
كما كرّم الفائز بجائزة كأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط مالك الهجن عبد الله القحطاني، إذ حصل على كأس البطولة ومبلغ 500 ألف ريال.
يُشار إلى أن المهرجان قد انطلق في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، وشهد إقامة 248 شوطاً، للفئات «مفاريد، وحقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل، وزمول».
الأهلي «النخبوي» يدشن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة باختاكورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5317946-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1
الأهلي «النخبوي» يدشن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة باختاكور
لاعبو الاتحاد أظهروا معنويات عالية خلال تدريباتهم في قطر (موقع النادي)
تدشن الأندية السعودية، الاثنين، رحلتها في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاث مواجهات؛ إذ يدشن الأهلي حامل اللقب رحلته أمام باختاكور الأوزبكي في جدة، فيما يحل الاتحاد ضيفاً على الشمال القطري في استاد البيت بمدينة الخور، ويعود القادسية إلى الواجهة القارية بعد سنوات طويلة من الغياب عندما يستقبل الوصل الإماراتي على ملعب الأمير محمد بن فهد.
وتأتي بداية المشوار القاري قبل دخول المنافسات المحلية فترة التوقف الأولى هذا الموسم، بالتزامن مع أيام «فيفا» الدولية وإقامة بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية، ما يمنح الأندية الثلاثة رغبة إضافية في إنهاء المرحلة الأولى بانتصارات تعزز حضورها قبل التوقف.
وفي الخور، يبدأ الاتحاد مغامرته القارية بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محلياً قادته إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في وقت يسعى فيه إلى نقل حضوره اللافت إلى الساحة الآسيوية.
وكان الاتحاد قد أكمل عقد الأندية السعودية في البطولة ورفع عدد ممثليها إلى خمسة بعدما عبر الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4 - 1 في مباراة الملحق، ليحجز مقعده في مرحلة الدوري.
ويقدم الفريق تحت قيادة الألماني ينز فيسينغ مستويات متصاعدة، ويدخل مواجهة الشمال واضعاً نصب عينيه انتصاراً أول يمنحه بداية مثالية في مشوار طويل يتطلع خلاله إلى المنافسة والذهاب بعيداً.
ويملك فيسينغ قائمة زاخرة بالخيارات الهجومية، يتقدمها الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيخينا والهولندي ستيفن بيرغوين، إلى جانب مواطنه جورجينيو فينالدوم والكولومبي ريتشارد ريوس، وهي أسماء تمنح الاتحاد حلولاً متنوعة في مواجهة منافس يدخل اللقاء بسجل محلي خالٍ من الخسارة.
ولا يبدو الشمال القطري منافساً سهلاً؛ إذ يحتل المركز الثالث في الدوري القطري برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي خسارة.
ويقود الفريق ديفيد براتس، ويعتمد على مجموعة من عناصر الخبرة يتقدمها الجزائري بغداد بونجاح، والإسباني بابلو ماري الذي خاض تجربة قصيرة مع الهلال الموسم الماضي، والسنغالي يوسف سابالي، والبرتغالي تياغو سيلفا.
وفي جدة، يعود الأهلي إلى البطولة التي اعتلى منصتها في النسخة الماضية، عندما يستقبل باختاكور الأوزبكي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، واضعاً أمامه هدفاً واضحاً يتمثل في بدء رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار.
ويدخل الأهلي المنافسات القارية بطموحات كبيرة رغم التذبذب الذي صاحب مسيرته محلياً؛ إذ خاض سبع مباريات في الدوري السعودي، انتصر في أربع منها وخسر ثلاثاً دون أن يسجل أي تعادل، ليحتل المركز الخامس.
ويظهر الأهلي هذا الموسم بهوية مختلفة بعد التغييرات التي طرأت على الفريق، بداية من رحيل مدربه الألماني ماتياس يايسله وتولي الهولندي مارينو بوسيتش المهمة، مروراً بمغادرة الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.
وفي المقابل، يعول بوسيتش على القوة التهديفية للإنجليزي إيفان توني، إلى جانب البرازيلي غالينو، فيما عزز النادي صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، يتقدمها الفرنسي إبراهيما ديابي والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والأوكراني أرتيم بوندارينكو.
