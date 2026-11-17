بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر خلال مؤتمر صحافي على متن الطائرة من ليما إلى روما يوم 16 نوفمبر 2026 في ختام جولة استمرت 12 يوماً وشملت أوروغواي والأرجنتين وبيرو (أ.ف.ب)

قال البابا ليو، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا يخطط في الوقت الراهن لتغيير التعاليم الكاثوليكية للسماح بزواج القساوسة، مشيراً إلى أن هذه القضية تثير انقسامات شديدة داخل الكنيسة التي تضم 1.4 مليار عضو، وذلك في أول تعليق له على اقتراح لطالما أيده كثير من الكاثوليك.

ورغم أن البابا لم يستبعد إمكانية السماح للقساوسة بالزواج في يوم من الأيام، فإنه قال للصحافيين على متن رحلته الجوية العائدة إلى روما بعد جولة استمرت 12 يوماً في أميركا الجنوبية، إن أولويته هي تعزيز الوحدة في الكنيسة العالمية.

وقال ليو إن زواج القساوسة «حل قد يتسبب في انقسامات ببعض مناطق الكنيسة».

وأضاف: «قد يتغير بعض الأمور في المستقبل؛ لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن جزءاً مهماً من خدمتي للكنيسة هو... توحيد الناس».

وأكد ليو اليوم أنه لن يتراجع عن قرار اتخذه البابا فرنسيس للحد من إقامة القداس اللاتيني القديم، كما حض عليه بعض الجماعات الكاثوليكية الأكثر تقليدية.

وقال إنه لا يرى أن من الصواب التراجع عن هذا القرار «من أجل وحدة الكنيسة، ومن أجل الغالبية العظمى من الكاثوليك في جميع أنحاء العالم».

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر لدى وصوله إلى قاعدة كالاو الجوية البحرية بليما يوم 11 نوفمبر 2026 في اليوم السادس من زيارته الرسولية لأميركا الجنوبية (أ.ب)

مسبحة طائشة

إلى ذلك، أُصيب البابا ليو الرابع عشر في وجهه بمسبحة طائشة أثناء توديع الحشود له في ختام رحلته إلى أميركا الجنوبية، لكنه تقبل الحادث بروح مرحة.

وخلال تجوله الأخير في السيارة البابوية المكشوفة قبل قداس قرب العاصمة البيروفية ليما، أصابت مسبحة صلاة - ألقى بها واحد من الجمهور - البابا (71 عاماً) أسفل عينه اليمنى، فأمسك بوجهه في رد فعل للصدمة، لكنه لم يُصب بأذى.

وفي رحلة عودته بالطائرة إلى روما اليوم (الثلاثاء)، علّق رأس الكنيسة الكاثوليكية على الحادث بقوله مازحاً: «إن محبة الشعب البيروفي، ومن بينها محبة الشخص الذي أراد ببساطة، وبإيمان كبير، أن يمنحني مسبحة، هي أمر يقطن القلب، وربما العين أيضاً».

ويستخدم في الكنيسة الكاثوليكية مصطلح «المسبحة» للدلالة على أمرين مترابطين؛ الأول مادي وهو سلسلة خرزات منتهية بصليب وتستخدم لعدّ الصلوات وتنظيمها، والثاني معنوي ويشير إلى نوع محدد من الصلاة التأملية تتلى باستخدام هذه الخرزات.

ووفقاً للسلطات المحلية، حضر القداس نحو 1.5 مليون شخص على أرض مطار عسكري قرب العاصمة ليما، ولم يكن ممكناً تحديد الشخص الذي قذف المسبحة.

وعاد البابا إلى روما اليوم (الثلاثاء)، بعد رحلته التي زار فيها أوروغواي والأرجنتين وبيرو التي يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته الأميركية.