الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات «باستثناء بؤر محدودة»

قال وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، اليوم (الخميس)، إنه «تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكّل خطراً على السكان والممتلكات، ولم يتبقَّ سوى بعض البؤر المحدودة»، التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها. وأكد سعيود، في تصريح صحافي نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، خلال زيارته لولاية تلمسان لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد ضحايا الحرائق ببلدة أولاد ميمون، أن الوضعية الميدانية تشهد «تحسناً ملحوظاً» مقارنة بالأيام الماضية. وكشف أن الجزائر سجلت خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت الماضيين أكثر من 160 حريقاً عبر عدد من الولايات، مسَّ بعضها أكثر من نصف بلدياتها، مبرزاً أن الوضع «أصبح تحت السيطرة بفضل التجند الكامل لمصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والجيش، ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب المساهمة الفعالة للمواطنين». كما أشار المسؤول الجزائري إلى تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، منها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرتين كبيرتين تابعتين للجيش، وعدد من المروحيات التابعة لكل من الجيش والحماية المدنية، وهو ما سمح بتعزيز فاعلية التدخلات الميدانية.

ونوّه سعيود بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجّه بتشكيل لجان لإحصاء جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين، تمهيداً للشروع في عمليات التعويض.