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زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
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زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة أولغا ستيفانيشينا، في قرار كان متوقعاً منذ التعديل الوزاري الذي أُجري في يوليو (تموز) الماضي، ويأتي تزامناً مع مساعي كييف للحصول على صواريخ «باتريوت» إضافية لمواجهة الهجمات الروسية.

ونص مرسوم نشرته الرئاسة الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني على «إقالة أولغا ستيفانيشينا من منصبها سفيرة ومفوضة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة».

جانب من لقاء ترمب وزيلينسكي يوم 28 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وقالت ستيفانيشينا في منشور عبر «فيسبوك» إنّ «القرار شخصي، يعود إلى ظروف شخصية». ونشرت رسالة تطلب فيها إعفاءها من مهامها. وأشادت بـ«زيادة شحنات الأسلحة الأميركية والحفاظ على هذا الدعم تحديداً في وقت كان المناخ السياسي في واشنطن يتغير ضد أوكرانيا».

وعُيّنت ستيفانيشينا في هذا المنصب في يوليو 2025. ويتّسم دور السفيرة لدى الولايات المتحدة بأهمية كبيرة لأوكرانيا التي تعتمد على شحنات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في حربها ضد روسيا.

وشهدت العلاقات بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب توتراً، وبلغت في بعض الأحيان حدّ السجالات الحادة، إلا أن الرئيس الجمهوري أبدى حديثاً مواقف إيجابية تجاه نظيره الأوكراني. وزار زيلينسكي واشنطن الأسبوع الماضي لطلب صواريخ «باتريوت» جديدة مضادة للطائرات، في ظل تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، تخضع ستيفانيشينا لتحقيق تجريه هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية للاشتباه في تورطها بقضايا فساد، على الرغم من عدم توجيه أي تهم رسمية لها حتى الآن. ولم يُعلن زيلينسكي، الذي أجرى تعديلاً وزارياً مثيراً للجدل في أوكرانيا في يوليو الماضي، عن الشخص الذي سيخلف ستيفانيشينا في منصبها.

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