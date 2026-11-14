فانس بعد إبعاده عن مفاوضات إيران... معضلة الولاء لترمب ورهان 2028

لا يعني قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبعاد نائبه جي دي فانس عن مفاوضات إيران، أن الأخير بات خارج سباق خلافته، لكنه يجعل طريقه إلى انتخابات 2028 أكثر تعقيداً. فانس الذي يحتاج إلى وقف حرب إيران لتخفيف أعبائها الانتخابية، خسر فرصة قيادة تسوية قد تمنحه رصيداً مستقلاً، في حال نجاحه. في المقابل، قد يتيح له تراجع دوره مسافة عن قرارات لا يتحكم فيها، شريطة ألّا يتحول التباين مع الرئيس إلى قطيعة مع قاعدته.

هذه المفارقة تضع فانس أمام معركتي الفوز بترشيح حزب لا يزال ترمب مؤثراً فيه، وإقناع جمهور أوسع بأنه قادر على تصحيح المسار الذي صوّت ضده الناخبون في انتخابات التجديد النصفي. لكن ما يقوّي موقعه في الأولى قد يُضعف فرصه في الثانية، والعكس بالعكس.

تهميش أم فرصة؟

حسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» الجمعة، لا يزال احتمال ترشح فانس أكبر من احتمال إحجامه، وفق حلفاء مطلعين على تفكيره. ولم تغير الهزيمة الجمهورية حساباته الأساسية، وإن كان القرار لم يُحسم بعد، مع اعتزامه تخصيص فترة الأعياد للتفكير في مستقبله السياسي والعائلي.

لكن سحب الملف الإيراني منه يحرمه من فرصة مهمة. فلو قاد اتفاقاً ينهي الحرب، لاستطاع الجمع بين الدفاع عن أهداف الإدارة وتقديم نفسه صاحب المخرج من أزمتها. أما تكليفه بالتركيز على الفساد والجريمة في المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون، فيعيده إلى دور المواجهة الحزبية، حيث يستطيع تعبئة الأنصار، لكن يصعب عليه بناء صورة رجل دولة يمتلك إنجازاً خارجياً مستقلاً.

ومع ذلك، فقد يتحول إبعاده عن الملف إلى منفعة سياسية مشروطة. فإذا استمر الاستنزاف، يستطيع أنصاره التذكير بأنه دفع نحو التسوية وحذّر من كلفة الحرب. بيد أن هذا الدفاع يظل محدوداً، لأن الناخبين قد يحاسبونه بوصفه نائب الرئيس وشريكاً في قرارات الإدارة، لا مسؤولاً معارضاً لها. كما أن انتظاره تعثر سياسة الرئيس ليستفيد منها، قد يبدو انتهازياً إذا لم يقترن ببديل واضح.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فيرجينا يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

من هنا، فقد لا تزيد حظوظه لمجرد تهميشه، ولا تنهار تلقائياً بسببه، فالمسألة تتوقف على عدة شروط: هل ينجح ترمب في خفض الكلفة وتحقيق نتائج؟ وهل يحافظ فانس على نفوذه وثقة القاعدة؟ وهل يستطيع تمييز موقفه من دون أن يظهر عاجزاً داخل الإدارة أو ناكراً لالتزاماته معها؟

ترشيح لا يضمن الرئاسة

يمتلك فانس موارد لا توفرها مجرد الشعبية العابرة، من الموقع الوطني، إلى العلاقات بالمانحين، وصلات قوية بتيار «ماغا»، وصولاً إلى علاقته اليومية بالرئيس. وتشير «واشنطن بوست» إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن تأييده لترشيحه إذا خاض السباق، فيما يواصل دونالد ترمب الابن دعمه. كما أن تعدد المنافسين المحتملين قد يخدمه بتوزيع الأصوات الرافضة له. لكن عدّه المرشح الأوفر حظاً داخل الحزب لا يعني أنه الأقدر على الفوز وطنياً. فالاستطلاعات التي تقيس اعتبار شخصية ما «مرشحاً ممتازاً»، لا تعادل نيات التصويت في انتخابات تمهيدية، فضلاً عن مواجهة مرشح ديمقراطي. وهذه مسافة أساسية بين الحضور السياسي الحالي والقدرة على بناء أكثرية انتخابية بعد عامَيْن.

