أزمة إسرائيلية في سماء مهرجان تورونتو الـ51

في عداد المهرجانات الكبرى التي تتوالى خلال الربع الأخير من كل عام، حاملةً ما لديها من أفلام جديدة ومواهب كثيرة، يقف مهرجان «تورونتو» في المقدّمة.

انطلق المهرجان في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل يومين من اختتام مهرجان «فينيسيا»، محتفلاً بدورته الـ51، ومقدِّماً لجمهوره 435 فيلماً تُعرض، على مدى 10 أيام، من الصباح الباكر حتى ما بعد منتصف الليل. وتنتهي الدورة بتوزيع جوائز تختلف عن تلك التي تمنحها المهرجانات الكبرى الأخرى، إذ لا تشمل مختلف أقسام صناعة الفيلم.

فلا توجد جوائز لأفضل فيلم أو مخرج أو ممثلة أو ممثل أو سيناريو، ولا جائزة خاصة للجنة التحكيم، كما لا توجد لجنة تحكيم رسمية تضم مشاهير من صنَّاع الأفلام، بل تُمنح جوائز لأفلام ضمن 6 أقسام، تُشرف عليها جمعيات أكاديمية أو سينمائية أو إعلامية منفصلة عن المهرجان.

مساهمات عربية

«حوار مع البحر» (كيفيلم)

لطالما كان «تورونتو» مهرجاناً للجمهور العريض، وإحدى أبرز جوائزه تلك التي تُمنح بناءً على تصويت المشاهدين لاختيار أفضل فيلم. وهو جمهور غفير لا تزال صفوفه، منذ أن حضرتُ هذا المهرجان للمرَّة الأولى عام 1994، تمتد أمام المباني التي تضم صالات العرض.

هذه واحدة من حسناته، أما الأخرى فتكمن في كونه بوابةً تعبر منها السينما الأوروبية والآسيوية، بما فيها العربية، إلى سوق الولايات المتحدة. ويتمثل المسعى هنا في تمكين الفيلم غير الأميركي من لفت أنظار الجمهور من ناحية، والموزِّعين من ناحية أخرى، لعلَّه يترك بصمة تقوده إلى دخول السوق الأميركية، ومنها، أو حتى من دونها، إلى المنافسة على جوائز الأوسكار المقبلة.

من بين هذه الأفلام «حوار مع البحر» للفلسطيني مؤيد عليان، الذي سبق أن نال دعماً من «صندوق البحر الأحمر» التابع لمهرجان «البحر الأحمر»، وعُرض في مهرجان «فينيسيا» قبل انتقاله إلى المهرجان الكندي.

وهذا الفيلم واحد من 8 أفلام حظيت بدعم مهرجان «البحر الأحمر»، تحت إدارة فيصل بلطيور الذي يدرك أهمية حضور الإسهامات السينمائية السعودية في المحافل الدولية. من بينها «نحن جميعاً غرباء» لأنطوني تشين، و«أنغ» لثيجا ريو، و«بنيمانا» لماري دوسابيجامبو، التي تتوزع عروضها بين قسمي «بلاتفورم» و«سنتربوينت».

ومن الأفلام العربية الأخرى «غزة 13» لحسام أبو دان، و«رقّة» (A Tenderness) للفلسطينية صابرين خوري، وهو فيلم قصير، شأنه شأن فيلم «اليوم الذي دخَّنت فيه سيجارة مع والدي» لسامح علاء.

وباتت هذه المشاركات العربية جميعها، سواء كانت مموّلة أساساً من داخل بلدان مخرجيها أم من الخارج، مألوفة نتيجة الانفتاح العالمي عليها ونجاح بعضها في الفوز بجوائز دولية، لا سيما خلال العقدين الأخيرين.

مشكلة وثائقية

بات مهرجان «تورونتو» بدوره، وعلى غرار عدد من المهرجانات الأوروبية، ميداناً لعرض الأفلام المناوئة للأوضاع والسياسات الراهنة. وهذا العام، برزت دعوة إلى تعزيز حضور الأفلام المناهضة لسياسات البيت الأبيض. ففي اليوم التالي لافتتاح المهرجان بفيلم «بينغ هيومان» (Being Heumann)، الذي يتناول سيرة المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة جودي هيومان، عُقدت ندوة عن السينما التسجيلية والوثائقية، التي بات عليها، وفقاً للمحاضر ريتشارد لوربر، رئيس شركة «كينو لوربر» الأميركية، أن تتحوَّل إلى ضرورة «لتعزيز حضور الفيلم غير الروائي ودوره التقدمي في مواجهة الظروف الراهنة كافة».

