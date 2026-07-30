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الرياضة رياضة عالمية

تشيلسي يتعاقد مع الفرنسي لاكروا حتى 2032

ماكسانس لاكروا (أ.ف.ب)
ماكسانس لاكروا (أ.ف.ب)
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تشيلسي يتعاقد مع الفرنسي لاكروا حتى 2032

ماكسانس لاكروا (أ.ف.ب)
ماكسانس لاكروا (أ.ف.ب)

تعاقد تشيلسي الإنجليزي الخميس مع المدافع الدولي الفرنسي ماكسانس لاكروا من جاره اللندني كريستال بالاس، في صفقة قدرت بـ52 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).

ووقّع لاكروا عقداً مع الـ«بلوز» لستة أعوام، على أن يلتحق بفريقه الجديد للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال ابن الـ26 عاماً الذي خاض سبع مباريات دولية مع منتخب فرنسا وشارك معه في كأس العالم الأخيرة، إنه «سعيد جداً بالانضمام إلى هذا النادي الرائع. الجميع يعرف أسطورة تشيلسي، تاريخه في تحقيق الألقاب. أن أكون جزءاً من ذلك، فهذه لحظة فخر بالنسبة لي».

وتابع: «عندما تحدثت مع المدرب، رأيت أننا نتشارك مع النادي التوجّه نفسه والرغبة نفسها. نريد الفوز. وعندما ترى جودة اللاعبين هنا وكل ما يحيط بالنادي، فإنه (الفوز) شيء يمكننا تحقيقه. الطموح هو إحراز الألقاب، وأتطلع بفارغ الصبر للمساهمة في ذلك».

وخاض لاكروا 98 مباراة مع كريستال بالاس منذ انضمامه إليه قادماً من فولفسبورغ الألماني عام 2024.

أحرز كأس إنجلترا ومسابقة «كونفرنس ليغ» ودرع المجتمع خلال فترته في ملعب «سيلهرست بارك».

وبات لاكروا آخر صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية في عهد المدرب الجديد الإسباني شابي ألونسو، بعد التعاقد القياسي البريطاني مع مهاجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، وصفقة ضم الظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا من أتالانتا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

كما انضم إلى تشيلسي كل من البرتغالي جيوفاني كويندا والهولندي إيمانويل إيميغا في انتقالين تم الاتفاق عليهما أساساً في 2025.

وارتبط اسم مهاجم برايتون داني ويلبيك ولاعب وسط برنتفورد جوردان هندرسون بانتقال محتمل إلى الـ«بلوز».

ويتطلع ألونسو الذي تولى المسؤولية في الأول من يوليو (تموز) الحالي، إلى إعادة الحيوية إلى تشيلسي بعدما أنهى النادي اللندني الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر، ما حرمه بالتالي من خوض المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

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