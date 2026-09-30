أعلن النادي الأهلي، اليوم (الأربعاء)، دخول لاعبه البرازيلي روجر إيبانيز مرحلة العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في الساق اليسرى خلال مواجهة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات كأس القارات للأندية، في الوقت الذي يترقب فيه الجهاز الفني والطبي تطورات حالته قبل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية. ويخضع مدافع الأهلي إلى تقييم طبي يومي، إذ يرتبط قرار عودته إلى التدريبات الجماعية بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، إلى جانب وصوله إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، دون تحديد موعد نهائي لعودته حتى الآن. وكان إيبانيز حاضراً في التشكيلة الأساسية للأهلي خلال مواجهة صن داونز، التي خسرها الفريق 1 - 2، بعدما لعب دوراً أساسياً في الخط الخلفي، وظهر أيضاً في إحدى المحاولات الهجومية للفريق عندما ارتقى لكرة ركنية وسددها برأسه فوق العارضة. وتأتي إصابة إيبانيز في توقيت يحتاج فيه الأهلي إلى جاهزية عناصره الدفاعية، في ظل ارتباط الفريق بالمنافسات المحلية والقارية، ما يجعل الجهاز الفني أمام ضرورة التعامل بحذر مع عودة اللاعب وعدم الاستعجال في إشراكه قبل اكتمال جاهزيته. وبحسب التحديث الطبي الصادر اليوم، فإن المرحلة الحالية تتركز على العلاج والتأهيل والمتابعة اليومية، فيما ستحدد الاستجابة للبرنامج موعد الانتقال إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم إمكانية العودة إلى المباريات.
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إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5324474-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج
إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج
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