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تعيين روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي

فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
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تعيين روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي

فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
فينسن روبرتي (أ.ف.ب)

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي المقرر في جبال الألب الفرنسية، اليوم الاثنين، تعيين فينسن روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة عقب رحيل إدجار غروسبيرون، في أحدث انتكاسة تواجهها الاستعدادات المضطربة للدورة.

ووافقت الجمعية العامة الاستثنائية على تعديل مؤقت في اللوائح يسمح لروبرتي بالجمع بين هذا المنصب ومنصبه الحالي كمدير عام حتى تعيين خليفة دائم.

وقال روبرتي للصحافيين اليوم: «أحرص على استمرار عمل اللجنة المنظمة حتى تعيين رئيس جديد. اللجنة المنظمة لألعاب جبال الألب الفرنسية تعمل بكامل طاقتها».

وأضاف: «سأقوم بهذا الدور المؤقت ما دعت الحاجة».

وقال بيير-أوليفييه بيكرز-فيوجان، رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد 2030، إن هذا التعيين «يضمن الاستقرار واستمرارية المشروع».

وأضاف في حديثه للصحافيين: «لقد أعجبنا بالخبرة والمهنية والقيادة الهادئة التي أضافها إلى هذا المشروع منذ وصوله».

واستقال غروسبيرون، بطل التزلج الحر في أولمبياد 1992، بعد 18 شهراً فقط من توليه المسؤولية وسط خلافات حول تنظيم الألعاب وحوكمتها.

وجاء رحيله في أعقاب استقالة المدير العام السابق سيريل لينيت، الذي تنحى عن منصبه في وقت سابق من هذا العام جراء ما وصفه «بخلافات لا يمكن تجاوزها».

وقال بيكرز-فيوجان «إن رحيل رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية ليس حدثاً تافهاً».

وأضاف: «نلاحظ أن الرئيس غروسبيرون، بصفته بطلاً أولمبياً عظيماً، قد تحمل المسؤولية وقرر أنه في ضوء التوترات الإدارية التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، حان الوقت لتعيين رئيس جديد للجنة المنظمة».

وتابع: «من الواضح أن هناك حالة من التوتر بين الأطراف المعنية؛ إذ يشعر البعض أنه لا يتم الاستماع إليهم بما يكفي، فيما يشعر آخرون بأنهم لا يتمتعون بالحرية الكافية».

وواجه مشروع أولمبياد جبال الألب الفرنسية عدة تحديات، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في مايو (أيار) بنقل فعاليات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون.

وكان من المقرر في الأصل أن تصبح نيس «المركز الجنوبي» للرياضات الجليدية، لكن رئيس البلدية المنتخب حديثاً، إريك سيوتي، رفض السماح باستخدام ملعب أليانز ريفيرا معقل نادي نيس لكرة القدم، كحلبة جليدية مؤقتة لمنافسات هوكي الرجال.

وتعني رغبة اللجنة الأولمبية الدولية في الحفاظ على تجمع موحد للرياضات الجليدية أن فعاليات الجليد ستنقل إلى ليون، باستثناء التزلج السريع، الذي ستستضيفه حلبة «تيالف» الجليدية في مدينة هيرنفين الهولندية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية مؤتمراً صحافياً في ليون يوم الأربعاء عقب مراجعتها الثانية للاستعدادات الخاصة لألعاب 2030 الشتوية.

وقال بيكرز-فيوجان: «من بين أمور أخرى، تهدف زيارة لجنة التنسيق إلى إعطاء الموافقة النهائية على توزيع الرياضات والتخصصات التي تم اختيارها في ليون».

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الأهلي لاستعادة الثقة... والزمالك يواجه متذيل ترتيب الدوري المصري

الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
TT
TT

الأهلي لاستعادة الثقة... والزمالك يواجه متذيل ترتيب الدوري المصري

الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)

يبحث الأهلي عن استعادة ثقة جماهيره عندما يلاقي أبو قير للأسمدة، الثلاثاء، بينما يحل الزمالك ضيفاً على متذيل الترتيب غزل المحلة الأربعاء، ويسعى بيراميدز لمواصلة سجله المثالي أمام الشرقية إنبي، الخميس، في المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويعتلي بيراميدز صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12)، بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي.

وتتوقف المسابقة بعد الجولة الخامسة، لإفساح المجال أمام منتخب مصر الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

يواجه أنغولا بالقاهرة يوم 25 سبتمبر (أيلول)، ثم يحل ضيفاً على جنوب السودان بعدها بأربعة أيام، في المجموعة الثانية، على أن يلتقي ودياً بعدها مع جنوب أفريقيا بالقاهرة يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول).

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة، بعدما فرض عليه المقاولون العرب التعادل 1 - 1 في الجولة الماضية، ما سبّب حالة من التوتر لدى جماهير الفريق الأحمر الذي تراجع للمركز الثالث.

وتعيش جماهير الأهلي فترة من القلق منذ إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والغياب عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2003.

