حرائق هائلة في فرنسا وإسبانيا تؤدي إلى إجلاء ربع مليون شخص

ما زالت الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا خارجة عن السيطرة، اليوم السبت، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد حيث أكد رئيس الوزراء بيدرو شانشيز أن الأولوية هي «إنقاذ الأرواح».

ويغطي دخان رماديّ داكن سماء العاصمة الإسبانية بعدما التهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها.

ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال وسط المدينة فيما تنتشر رائحة دخان ترغم السكان على إغلاق نوافذهم. كما يلف دخان كثيف الدير التاريخي في إل إسكوريال، كما أفاد صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية».

امرأة تراقب الحرائق قرب إل تييمبلو في مقاطعة مدريد (أ.ب)

وكافحت فرق الإطفاء طوال الليل «أسوأ حريق في التاريخ» في المنطقة، وفق السلطات المحلية.

وقال مار نيكولاس، رئيس بلدة برونيت، القريبة من بلدات أُخليت أو طالتها النيران: «هناك حرائق كل صيف، لكن هذا الحريق كان مروعاً».

وقال سانشيز السبت إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المشتعلة قرب مدريد هي «إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة»، محذراً من أن إخماد النيران سيكون مسألة «معقدة»، لأن «درجات الحرارة تراجعت لكننا لا نعرف بالضبط كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها».

وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد من تمّ إجلاؤهم بسبب الحرائق في منطقة مدريد تخطى 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفاً على الرقم المعلن في وقت سابق.

كما ذكرت الحكومة المحلية أنه تم الجمعة إجلاء أكثر من 1200 شخص من المسنين وذوي الإعاقة من مؤسسات طبية ودور رعاية في منطقة مدريد.

وحذر رئيس السلطة المحلية فرانسيسكو مارتين أغيري من أن السبت سيكون «صعباً» بسبب هبوب رياح غير منتظمة، لكنه أشار إلى أنه مع ارتفاع «الرطوبة النسبية» و«انخفاض درجات الحرارة... باتت هناك فرصة حقيقية للتصدي لهذا الحريق مع فرص نجاح جيدة».

سيارات إطفاء في لاكانو بجنوب غربي فرنسا (رويترز)

حرائق فرنسا

وفي فرنسا التي تشهد حرائق ضخمة، دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اجتماع أزمة طارئ السبت، مع نشر طائرة نقل عسكري من طراز «إيه 400 إم» مجهزة بمعدات إسقاط جويّ للمساعدة في مكافحة النيران، بعدما لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو (تموز) إلى حين اكتمال تجهيزها.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تمّ إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند عموماً في جنوب غربي البلاد، إضافة إلى 30 ألفاً في منطقة لاند الواقعة أيضاً في الجنوب الغربي.

وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة براً أو بحراً.

غير أن توما كازنوف، رئيس بلدية بوردو، التي لجأ إليها من خمسة إلى ستة آلاف شخص نقلوا من البلدات المجاورة، قال إن إخلاء المدينة «غير مطروح» حالياً رغم اقتراب الحرائق إلى مسافة عشرات الكيلومترات منها.

وفي إحدى الحظائر الهائلة في مركز بوردو للمعارض حيث لجأ ما بين خمسة وستة آلاف نازح، روى فريديريك تافيتيان المتقاعد السبعيني: «وصلنا أمس (الجمعة) قرابة الساعة التاسعة مساء، استغرق الأمر نحو أربع ساعات لنصل بسبب زحمة السير».

وأضاف: «قيل لنا في الساعة الثالثة بعد الظهر إنه يجب الإخلاء، رأينا أعمدة دخان مثل بركان على وشك الانفجار، وغادرنا».

فرنسيون يشاهدون الحرائق في لابروغيير بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

ونشر الاتحاد الأوروبي أربع طائرات في إسبانيا وثلاثاً في فرنسا، حسب ما أفادت المفوضية الأوروبية.

وأفادت السلطات الفرنسية بأن «أكبر حرائق هذا الموسم» اجتاز حتى الآن أكثر من 40 ألف هكتار من الأراضي، ما يمثل أربع مرات مساحة باريس، وأتى على مائة مبنى على الأقل.

وفي حصيلة إجمالية، أعلن نونيز السبت أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة، وهو رقم «غير مسبوق».