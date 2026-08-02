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العالم أوروبا

للمرّة الأولى منذ 44 عاماً... المجر تغلق محطتها النووية بسبب موجة الحر

محطة باكس للطاقة النووية مع مجرى نهر الدانوب الجاف جزئياً في دوناسينتبينيديك المجر (رويترز)
محطة باكس للطاقة النووية مع مجرى نهر الدانوب الجاف جزئياً في دوناسينتبينيديك المجر (رويترز)
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للمرّة الأولى منذ 44 عاماً... المجر تغلق محطتها النووية بسبب موجة الحر

محطة باكس للطاقة النووية مع مجرى نهر الدانوب الجاف جزئياً في دوناسينتبينيديك المجر (رويترز)
محطة باكس للطاقة النووية مع مجرى نهر الدانوب الجاف جزئياً في دوناسينتبينيديك المجر (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار الأحد إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد، بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرّة الأولى منذ 44 عاماً.

ويمثّل القرار أحدث تطوّر في أزمة الطاقة التي تسبّبت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا.

حضر رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار مؤتمراً صحافياً في محطة باكس للطاقة النووية بمدينة باكس الجمع الماضي (أ.ف.ب)

وتوفر المحطة الواقعة في مدينة باكش جنوب بودابست، نحو ثلث احتياجات المجر من الكهرباء.

وتعتمد المحطة على مياه نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها، غير أن منسوب النهر انخفض إلى مستويات قياسية بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار وتوالي موجات الحر منذ مايو (أيار)، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

درججات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، انخفض منسوب مياه الدانوب إلى مستويات قياسية (أ.ف.ب)

وكتب ماغيار على منصة «إكس»: «بسبب الانخفاض الإضافي في منسوب مياه الدانوب، ستُغلق إحدى آخر وحدتَي التوليد العاملتَين في محطة باكش النووية عند الساعة 1:30 فجراً».

وتابع: «نتيجة لذلك، ستتراجع قدرة المحطة إلى 240 ميغاواط فقط، وغداً ستُغلق بالكامل للمرة الأولى منذ 44 عاماً».

صورة التقطتها طائرة من دون طيار لسفينة سياحية عالقة بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب بالقرب من غونيو المجر (رويترز)

وكانت الشركة المشغلة لمحطّة باكش النووية حذَّرت الجمعة من أن استمرار تراجع منسوب مياه النهر قد يضطرها إلى وقف تشغيل المحطة بالكامل بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية المجرية (هونغارومت) أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، على أن تبلغ 42 درجة مئوية الخميس، وهو مستوى يعادل الرقم القياسي الوطني المسجل في وقت سابق من هذا الصيف.

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