كما أبدت الجماهير عدم رضاها عن أداء الفريق في الدوري هذا الموسم، رغم الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وقال عموتة عقب مباراة المقاولون العرب: «كلنا نتحمل مسؤولية النتيجة وليس فرداً بعينه. ارتكبنا الكثير من الأخطاء وعلينا تداركها لتصحيح الأمور قبل التوقف الدولي».

ولم تتوقف خسائر الأهلي عند النتائج؛ حيث فقد الفريق قلبي دفاعه عمرو الجزار الذي تعرض للإصابة بقطع في أربطة الركبة، وياسر إبراهيم الذي أصيب بالتواء في الكاحل، بالإضافة للظهير الأيسر أحمد نبيل (كوكا) الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية.

من جانبه، يأمل الوافد الجديد أبو قير للأسمدة في استغلال تعثر الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى ومن ثم تلقى 3 هزائم متتالية ليقبع في المركز السادس عشر (3 نقاط).

من جانبه، يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة وسط حالة من الثقة بعدما نجح الفريق الأبيض في تحقيق 3 انتصارات متتالية، كما تغلب على بورت الجيبوتي بنتيجة 6 - 1 في مجموع المباراتين ليبلغ الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، مما أضفى حالة من الهدوء على المدرب معتمد جمال وجماهير الزمالك.

ورغم حالة القلق التي أصابت محبي الزمالك قبل بداية الموسم، بسبب إيقاف النادي عن القيد لأسباب تأديبية، ورحيل المدافع حسام عبد المجيد، بالإضافة لتمرد الجناح البرازيلي خوان بيزيرا الذي رفض العودة للفريق، فإن بداية الموسم كانت جيدة من حيث النتائج رغم تحفظ جماهير الأبيض على الأداء حتى الآن.

وقال معتمد جمال: «نواجه ظروفاً صعبة للغاية، وأضطر لإجراء تغييرات لأسباب كثيرة مما يؤثر على الفريق. الشيء الجيد أننا نحقق الفوز تلو الآخر، وأشكر اللاعبين الذين تحملوا الصعاب ويقدمون كل ما لديهم».

أما غزل المحلة فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة من مبارياته الأربع الأولى، ما دفع إدارة النادي لإقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب وتعيين خالد جلال لاعب ومدرب الزمالك السابق مديراً فنياً، ليستهل مشواره أمام ناديه القديم.

ويأمل بيراميدز في مواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق فوز خامس على التوالي، حين يحل ضيفاً على الشرقية إنبي بملعب السلام بالقاهرة الخميس.

واستهل بيراميدز مشوار الدوري مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بتحقيق 4 انتصارات متتالية ليعتلي الترتيب بالعلامة الكاملة، ودون أن يستقبل أي هدف.

ونجح أيضاً في تخطي الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على غور ماهيا الكيني ذهاباً وإياباً وبنتيجة 7 - 1 في مجموع المباراتين.

وقال موكوينا: «هدفنا هو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز، لكننا ما زلنا في بداية الموسم وندرك صعوبة المنافسة مع أندية كبيرة خاصة الأهلي والزمالك. نأخذ كل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن على تحقيق فوز آخر قبل التوقف الدولي».

من جهته، يحتل الشرقية إنبي المركز 14، ويسعى مدربه محمد بركات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز مستغلاً الدفعة المعنوية، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية أمام زد.

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آسياد 2026: الكوريون يتذمرون من «أسوأ» أماكن إقامة «على الإطلاق»

تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
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آسياد 2026: الكوريون يتذمرون من «أسوأ» أماكن إقامة «على الإطلاق»

تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)

تذمر مسؤولون كوريون جنوبيون، الاثنين، من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية التي تنطلق هذا الأسبوع في اليابان، عادّين أنها «الأسوأ على الإطلاق»، مع التحذير أيضاً من «نقص حاد» في الغرف.

وقال مسؤول في كرة السلة الكورية الجنوبية إن الأسرّة الموجودة داخل أكواخ تشبه حاويات الشحن أقصر من أن يتمكن اللاعبون من التمدد عليها، فيما لجأ مسؤولون من الفلبين إلى استئجار مساكن عبر تطبيق «آر بي إن بي».

ولا توجد قرية رياضية مخصصة للرياضيين في هذه الألعاب، إذ يعتمد المنظمون بدلاً من ذلك على سفينة سياحية وأكواخ خشبية مؤقتة وفنادق في محاولة لخفض التكاليف.

وتُفتتح الدورة رسمياً السبت في مدينة ناغويا ومحافظة آيتشي، لكن منافسات كرة القدم وكرة السلة انطلقت بالفعل.

وقال جونغ جاي - يونغ، نائب رئيس الاتحاد الكوري لكرة السلة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه غير راض إطلاقاً عن الأكواخ التي يقيم فيها منتخب الرجال، مضيفاً: «استناداً إلى خبرتي، هذه أسوأ إقامة شهدتها على الإطلاق».

وتابع: «الرياضيون الذين يزيد طولهم على مترين لا يستطيعون حتى مد أرجلهم على الأسرّة. هذا أمر غير معقول».

ونشر لاعب المنتخب الكوري لكرة السلة بيون جون - هيونغ مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مغسلة تُسرب المياه وأرضية مغمورة بالمياه داخل كوخه.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: «ساعدونا رجاءً».

