إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج

بعد غياب طويل بسبب الإصابة، شارك سالم الدوسري قائد فريق الهلال، مساء الأربعاء، في الجزء الأول من تدريبات فريقه الجماعية، بعد اقتراب إكماله برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في وتر الرضفة للركبة اليمنى.

وتعرَّض الدوسري لإصابة في وتر الرضفة للركبة اليمنى غيَّبته عن اللعب مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، أجرى على أثرها عملية جراحية، بعد أن زادت معاناته منها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية، حيث تقرَّر بعد تفاقُم الإصابة إجراء عملية جراحية له في تاريخ 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يدخل بعدها في برنامج تأهيلي اقترب من إكماله، حيث سيكون جاهزاً للمشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام الاتحاد بعد استئناف المنافسات بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي سياق متصل، شارك الإنجليزي أولي واتكينز مهاجم الهلال في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه من إصابة أسفل الظهر التي لحقت به قبل انطلاق فترة التوقف الحالية.

واتكينز شارك في التدريبات الجماعية (نادي الهلال)

وكانت الإصابة غيَّبت المهاجم الإنجليزي عن المشاركة مع الهلال في مواجهة الغرافة القطري في افتتاحية مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا للنخبة، أخر مباراة خاضها الأزرق قبل بداية فترة التوقف الدولي الجارية.

من جهة ثانية، أدى الثنائي الفرنسي ثيو هيرنانديز، وحمد اليامي، مراناً لياقياً وتدريبات بإستخدام الكرة، ضمن برنامجيهما التأهيليين.

وعاود لاعبو الهلال تدريباتهم مساء الأربعاء، بعد فراغهم من الإجازة التي منحها لهم الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق لمدة 9 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب فترة التوقف الدولية الحالية، وذلك استعداداً لخوض المواجهات من جديد بعد عودتها، حيث ستكون أول مواجهة للفريق بعد فترة التوقف أمام الاتحاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.