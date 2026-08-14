«كو» يقلل من تأثير ضعف الحضور الجماهيري في برمنغهام

قلل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، من مخاوف أن يؤدي انخفاض الحضور الجماهيري في بطولة أوروبا لألعاب القوى في برمنغهام إلى الإضرار بملف ترشيح لندن لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029.

وتُعد برمنغهام أول مدينة بريطانية تستضيف بطولة أوروبا لألعاب القوى منذ 92 عاماً، إلا أن الحضور الجماهيري في ملعب ألكسندر، الذي يتسع لـ23 ألف متفرج، انخفض إلى 12844 متفرجاً فقط في بداية الأسبوع.

وتتنافس لندن، التي استضافت بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2017، على استضافة بطولة العالم مع روما ونيروبي وميونيخ، التي يتحدد مصيرها بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعندما سُئل اللورد كو عما إذا كانت صور المقاعد الخالية في برمنغهام ستؤثر على أعضاء اللجنة الذين يدرسون عرض لندن، قال: «لكل مقام مقال. استضفنا (أولمبياد لندن) عام 2012، وستشير لندن إلى بيع جميع تذاكر (الدوري الماسي) قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة. لذا أعتقد أن الأمر كان تحدياً. دائماً ما يكون بدء بطولة، صباح يوم الاثنين، تحدياً».

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أنه بالعودة إلى عام 2017، فقد بدأنا البطولة مساء يوم الجمعة، وكانت لدينا ميزة وجود مو فرح كنجم البطولة، لذا كنت أشعر دائماً بأن الأمر سيكون مختلفاً، لكن الظروف المحلية، منتصف الصيف، والجو الحار، وقلة التغطية في الملعب، أعتقد أن هناك سلسلة من العوامل ستؤثر على الأمر».