جورج وأمل كلوني يغادران منزلهما الفاخر في فرنسا بسبب حرائق الغابات

قال وكيل أعمال الممثل الأميركي جورج كلوني، اليوم الخميس، إن كلوني ​وزوجته البريطانية أمل، وهي محامية دولية متخصصة في حقوق الإنسان، غادرا منزلهما الفاخر في برينيول بسبب حرائق الغابات التي تجتاح هذه المنطقة في جنوب فرنسا. ‭

‬وأطلع الوكيل وكالة «رويترز» ‌على رسالة ‌أرسلها الممثل ​إلى ‌ديدييه بريمون، رئيس ​بلدية مدينة برينيول، عبر فيها عن قلقه في وقت تكافح فيه مناطق عديدة في فرنسا حرائق الغابات.

وكتب كلوني: «عزيزي ديدييه، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من ‌هذه ‌المحنة، لكننا ونحن نغادر ​برينيول نود ‌التأكيد على أمرين».

وأضاف: «أولاً، نتمنى لك ‌ولأهل مدينتنا السلامة. وثانياً، نؤكد أنا وأمل التزامنا بأنه مهما حدث فإننا جزء من هذا المجتمع ‌وسنساهم في إعادة بنائه. نحن نحب برينيول وأصدقاءنا الذين يعيشون فيها».

وحصل الزوجان وتوأمهما البالغان من العمر تسع سنوات، ألكسندر وإيلا، على الجنسية الفرنسية في 2025.

واشترى الزوجان منزلهما في برينيول الواقع في مزرعة عنب بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور في عام 2021، عندما كانت قيمته التقديرية تبلغ نحو ​تسعة ملايين ​يورو (10.3 مليون دولار).