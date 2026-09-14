إيبرل: ينبغي على بايرن بذل كل ما في وسعه للفوز محلياً

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، أن الدرس المستفاد من الفوز الصعب على إلفرسبرغ 2 - 1 في الدوري الألماني هو ضرورة تقديم الفريق أقصى ما لديه في كل مباراة.

وقال إيبرل: «الأهم في النهاية أننا حققنا الفوز. كل الاحترام لإلفرسبرغ، فهو يلعب بشجاعة ولا يتأثر بالضغوط ويظل خطيراً باستمرار. الدرس بالنسبة لنا هو أننا فزنا، لكن الأمور يمكن أن تصبح خطيرة عندما لا نقدم مستوانا الكامل».

وأضاف: «يجب أن نكون في أفضل حالاتنا بنسبة 100 في المائة في كل مباراة. كنا متحفظين بعض الشيء بعد تقدمنا بهدف، لكن بعد التعادل 1 - 1 اضطررنا إلى العودة للهجوم. أعتقد أن كثيراً من الفرق ستعاني هنا».

واتفق حارس المرمى يوناس أوربيغ مع إيبرل، قائلاً إن «كثيراً من الفرق ستعاني هنا، ولذلك نحن سعداء بالنقاط الثلاث».

وشارك أوربيغ أساسياً في ظل إراحة مانويل نوير، ويعد الحارس الشاب من المرشحين لخلافة نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني، عندما يعلن المدرب الجديد يورغن كلوب قائمته الأولى يوم الخميس استعداداً لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

وفاز إلفرسبرغ، المنتمي إلى منطقة في زارلاند لا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة، في أول مباراتين له منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يوقف بايرن بدايته المثالية.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن: «لم يكن إيقاعنا جيداً اليوم، ولم نكن حاضرين في الالتحامات كما نفعل عادة. إلفرسبرغ قدم أداءً جيداً في جميع الجوانب، وكان شجاعاً للغاية في التعامل مع الكرة. كانت لدينا فرصنا وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا واجهنا منافساً صعباً ونحن سعداء بالنقاط الثلاث».

وبعد ثلاث جولات، يحتل بايرن المركز الرابع في جدول الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف المتصدر فرايبورغ.