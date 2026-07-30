دي ذيربي يتمسّك ببقاء سبينس في توتنهام

قال روبرتو دي ذيربي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنَّه يريد إقناع المدافع الإنجليزي، جد سبينس، بالبقاء مع النادي وسط شكوك حول مستقبله مع الفريق.

وارتبط اسم سبينس (25 عاماً)، الذي وقَّع على عقد طويل الأمد مع النادي في العام الماضي، بالانتقال لإنتر ميلان وإيفرتون.

وقال دي ذيربي، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه يرى أنَّ سبينس جزء مهم من خططه رغم زيادة المنافسة في منصبه بعد صيف شهد إنفاقاً كبيراً.

وأنفق توتنهام مبلغاً قياسياً يصل إلى 235 مليون جنيه إسترليني حتى الآن خلال هذا الصيف، حيث يعيد النادي بناء الفريق بعد تفادي الهبوط بصعوبة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي ذيربي: «أكرِّر ما قلته لجد، ولوكاس (بيرغفال)»، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها حول لاعب خط الوسط السويدي المطلوب بشدة، في اليوم السابق.

وأضاف: «أود منك البقاء إذا كنت ترغب في البقاء. إذا كنت لا ترغب في البقاء، إذا كنت ترغب في المغادرة، فعليك المغادرة».

وشارك سبينس أساسياً في 23 مباراة من أصل 30 مباراة شارك بها في الدوري العام الماضي مع توتنهام، الذي احتلَّ المركز الـ17 للموسم الثاني على التوالي.

ويلعب بيدرو بورو، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني، في مركز الظهير الأيمن الذي يفضِّله سبينس، في توتنهام.

وقال دي ذيربي إنه يعدُّ بورو «الأفضل في العالم» في هذا المركز.