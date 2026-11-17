صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بأنه سيحسم موقفه بشأن ما إذا كان سيترشح للرئاسة في عام 2028 أم لا «في وقت ما من العام المقبل».

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، لم يحدد فانس جدولاً زمنياً لاتخاذ قراره، لكنه أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لحسم موقفه.

وقال نائب الرئيس: «لم أتخذ قراراً بعد. سنرى ما سيحدث في وقت ما من العام المقبل».

جاءت هذه التصريحات في ظل تزايد الاهتمام بخطوات فانس المستقبلية، وذلك في الأسابيع التي تلت تكبّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب الجمهوري هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي.

وذكر مقربون من فانس، تحدثوا إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن انتخابات التجديد النصفي لم تغير الجدول الزمني لعملية اتخاذ قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2028.

ورغم توقعات بترشحه، يعتقد حلفاؤه أنه قد ينتظر عدة أشهر قبل اتخاذ قراره النهائي.

وبدأت التكهنات بشأن طموحات فانس الرئاسية منذ اختياره نائباً لترمب في انتخابات 2024. هذا الاختيار جعل فانس -الذي دخل البيت الأبيض بوصفه أحد أصغر نواب الرؤساء سناً في تاريخ الولايات المتحدة- الوريث الأكثر ترجيحاً لحركة ترمب «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

ورغم ذلك، حرص فانس خلال توليه منصبه على تجنّب الحديث عن طموحاته السياسية الشخصية، حتى خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، عندما كان أنصاره يقاطعون خطاباته مطالبين إياه بالترشح عام 2028، إذ كان يرد بأن الأولوية يجب أن تكون لانتخابات التجديد النصفي.

ومع انتهاء الانتخابات النصفية، بات السباق الرئاسي المقبل محور اهتمام الجمهوريين، الذين يسعون إلى تجاوز خسارتهم الانتخابية الأخيرة والاستعداد للمنافسة على البيت الأبيض.

وفي حال قرر فانس الترشح، فمن المتوقع أن يكون ضمن أبرز المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إلا أن السباق قد يشهد منافسة واسعة، في ظل وجود عدد كبير من المرشحين المحتملين.

وتشير الأنباء إلى اهتمام شخصيات جمهورية بارزة أخرى بالترشح، أو أنها صرحت علناً بأنها تدرس خوض سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

وتضم القائمة، من بين آخرين، وزير الخارجية ماركو روبيو، والسيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، وحاكم فلوريدا السابق رون ديسانتيس، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

وكان ترمب قد أشاد في مناسبات متعددة بكل من فانس وروبيو، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يحسم موقفه بشأن المرشح الذي سيدعمه في انتخابات 2028، أو ما إذا كان سيتدخل في السباق من الأساس.

وكان فانس قد أرجع خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية إلى الحرب مع إيران، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان النتائج، عرض خلاله خطة لاستعادة الناخبين الجمهوريين، تضمنت إنهاء الحرب والتركيز على الاقتصاد.

واعتبرت هذه الرسالة على نطاق واسع خطوة أولى من فانس لإبعاد نفسه نسبياً عن سياسات ترمب، تمهيداً لاحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال مقابلته الأخيرة، جدد فانس تأكيده أن الحرب مع إيران فرضت «تكلفة سياسية»، لكنه نفى أن تكون قد أثرت على علاقته بالرئيس الأميركي، مشدداً على عدم وجود خلافات بينهما بشأن إدارة الصراع.

وقال: «لا توجد أي خلافات بشأن الحرب على إيران بين ترمب وكبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم أنا».

وأضاف أن ترمب لن يسمح بتحول الصراع إلى «حرب لا نهاية لها».