الأردن يهزم أستراليا ودياً بثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342500-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
فرحة لاعبي الأردن بالفوز على أستراليا في الدوحة (أ.ب)
حقق منتخب الأردن انتصاراً ودياً على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - 0، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وأقيمت المواجهة في العاصمة القطرية الدوحة حيث نجح منتخب الأردن في التقدم بهدف أول عن طريق نجمه موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، بالدقيقة 34، وكان اللاعب نفسه قد أضاع ركلة جزاء قبلها بدقيقتين.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أضاف علي علوان الهدف الثاني ليعزز الانتصار الأردني، بينما كان منتخب أستراليا يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 لطرد لاعبه دانييل أرزاني بعد حصوله عل الإنذار الثاني.
ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل، إلى جانب كل من البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان.
أما منتخب أستراليا فيخوض منافسات البطولة نفسها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العراق وسنغافورة وطاجيكستان.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً تأجيل بطولة كأس آسيا التي تقام بالسعودية من شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، من العام المُقبل، إلى ديسمبر (كانون الأول)، من العام نفسه.
فاز منتخب باراغواي على نظيره الياباني بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية أقيمت الثلاثاء في كالانغ بسنغافورة.
«الشرق الأوسط» (كالانغ (سنغافورة))
الأردن يهزم أستراليا ودياً بثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342500-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
فرحة لاعبي الأردن بالفوز على أستراليا في الدوحة (أ.ب)
حقق منتخب الأردن انتصاراً ودياً على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - 0، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وأقيمت المواجهة في العاصمة القطرية الدوحة حيث نجح منتخب الأردن في التقدم بهدف أول عن طريق نجمه موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، بالدقيقة 34، وكان اللاعب نفسه قد أضاع ركلة جزاء قبلها بدقيقتين.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أضاف علي علوان الهدف الثاني ليعزز الانتصار الأردني، بينما كان منتخب أستراليا يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 لطرد لاعبه دانييل أرزاني بعد حصوله عل الإنذار الثاني.
ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل، إلى جانب كل من البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان.
أما منتخب أستراليا فيخوض منافسات البطولة نفسها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العراق وسنغافورة وطاجيكستان.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً تأجيل بطولة كأس آسيا التي تقام بالسعودية من شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، من العام المُقبل، إلى ديسمبر (كانون الأول)، من العام نفسه.
باراغواي تهزم اليابان ودياً في وداعية مورياسوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342483-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88
هاجيمي مورياسو يلتقط صورة تذكارية مع لوحة تحمل اسمه في مدرجات كالانغ السنغافورية (أ.ب)
فاز منتخب باراغواي على نظيره الياباني بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية أقيمت الثلاثاء في كالانغ بسنغافورة.
تقدم منتخب باراغواي بثنائية في الشوط الأول، سجلها خوان كاسيريس وجوستافو جوميز في الدقيقتين 2 و40.
وفي الشوط الثاني قلص منتخب اليابان الفارق بهدف وحيد سجله شيو فوكودا في الدقيقة 85.
وكان المنتخب الياباني فاز قبل أيام قليلة على نظيره البرازيلي بنتيجة 3 - 2 في مباراة ودية أخرى.
أما منتخب باراغواي فقد بدأ معسكره الآسيوي بفوز عريض على سنغافورة بنتيجة 4 - 1 يوم الجمعة الماضي.
وشهدت المباراة توديع منتخب اليابان لمدربه هاجيمي مورياسو، الذي سيغادر منصبه بعد 8 سنوات ناجحة في قيادة «الساموراي»، حيث سيخلفه جو أيوا مدرب منتخب الشباب.
وكان من المفترض أن يكمل مورياسو مدته حتى نهاية كأس آسيا التي كانت مقررة الشهر المقبل، بيد أن تأجيل البطولة لمدة عام عجّل برحيله عن منتخب اليابان.
