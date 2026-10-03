البرازيل تقسو على الهند 4-0 في مباراة وديّة «غير مسبوقة»

أظهرت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لمحات من مستواها الرفيع بفوزها 4-0 على الهند، في مباراة وديّة غير مسبوقة في كرة القدم بين البلدَين في كالكوتا، السبت.
وأثارت استضافة الهند منتخب البرازيل الأول للرجال للمرة الأولى حماسة كبيرة، لكن اللاعبين دخلوا ملعب «سولت ليك» الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، أمام مدرجات نصف ممتلئة.
وألقى منتقدون باللوم على أسعار التذاكر في ضعف الحضور، رغم مشاركة أبرز نجوم البرازيل، ومن بينهم مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، والمدافع ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، في التشكيلة.
وبلغ سعر أرخص التذاكر 999 روبية (10 دولارات)، لكنها نفدت بعد دقائق من طرحها للبيع عبر الإنترنت، فيما تراوحت أسعار الفئات التالية بين 3500 و25 ألف روبية (36 إلى 260 دولاراً).
وتسعى الهند، المصنفة الـ138 عالمياً، إلى رفع شعبية هذه الرياضة في بلد يعشق الكريكيت، ويبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.
وفي حين التقى منتخبا الرجال في البلدين للمرة الأولى، سبق أن تواجه منتخبا السيدات في مدينة ماناوس البرازيلية عام 2021.
وفرضت البرازيل سيطرتها على اللعب، وكاد فينيسيوس يسجل في الدقيقة الثامنة لولا تصدٍّ شجاع من حارس مرمى الهند وقائدها غوربريت سينغ ساندو.
وشنّ خط هجوم الهند بعض الهجمات الجيدة باتجاه مرمى المنافس، قبل أن يمنح مهاجم تشيلسي الإنجليزي إستيفاو البرازيل التقدم في الدقيقة 28 بتسديدة سريعة بيسراه تجاوزت غوربريت إلى داخل الشباك.
وأربك الهدف خطة الهند ودفاعها، قبل أن يضاعف بيدرو النتيجة في الدقيقة 42، بعدما تفوق على غوربريت مجدداً، لتدخل البرازيل استراحة الشوطين متقدمة بهدفين نظيفين.
وهيمنت القمصان الصفراء للبرازيل على المدرجات، ولم يخيّب فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي الآمال بأدائه السلس.
لكن كل تحرك هندي كان يحظى بتشجيع صاخب من الجمهور المحلي. وأشعل مانفير سينغ المدرجات بتسديدة قوية نحو المرمى في الدقيقة 55 تصدى لها حارس البرازيل بيدرو موريسكو.
ودخل صامويل لينو لاعب فلامنغو بديلاً في الشوط الثاني بدلاً من فينيسيوس، وسدد كرة قوية مسجلاً الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 58، ليعاقب الهند على دفاعها المتراخي.
ونجت البرازيل من بعض المحاولات الخطرة للمهاجمين الهنود، لكن موريسكو حافظ على هدوئه وأبعد الكرة عن مرماه، قبل أن يسجل لينو هدفه الثاني قبل صافرة النهاية، مؤكداً تفوق فريقه.
وظلت الأجواء ودية بين المنتخبين، إذ سارع اللاعبون إلى مد يد العون لمنافسيهم بعد كل تدخل قوي.
ولم تتأهل الهند إلى نهائيات كأس العالم على الإطلاق، وتبقى كرة القدم، رغم شعبيتها، في المرتبة الثانية خلف الكريكيت.
أما البرازيل التي خاضت المباراة بعد فوز وتعادل في مباراتين وديتين في أستراليا، فتسعى إلى إعادة بناء صفوفها عقب خروجها المفاجئ أمام النرويج من كأس العالم في يوليو (تموز).