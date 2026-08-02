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محمد بن سلمان يؤكد في اتصال مع ترمب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد

ولي العهد السعودي شدد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي على أهمية بذل الجهود لتحقيق التهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض العام الماضي (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض العام الماضي (واس)
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محمد بن سلمان يؤكد في اتصال مع ترمب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض العام الماضي (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض العام الماضي (واس)

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات، وقد أكد ولي العهد السعودي على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل الجهود الممكنة كافة؛ لتحقيق التهدئة التي تمهِّد الطريق لحلول دبلوماسية تحقِّق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

كما تمَّ خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي دونالد ترمب أميركا السعودية

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