ومن المقرر أن يقيم في هذه الأكواخ قرابة ألفي رياضي ومسؤول طوال فترة الدورة التي تمتد لأكثر من أسبوعين.

ويشعر مسؤولون رياضيون من الهند بقلق كبير حيال هذه الأكواخ إلى درجة أنهم بنوا نماذج مماثلة لها لمساعدة الرياضيين على التكيف معها.

واتهم جونغ المنظمين بعدم الاستجابة لمخاوف كوريا الجنوبية، قائلاً: «المنظمون لم يدلوا بأي تعليق حتى الآن. نحن قلقون جداً، ونجري مناقشات مكثفة مع اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية بشأن ما ينبغي فعله حيال ذلك».

وأجلي الأسبوع الماضي المئات من الرياضيين لفترة وجيزة من أماكن إقامتهم، بعدما شهدت ناغويا هطولاً قياسياً للأمطار.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الألعاب أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، في عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وكان المنظمون المحليون يتوقعون في البداية مشاركة 15 ألف شخص، وقالوا الشهر الماضي إنه «لا تتوافر لديهم لا القوى العاملة ولا الميزانية» للتعامل مع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد.

وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي لاحقاً أن الجميع سيحصلون على مكان للإقامة.

كما أعرب نجوم في رياضة الكريكيت عن مخاوفهم بشأن نقص الفنادق من المستوى الرفيع.

وقال مسؤول في اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المشاكل ما زالت قائمة قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة.

وأضاف: «في الوقت الراهن، هناك نقص حاد في أماكن الإقامة ليس فقط للوفد الكوري الجنوبي المشارك في الألعاب الآسيوية، بل أيضاً للوفود الآتية من مختلف أنحاء العالم إلى منطقة آيتشي - ناغويا».

وتابع: «نبذل كل ما بوسعنا لحل هذه المشكلة، وضمان عدم وجود مثل هذه العقبات».

وقال أبراهام تولينتينو، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جميع رياضيي بلاده حصلوا على غرف للإقامة.

لكنه أضاف أن «بعض المسؤولين، مثل المدربين، نُقلوا إلى فنادق أخرى وإلى مساكن عبر (آر بي إن بي)».

ولم يرد منظمو الألعاب الآسيوية على الفور على طلب للتعليق من «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المقرر أن تصل السفينة السياحية الإيطالية «كوستا سيرينا» إلى ناغويا الثلاثاء.

وسيُقيم على متن السفينة ما بين أربعة وخمسة آلاف رياضي.

أما البقية فسيقيمون في فنادق، بما في ذلك في طوكيو، حيث ستقام منافسات السباحة والغطس والفروسية.

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إيبرل: ينبغي على بايرن بذل كل ما في وسعه للفوز محلياً

ماكس إيبرل (إ.ب.أ)
ماكس إيبرل (إ.ب.أ)
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إيبرل: ينبغي على بايرن بذل كل ما في وسعه للفوز محلياً

ماكس إيبرل (إ.ب.أ)
ماكس إيبرل (إ.ب.أ)

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، أن الدرس المستفاد من الفوز الصعب على إلفرسبرغ 2 - 1 في الدوري الألماني هو ضرورة تقديم الفريق أقصى ما لديه في كل مباراة.

وقال إيبرل: «الأهم في النهاية أننا حققنا الفوز. كل الاحترام لإلفرسبرغ، فهو يلعب بشجاعة ولا يتأثر بالضغوط ويظل خطيراً باستمرار. الدرس بالنسبة لنا هو أننا فزنا، لكن الأمور يمكن أن تصبح خطيرة عندما لا نقدم مستوانا الكامل».

وأضاف: «يجب أن نكون في أفضل حالاتنا بنسبة 100 في المائة في كل مباراة. كنا متحفظين بعض الشيء بعد تقدمنا بهدف، لكن بعد التعادل 1 - 1 اضطررنا إلى العودة للهجوم. أعتقد أن كثيراً من الفرق ستعاني هنا».

واتفق حارس المرمى يوناس أوربيغ مع إيبرل، قائلاً إن «كثيراً من الفرق ستعاني هنا، ولذلك نحن سعداء بالنقاط الثلاث».

وشارك أوربيغ أساسياً في ظل إراحة مانويل نوير، ويعد الحارس الشاب من المرشحين لخلافة نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني، عندما يعلن المدرب الجديد يورغن كلوب قائمته الأولى يوم الخميس استعداداً لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

وفاز إلفرسبرغ، المنتمي إلى منطقة في زارلاند لا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة، في أول مباراتين له منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يوقف بايرن بدايته المثالية.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن: «لم يكن إيقاعنا جيداً اليوم، ولم نكن حاضرين في الالتحامات كما نفعل عادة. إلفرسبرغ قدم أداءً جيداً في جميع الجوانب، وكان شجاعاً للغاية في التعامل مع الكرة. كانت لدينا فرصنا وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا واجهنا منافساً صعباً ونحن سعداء بالنقاط الثلاث».

وبعد ثلاث جولات، يحتل بايرن المركز الرابع في جدول الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف المتصدر فرايبورغ.

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