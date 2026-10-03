عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الفورمولا 1 تبقي على جائزتي قطر والإمارات

حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
TT
TT

الفورمولا 1 تبقي على جائزتي قطر والإمارات

حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)
حلبة مرسى ياس بأبوظبي ستستضيف جولة نهاية موسم الفورمولا 1 (حلبة مرسى ياس)

أعلن الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، السبت، خلافاً لكل التوقعات، الإبقاء على الجولتين الأخيرتين من الموسم في قطر وأبوظبي، رغم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الإيطالي لقناة «كانال بلوس» الفرنسية، على هامش جائزة البحرين الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في الربيع قبل نقلها هذا الأسبوع إلى حلبة سيبانغ في ماليزيا: «استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدينا، كل شيء مؤكد بالنسبة لإقامة السباقين في قطر وأبوظبي»، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وعاد رئيس الفئة الأولى لرياضة السيارات ليؤكد لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «روزنامة الجولتين الأخيرتين» من الموسم، والمقررتين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) و6 ديسمبر (كانون الأول) في قطر وأبوظبي، وهما دولتان خليجيتان تأثرتا منذ أشهر بالنزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وقال دومينيكالي إنه تلقى «تأكيدات بأن كل شيء على ما يرام»، مؤكداً أن «الفرق والسائقين يطّلعون على الوضع بشفافية كاملة»، في حال شهدت الأوضاع مزيداً من التدهور قبل نهاية العام.

وتتطلب استضافة سباق واحد في الفورمولا 1 ميزانية بعشرات ملايين الدولارات.

وأوضح دومينيكالي لـ«كانال بلوس» أن «99 في المائة من التذاكر» الخاصة بجائزة أبوظبي الكبرى المقررة بحلبة مرسى ياس قد بيعت، مشيراً إلى أن الحدث يحظى «بحماسة كبيرة».

ويبقى الآن معرفة كيفية تفاعل السائقين مع هذا الإعلان.

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس في سيبانغ، قال بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلهجة دبلوماسية، إنه يعوّل على «الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والفورمولا 1 لاتخاذ القرار الصائب».

وأحد البدائل التي جرى تداولها كان نقل سباق الإمارات إلى إيمولا في إيطاليا.

وفي بطولة أخرى لرياضة السيارات، قررت بطولة العالم لسباقات التحمل (دبليو إي سي) استبدال بجولتي البحرين وقطر سباقين في برشلونة الإسبانية ومونزا الإيطالية في نهاية الموسم.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 ماليزيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«آسياد 2026»: توتر قديم يعود للواجهة... أزمة بين لاعبتي تنس تايوانيتين

رياضة عالمية رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)

«آسياد 2026»: توتر قديم يعود للواجهة... أزمة بين لاعبتي تنس تايوانيتين

أحيت لاعبتا التنس التايوانيتان هسيه سو - وي وتشان هاو - تشينغ خلافهما مجدداً خلال دورة الألعاب الآسيوية السبت.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عالمية جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بسبب شغب جماهيرها... الدومينيكان تمنع هايتي من اللعب على ملاعبها

حظرت جمهورية الدومينيكان، الجمعة، منتخب هايتي، من اللعب على ملاعبها، وذلك عقب وقوع اضطرابات جماهيرية.

«الشرق الأوسط» (سانتو دومينغو (الدومينيكان))
رياضة عالمية الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)
رياضة عالمية

دي يونغ يقترب من العودة لبرشلونة

استعرض الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة التقدم الكبير الذي أحرزه في مرحلة التأهيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية الإسباني فابيان رويز غادر معسكر منتخب بلاده (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فابيان رويز يغادر معسكر «لا روخا» لحضور ولادة طفله الأول

غادر الإسباني فابيان رويز معسكر منتخب بلاده، السبت، لحضور ولادة طفله الأول في العاصمة باريس التي يدافع عن ألوان فريقها سان جيرمان.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الكازاخية إيلينا ريباكينا حزينة بعد توديع بكين (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة الصين»: مفاجأة مدويّة... ريباكينا تودّع

فجَّرت الأرمينية ألينا تشارايفا مفاجأةً من العيار الثقيل بـ«بطولة الصين المفتوحة للتنس»، بعدما أطاحت بالمُصنَّفة الأولى عالمياً، الكازاخية إيلينا ريباكينا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الرياضة رياضة عربية

الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
TT
TT

الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن اللاعب سيتم تسجيله في المنافسات المحلية، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصبح النجم الجزائري أحدث النجوم القادمين إلى الدوري القطري.

وأشارت المصادر إلى أن عقد اللاعب مع الشمال القطري سيكون لمدة قصيرة مع وجود إمكانية التخارج في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بيد اللاعب، بالإضافة إلى وجود خيار التجديد لسنة إضافية في العقد.

وقضى رياض محرز ثلاثة أعوام بقميص الأهلي، وترك خلالها بصمة بارزة مع الفريق، وأسهم في قيادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، في إنجازين كبيرين للنادي السعودي، إلى جانب حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء الفنية في المسابقة خلال المواسم الماضية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر أخبار قطر النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: قطر تظفر بأول ذهبية للبادل لدى الرجال

الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
TT
TT

«آسياد 2026»: قطر تظفر بأول ذهبية للبادل لدى الرجال

الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)

حصدت قطر الذهبية الأولى لدى الرجال في تاريخ رياضة البادل في الألعاب الآسيوية، بعد أن قادها الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف للمعدن النفيس، عقب تغلبهما الساحق على الماليزيين كريستيان شين ويونس عيدان 6-3، و6-1، في آسياد اليابان السبت.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل، بعد إطاحة الشقيقين نواف الإيرانيين هامي غولستان وآريا روغاني بمجموعتين 6-4 و6-2.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها في الآسياد إلى خمس ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

وقال القطري طارق زينل رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل في تصريحات تلفزيونية: «الأمل في مشاري وراشد. هذه بداية وليست نهاية. لدينا فريق قوي، ونتمنى المنافسة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة العالم».

ولدى السيدات، أحرزت اليابان الذهبية بفوز ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو على الإندونيسيتين فادونا كوسوماواتي وفيترياني ساباتيني 6-3 و6-4.

مواضيع
الرياضة دورة الألعاب الآسيوية أخبار قطر اليابان
الرياضة رياضة عربية

الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
TT
TT

الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)

وصل المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تونس صباح السبت تمهيداً لاستلام مهامه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي.

وكان في استقبال المدرب الجديد في مطار تونس قرطاج الدولي اللاعب والمسؤول عن الفريق الأول خليل شمام.

ومن المتوقع أن يستلم فرانكو (44 عاماً) مهامه في وقت لاحق اليوم خلفاً للمدرب الروماني لاورينسيو ريجيكامب، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع إدارة الترجي.

وسبق لفرانكو بابلو أن درب في أفريقيا نادي سيمبا التنزاني والمغرب الفاسي الذي توج معه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي بعد أربع جولات من انطلاقه برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر النادي الأفريقي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.

ويبدأ الفريق مشواره بدوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي الثاني بملاقاة نادي السويحلي الليبي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم تونس