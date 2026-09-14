الأهلي لاستعادة الثقة... والزمالك يواجه متذيل ترتيب الدوري المصري

يبحث الأهلي عن استعادة ثقة جماهيره عندما يلاقي أبو قير للأسمدة، الثلاثاء، بينما يحل الزمالك ضيفاً على متذيل الترتيب غزل المحلة الأربعاء، ويسعى بيراميدز لمواصلة سجله المثالي أمام الشرقية إنبي، الخميس، في المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويعتلي بيراميدز صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12)، بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي.

وتتوقف المسابقة بعد الجولة الخامسة، لإفساح المجال أمام منتخب مصر الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

يواجه أنغولا بالقاهرة يوم 25 سبتمبر (أيلول)، ثم يحل ضيفاً على جنوب السودان بعدها بأربعة أيام، في المجموعة الثانية، على أن يلتقي ودياً بعدها مع جنوب أفريقيا بالقاهرة يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول).

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة، بعدما فرض عليه المقاولون العرب التعادل 1 - 1 في الجولة الماضية، ما سبّب حالة من التوتر لدى جماهير الفريق الأحمر الذي تراجع للمركز الثالث.

وتعيش جماهير الأهلي فترة من القلق منذ إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والغياب عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2003.

كما أبدت الجماهير عدم رضاها عن أداء الفريق في الدوري هذا الموسم، رغم الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وقال عموتة عقب مباراة المقاولون العرب: «كلنا نتحمل مسؤولية النتيجة وليس فرداً بعينه. ارتكبنا الكثير من الأخطاء وعلينا تداركها لتصحيح الأمور قبل التوقف الدولي».

ولم تتوقف خسائر الأهلي عند النتائج؛ حيث فقد الفريق قلبي دفاعه عمرو الجزار الذي تعرض للإصابة بقطع في أربطة الركبة، وياسر إبراهيم الذي أصيب بالتواء في الكاحل، بالإضافة للظهير الأيسر أحمد نبيل (كوكا) الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية.

من جانبه، يأمل الوافد الجديد أبو قير للأسمدة في استغلال تعثر الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى ومن ثم تلقى 3 هزائم متتالية ليقبع في المركز السادس عشر (3 نقاط).

من جانبه، يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة وسط حالة من الثقة بعدما نجح الفريق الأبيض في تحقيق 3 انتصارات متتالية، كما تغلب على بورت الجيبوتي بنتيجة 6 - 1 في مجموع المباراتين ليبلغ الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، مما أضفى حالة من الهدوء على المدرب معتمد جمال وجماهير الزمالك.

ورغم حالة القلق التي أصابت محبي الزمالك قبل بداية الموسم، بسبب إيقاف النادي عن القيد لأسباب تأديبية، ورحيل المدافع حسام عبد المجيد، بالإضافة لتمرد الجناح البرازيلي خوان بيزيرا الذي رفض العودة للفريق، فإن بداية الموسم كانت جيدة من حيث النتائج رغم تحفظ جماهير الأبيض على الأداء حتى الآن.

وقال معتمد جمال: «نواجه ظروفاً صعبة للغاية، وأضطر لإجراء تغييرات لأسباب كثيرة مما يؤثر على الفريق. الشيء الجيد أننا نحقق الفوز تلو الآخر، وأشكر اللاعبين الذين تحملوا الصعاب ويقدمون كل ما لديهم».

أما غزل المحلة فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة من مبارياته الأربع الأولى، ما دفع إدارة النادي لإقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب وتعيين خالد جلال لاعب ومدرب الزمالك السابق مديراً فنياً، ليستهل مشواره أمام ناديه القديم.

ويأمل بيراميدز في مواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق فوز خامس على التوالي، حين يحل ضيفاً على الشرقية إنبي بملعب السلام بالقاهرة الخميس.

واستهل بيراميدز مشوار الدوري مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بتحقيق 4 انتصارات متتالية ليعتلي الترتيب بالعلامة الكاملة، ودون أن يستقبل أي هدف.

ونجح أيضاً في تخطي الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على غور ماهيا الكيني ذهاباً وإياباً وبنتيجة 7 - 1 في مجموع المباراتين.

وقال موكوينا: «هدفنا هو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز، لكننا ما زلنا في بداية الموسم وندرك صعوبة المنافسة مع أندية كبيرة خاصة الأهلي والزمالك. نأخذ كل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن على تحقيق فوز آخر قبل التوقف الدولي».

من جهته، يحتل الشرقية إنبي المركز 14، ويسعى مدربه محمد بركات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز مستغلاً الدفعة المعنوية، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية أمام زد.