كما أن مواقف المانحين تكشف أيضاً عن حدود قوته، إذ نقلت الصحيفة عن إريك ليفين، أحد جامعي التبرعات الجمهوريين المعارضين لفانس، عزوف مانحين تحدث إليهم عن دعمه. لكن تعميم هذه المعلومة لا يصح لتقييم نيات ممولي الحزب، إذ يمتلك فانس شبكته الخاصة، ومنها علاقاته بشبكة «روكبريدج» للمانحين المحافظين، التي شارك فانس في تأسيسها وتربطه بمستثمرين وأثرياء داعمين لليمين الأميركي، وعمله في رئاسة الشؤون المالية للجنة الوطنية الجمهورية.

ويعتقد حلفاؤه أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستمنحه خصماً يساعده على إعادة تجميع الجمهوريين. فبدلاً من الاكتفاء بتبرير الحرب والاقتصاد، يمكنه مهاجمة تحقيقات الخصوم وأجندتهم. لكن هذا الرهان يفترض أن الاستقطاب الحزبي سيستعيد ناخبين ابتعدوا بسبب الأسعار والسياسات، وهو أمر لا تحسمه الحملات الخطابية وحدها.

والأهم أن فانس يريد وراثة حركة ترمب مع تعديل بعض خياراتها؛ فقد حمّل الحرب مسؤولية الخسارة، لكن الرئيس أبدى موافقته على موقفه قبل إعلانه، حسب الصحيفة، ثم وافق علناً على جانب من تشخيصه. لذلك، لا تكفي واقعة إبعاده عن التفاوض لإثبات انهيار العلاقة، فقد يكون هامش التمايز قائماً، ولو بقي الرئيس صاحب القرار في حدوده.

درس بنس والتاريخ

نائب الرئيس الأميركي في قاعدة أندروز الجوية يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

تستحضر معضلة فانس تجربة مايك بنس، نائب ترمب في ولايته الأولى، الذي بلغ خلافه معه ذروته برفض تعطيل إقرار فوز جو بايدن بانتخابات 2020. وخلال اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، طالب مهاجمون بشنقه، وفق التقرير الرسمي للجنة التحقيق. لكن أزمة بنس كانت دستورية وأمنية، وليست خلافاً على إدارة ملف خارجي.

والدرس لفانس أن سنوات الولاء لا توفر حماية سياسية إذا رأى ترمب في موقف نائبه تحدياً شخصياً. لكن اختلاف السياق يمنع الجزم بأنه سيواجه مصير بنس، فهو لم يدخل في مواجهة معلنة مع الرئيس، بل يقدّم مراجعة الحرب بوصفها محاولة لإنقاذ المشروع الجمهوري. ويظل نجاحه مرهوناً بقدرته على تمييز موقفه بصورة تتفهمها القاعدة وتقنع الناخبين الباحثين عن تغيير.

تاريخياً، نجح أربعة نواب للرئيس في الفوز بالرئاسة وهم في المنصب: جون آدامز، الذي انتُخب عام 1796 خلفاً لجورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، الذي فاز عام 1800 على الرئيس جون آدامز رغم كونه نائبه، ومارتن فان بيرن، الذي انتُخب عام 1836 خلفاً لأندرو جاكسون، وجورج بوش الأب، الذي فاز عام 1988 خلفاً لرونالد ريغان. وتعود خصوصية حالة جيفرسون إلى أن النظام الانتخابي آنذاك كان يمنح منصب نائب الرئيس لصاحب المركز الثاني، ما أتاح وجود خصمين سياسيين على رأس السلطة التنفيذية.

ولا تصنع هذه الندرة حكماً مسبقاً على فانس، بل تبرز معضلة الاستفادة من موقعه من دون حمل كل أعباء الرئيس. فإذا انتهت الحرب وتحسن الاقتصاد، قد يستعيد القرب من ترمب قيمته الانتخابية. أما إذا استمر الاستنزاف فلن يكفي القول إنه كان يفضّل التسوية، فقد يصبح السؤال الحاسم هو، هل يستطيع إقناع الناخبين بأنه يملك سلطة تغيير النهج، بعدما عجز عن الاحتفاظ بملف التفاوض؟