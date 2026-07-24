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ماكرون: فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

سياح يشاهدون حريقاً كبيراً يلتهم منطقة غابات قرب خليج أركاشون في مقاطعة جيروند وسط تفاقم ظروف الجفاف في أعقاب موجة حر ونقص في المياه في معظم أنحاء فرنسا - 24 يوليو 2026 (رويترز)
سياح يشاهدون حريقاً كبيراً يلتهم منطقة غابات قرب خليج أركاشون في مقاطعة جيروند وسط تفاقم ظروف الجفاف في أعقاب موجة حر ونقص في المياه في معظم أنحاء فرنسا - 24 يوليو 2026 (رويترز)
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ماكرون: فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

سياح يشاهدون حريقاً كبيراً يلتهم منطقة غابات قرب خليج أركاشون في مقاطعة جيروند وسط تفاقم ظروف الجفاف في أعقاب موجة حر ونقص في المياه في معظم أنحاء فرنسا - 24 يوليو 2026 (رويترز)
سياح يشاهدون حريقاً كبيراً يلتهم منطقة غابات قرب خليج أركاشون في مقاطعة جيروند وسط تفاقم ظروف الجفاف في أعقاب موجة حر ونقص في المياه في معظم أنحاء فرنسا - 24 يوليو 2026 (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع حريق غابات كبير بالقرب من ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ماكرون على منصة «إكس»: «لا يزال الوضع متوتراً للغاية مع الحرائق المستعرة في بلادنا، خاصة في جيروند».

وأضاف: «طلبت فرنسا تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وسنتمكن قريباً من الاعتماد على تعزيزات من طائرتين من كرواتيا من طراز (كانادير)، وطائرتين من البرتغال من طراز (إير تراكتور)، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر من طراز (بلاك هوك) من جمهورية التشيك وسلوفاكيا».

وقال مسؤولون، الخميس، إن السلطات أجلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال الليل في جنوب غرب فرنسا، بعد أن اجتاح حريق هائل وسريع الانتشار ما لا يقل عن ستة آلاف فدان من الأراضي غرب مدينة بوردو.

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