أثار خبير في الطب الشرعي جدلاً جديداً بشأن وفاة رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بعدما أعلن أن تحليله لصور وتقارير تشريح الجثمان يشير إلى احتمال مقتله خنقاً داخل محبسه في نيويورك عام 2019، وليس انتحاره شنقاً كما خلص التحقيق الطبي الرسمي آنذاك.

وقال البروفسور مايكل فريمان، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية، إنه توصل، بعد مراجعة ملف الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك والصور المرفقة به، إلى أن الإصابات التي ظهرت على جسد إبستين تشير إلى تعرضه لاعتداء.

وأوضح أن تحليله رصد نزيفاً عميقاً في الكتف الأيسر، وإصابات تبدو متوافقة مع التعرض للضرب على الوجه.

كما أشار فريمان إلى اعتقاده بأن الأدلة تتوافق بشكل أكبر مع فرضية الخنق باستخدام أداة ربط (مثل حبل أو قماش)، يُرجح أنها استُخدمت لاحقاً لتعليق الجثة على السرير المرتفع في الزنزانة. وقال إن هناك ما يبدو أنها آثار أظافر فوق علامة الرباط على عنق إبستين، وهو أمر «يتسق مع حدوث خنق، لا سيما من الخلف، ويشير إلى محاولة الضحية نزع الرباط عن عنقه».

وأضاف: «الإصابات وطريقة العثور على الجثة لا تتطابقان. لذا لا يتبقى سوى تفسير واحد، وهو أن الوفاة كانت نتيجة جريمة قتل».

وأشار فريمان إلى عدم وجود صورة لجثمان إبستين قبل إنزاله من موضع تعليقه، معتبراً أن مثل هذه الصورة كان ينبغي أن تكون جزءاً من إجراءات التحقيق في حالة الوفاة شنقاً داخل محبس.

وفي المقابل، ذكر تقرير لوزارة العدل الأميركية أن الحارس الذي عثر على إبستين استدعى زميلاً آخر على الفور، ثم أنزل الجثمان إلى الأرض، وبدأ محاولات إنعاشه.

وأشار التقرير إلى أن وفاة إبستين جاءت بعد نحو شهر من وضعه لفترة وجيزة تحت المراقبة بسبب مخاوف من إقدامه على الانتحار.

وعندما سُئل فريمان عن الشخص الذي ربما يكون قد قتل إبستين، إذا صحت قراءته للأدلة، قال: «ليس لدي أي فكرة»، مضيفاً: «هذا ليس أمراً لدي رأي بشأنه».

وتأتي تصريحات فريمان لتعيد فتح الجدل حول ملابسات وفاة إبستين، الذي عُثر عليه متوفى داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في مانهاتن بمدينة نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم إدارة شبكة لاستغلال فتيات قاصرات جنسياً.

وكانت الطبيبة باربرا سامبسون، كبيرة الأطباء الشرعيين في نيويورك وقت إجراء التشريح، قد خلصت عام 2019 إلى أن الإصابات تتوافق مع الانتحار شنقاً، مؤكدة عدم وجود أدلة على إصابات دفاعية يُتوقع ظهورها في حالات القتل بالخنق.

وقالت سامبسون في تصريح سابق: «أنا متمسكة تماماً باستنتاجنا بشأن سبب وطريقة وفاة السيد إبستين».

وحصل فريمان على الصور والملفات الطبية الخاصة بالتشريح من مارك إبستين، شقيق المتوفى، الذي ظل يؤكد منذ البداية أن شقيقه تعرض للقتل.

وأوضح الخبير أن دراسته مستقلة، وأنه لم يتلق أموالاً من مارك إبستين مقابل إعدادها.

ومع ذلك، لم تخضع النتائج التي توصل إليها فريمان حتى الآن لمراجعة علمية من متخصصين مستقلين.

وسبق لفريمان أن عمل خبيراً في تحديد أسباب الوفاة لصالح مدعين عامين في الولايات المتحدة، في قضايا تتعلق بوفاة أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة، من بينها قضية جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.

وكان إبستين قد أُدين عام 2008 باستدراج قاصر لممارسة الدعارة، وأُدرج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية. وقد أفلت من عقوبة السجن المشددة بفضل اتفاقية إقرار بالذنب.

وبعد 11 عاماً، وُجهت إليه اتهامات بإدارة شبكة لاستغلال فتيات قاصرات جنسياً، وكان ينتظر محاكمته عندما عُثر عليه متوفى داخل محبسه في نيويورك.