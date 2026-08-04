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العالم أوروبا

جندي يقتل آخر و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

صورة عامة من شبه جزيرة القرم (أ.ف.ب)
صورة عامة من شبه جزيرة القرم (أ.ف.ب)
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جندي يقتل آخر و3 مدنيين في شبه جزيرة القرم

صورة عامة من شبه جزيرة القرم (أ.ف.ب)
صورة عامة من شبه جزيرة القرم (أ.ف.ب)

قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا اليوم (الثلاثاء)، إن جندياً أطلق النار على زملائه في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، قبل أن يوجه سلاحه نحو مدنيين ويقتل 3 منهم.

وأضاف رازفوجاييف، المعين من قبل موسكو، أن السلطات ألقت القبض على الجندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم، في استفتاء أُجري في 16 مارس (آذار) 2014 لم يعترف المجتمع الدولي بنتيجته، تبعه فرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

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