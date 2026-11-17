أفادت شرطة ​العاصمة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات سلمت الجيش الأميركي ضابطاً يخدم فيه ‌كان أُلقي ‌القبض ​عليه ‌الأسبوع ⁠الماضي ​للاشتباه في ⁠ارتكابه جرائم تمس الأمن القومي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت الشرطة أن الضابط يخضع ⁠للتحقيق بشأن ادعاءات ‌تتعلق بالأمن ‌القومي ​والتجسس.

وكانت ‌شرطة مكافحة ‌الإرهاب البريطانية ألقت القبض عليه في العاشر من ‌نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قرب ⁠مدينة ⁠جلوستر في غرب إنجلترا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الدولة الأجنبية المرتبطة بهذه الاتهامات هي روسيا.