ورأى لوربر في كلمته أن هذه الأفلام ما زالت تكافح من أجل الحصول على فرص توزيع عادلة في صالات السينما، مضيفاً: «أن تُعرض هذه الأفلام في الصالات المتخصصة وحدها أمر مخيِّب للآمال».

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، بدا إنتاج الفيلم التسجيلي فعلاً محفوفاً بالمخاطر، نظراً إلى عجزه غالباً عن تحقيق إيرادات تغطي تكاليفه. كما أن صالات السينما في معظم دول العالم لا تخصِّص له، ولا للأفلام الفنية عموماً، روائية كانت أم غير روائية، ما يكفي من الشاشات.

وثمة نجاحات قليلة، من بينها «مستر لا أحد ضد بوتين» (Mr. Nobody Against Putin)، و«لا أرض أخرى» (No Other Land)، و«شقق مركز النوم» (The Sleeper Mall Apartment)، لكنها لا تقترب من النجاحات التي حققتها أفلام تسجيلية سابقة خلال العقود الماضية. وحتى «لا أرض أخرى»، الذي قدَّم نموذجاً لسياسة ترحيل الفلسطينيين من منازلهم، ونال أوسكار أفضل فيلم تسجيلي العام الماضي، لم تتجاوز إيراداته في الولايات المتحدة مليونين و500 ألف دولار.

وهذا العام، كما تشير مجلة «ذا هوليوود ريبورتر»، برزت مشكلة أخرى تتعلق بالأفلام التسجيلية أو الوثائقية، تتمثل في أن فيلم «نازا»، الذي خرج من مهرجان «فينيسيا» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، قد يواجه صعوبة بالغة في العثور على شركة توزيع تؤمِّن عرضه في الولايات المتحدة، سواء في الصالات أو عبر المنصَّات.

والواقع أن هذه الصعوبة متوقعة؛ فالفيلم السابق للمخرج يوفال إبراهام، «لا أرض أخرى»، الذي أنجزه بالتعاون مع مخرجين فلسطينيين، إضافة إلى المخرجة راشيل شور التي تشاركه إخراج «نازا»، لم يحقق إقبالاً تجارياً كبيراً حتى بعد فوزه. غير أن مأزق «نازا» أشدّ بسبب مضمونه السياسي؛ إذ يقدّم، كما أشرنا سابقاً، شهادات دامغة عن الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزّة، من خلال مقابلات مع 24 جندياً وضابطاً إسرائيلياً شاركوا في الحرب عليها. وقد تطلّب ذلك من المخرج أبراهام أشهراً طويلة قبل أن يعثر على أشخاص مستعدين للحديث عن هذا الموضوع المُدين.

مأزق إسرائيلي

«أخبرني كل شيء» (ليمينال كونتنت)

يتردد هنا حالياً أن «نازا» سيواجه عزوفاً من الموزِّعين الأميركيين، في ظل حالة من الحذر تفرضها المخاوف من التعرُّض لهجمات مضادة من مؤيدي إسرائيل، خصوصاً بعد ما تردد قبل يومين عن وجود أصوات داخل إسرائيل تنادي بسحب هوية المخرجين شور وإبراهام.

لكن هذا الحذر ينطبق أيضاً على أفلام تحظى بموافقة إسرائيلية. ففي العام المقبل، سيظهر ضمن قائمة الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم دولي فيلم بعنوان «أخبرني كل شيء» (Tell Me Everything) لموشي روزنتال. وهذه الدراما، التي عُرضت مطلع العام الحالي في مهرجان «صندانس» الأميركي ونالت جائزة «أوفير» الإسرائيلية السنوية، لا تزال من دون فرصة توزيع محتملة في الولايات المتحدة.

وبذلك، يبدو حتى الآن أن الحذر الأميركي يشمل الأفلام الإسرائيلية بصرف النظر عن موضوعاتها والمواقف التي تتبنَّاها. وهذا لم ينطبق العام الماضي على فيلمين عربيين يتناولان القضية الفلسطينية، هما «فلسطين 36» لآن ماري جاسر، و«صوت هند رجب» لكوثر بن هنية.

أما هذا العام، فلا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور. فهناك أفلام فلسطينية جاهزة، من بينها «المواطن أسامة» لأحمد حسّونة، و«حوار مع البحر» لمؤيد عليان، إلى جانب فيلم «غزّة 13» لحسام أبو دان، الذي لم يُعرض بعد.