ويأمل الأهلي أن تكون البطولة القارية مساحة لاستعادة الاستقرار والثقة بعد تذبذب نتائجه المحلية، خصوصاً أن دخوله المنافسات بصفته حامل اللقب يضعه أمام مسؤولية مختلفة، ويجعله أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة.
أما باختاكور فيصل إلى جدة بخبرة كبيرة في المشاركات الآسيوية، وإن ظلت نتائجه القارية دون طموحاته في الكثير من النسخ الماضية.
ويحتل الفريق الأوزبكي المركز الثاني في الدوري المحلي الذي يقترب من مراحله الأخيرة، ويصل إلى المواجهة بحالة معنوية جيدة بعدما سجل انتصارين متتاليين بثلاثية في المسابقة المحلية، ما يمنحه قدراً من الثقة قبل اختبار حامل اللقب.
وفي الدمام، تحمل مواجهة القادسية والوصل قصة مختلفة؛ إذ يعود الفريق القدساوي إلى الواجهة القارية بعد سنوات طويلة من الغياب، واضعاً نُصب عينيه تسجيل بداية تليق بالمشروع الذي أعاده إلى المنافسات الآسيوية.
ونجح القادسية في حجز مقعده القاري بعد موسمه المحلي المميز، ويصل إلى البطولة الحالية وهو يقدم مستويات لافتة تحت قيادة الآيرلندي بريندان رودجرز، وبقائمة من الأسماء تمنحه القدرة على تجاوز حدود المشاركة والبحث عن الذهاب بعيداً.
ورغم التعادل المثير 3-3 أمام غريمه التقليدي الاتفاق في الجولة الأخيرة من الدوري، فإن القادسية يتطلع إلى إظهار ردة فعل قوية أمام الوصل وكتابة بداية ناجحة في ظهوره القاري المنتظر.
ويملك رودجرز ترسانة من النجوم يتقدمها الهولندي تيجاني ريندرز والإيطالي ماتيو ريتيغي والمكسيكي جوليان كينيونيس، إلى جانب الإسباني ناتشو فرنانديز، فيما تحضر مجموعة من العناصر المحلية البارزة بقيادة مصعب الجوير ومحمد أبو الشامات.
وعلى الجانب الآخر، يحط الوصل في السعودية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي يعرف أجواء الكرة السعودية جيداً بعدما سبق له تدريب النصر، ما يمنح المواجهة بعداً فنياً إضافياً.
ويحتل الوصل المركز الخامس في الدوري الإماراتي، ويمتلك بدوره عدداً من العناصر القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها البرازيلي ريناتو جونيور ونيكولاس خيمينيز والمهاجم الإيراني مهدي طارمي.
تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5317922-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%86
تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجن
الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
وحضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالأشواط الختامية للمهرجان، التي شهدت إقامة أربعة أشواط لمسافة (6) كيلومترات، بمشاركة (114) مطية من نخبة الهجن السعودية والخليجية.
وحقق "المايدي" لمالكه الإماراتي حمد العامري لقب شوط "زمول – عام"، متوجًا بالبندق وجائزة قدرها مليون ريال، فيما حصد "نهاب" لهجن الرئاسة الإماراتية لقب "زمول – مفتوح"، والبندق وجائزة مليون ريال.وفي منافسات "الحيل"، ظفرت "انتباه" لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي بلقب "حيل – عام"، محققة السيف وجائزة (1.5) مليون ريال، فيما توّجت "ترف "لهجن الشحانية القطرية بلقب "حيل – مفتوح"، ونالت السيف وجائزة (1.5) مليون ريال.
وكرّم مالك الهجن السعودي عبدالله القحطاني، الفائز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط، وتسلم كأس البطولة وجائزة مالية قدرها (500) ألف ريال.
وبهذه المناسبة رفع وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للمهرجان، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي ورياضة الهجن على وجه الخصوص من دعم واهتمام، بوصفها موروثًا أصيلًا يعكس جانبًا من ثقافة المملكة وهويتها.وثمّن حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة للحفل الختامي وتتويجه الفائزين، مشيدًا بما شهدته النسخة الثامنة من منافسات وتنظيم.