وقاد مورياسو (58 عاماً) منتخب اليابان لثماني سنوات، بوصفها أطول مدة في تاريخ تدريب «الساموراي»، حيث قاده لنهائي كأس آسيا 2019 الذي خسره أمام قطر، ثم لانتصارات لافتة على إسبانيا وألمانيا بمونديال 2022، ومن ثم توديع كأس آسيا 2023 من ربع النهائي أمام إيران، قبل تقديم عروض قوية في مونديال 2026 الذي ودّعته اليابان من دور الـ32 بخسارة متأخرة أمام البرازيل.
وكان منتخب باراغواي فجر مفاجأة مدوية في مونديال 2026 بإقصاء ألمانيا من دور الـ32 بركلات الترجيح قبل أن يخسر بصعوبة أمام فرنسا بهدف ضمن منافسات دور الـ16.
في المقابل، ودع المنتخب الياباني منافسات كأس العالم بالخسارة 1 - 2 أمام البرازيل ضمن منافسات دور الـ32.
ويستعد منتخب الساموراي لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2027 في السعودية التي تأجلت لنهاية العام المقبل.
الفرنسي آرتور فيس يصرخ فرحاً بعد الفوز على الإسباني رافايل خودار (إ.ب.أ)
أنعش الفرنسي آرتور فيس، المصنف السابع عالمياً، حظوظه ببلوغ نصف نهائي بطولة «إيه تي بي» الختامية لكرة المضرب، بفوزه على الإسباني رافايل خودار العاشر 4-6 و6-2 و6-2 الثلاثاء في تورينو، مستفيداً من مشاكل بدنية عانى منها الأخير.
في مواجهة بين لاعبين يخوضان للمرة الأولى البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، خرج فيس منتصراً بعد لقاء استغرق ساعة و52 دقيقة، ليحقق فوزه الأول بعدما خسر افتتاحاً أمام الأميركي بن شيلتون الرابع.
وعانى فيس أمام منافسه الإسباني الذي كان مفاجأة هذا الموسم، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني على ابن العشرين عاماً الذي يصغره بعامين، من أصل أربع مواجهات جمعتهما (جميعها في 2026).
واستفاد فيس من معاناة خودار الذي مني بهزيمته الثانية في مجموعة جون ماكنرو بعدما خسر افتتاحاً أمام الألماني ألكسندر زفيريف الأول عالمياً.
وطلب الإسباني في المجموعة الثانية تدخل الطاقم الطبي الذي زوده بالأدوية، غير أن هذا التوقف لم يساعده على استعادة مستواه؛ إذ لم يفز بعد ذلك إلا بأربعة أشواط.
وقال فيس بعد المباراة: «إنه شعور بالارتياح»، مضيفاً: «كان الموسم صعباً. صحيح أني أحرزت لقباً كبيراً (دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة)، لكن كانت هناك أيضاً فترات أكثر صعوبة»، في إشارة منه إلى الإصابات التي لاحقته وتسببت في غيابه عن دورات عدة.
وتابع: «بدأت هذه المباراة ببطء أكثر من اللازم. كانت المجموعة الأولى متقاربة وكان رافا يلعب بشكل جيد ويرسل بقوة في النقاط المهمة. تمكن من كسر إرسالي عند 5-4، وجاء ذلك من العدم، ما أصابني بإحباط كبير».
وأردف: «لكني سعيد جداً بما قدمته في المجموعة الثانية، وأعتقد أني أنهيت المباراة بشكل أقوى في المجموعة الأخيرة».
ولا يزال أمام فيس مباراة أخيرة يخوضها، الخميس، أمام زفيريف الذي يتواجه لاحقاً الثلاثاء مع شيلتون.
وعلق فيس على مواجهة المصنف الأول عالمياً بالقول: «ستكون مباراة صعبة، لكني أعرف أن بإمكاني مجاراته وأني قادر على الصمود بدنياً في مباراة طويلة. لست خائفاً، ستكون مواجهة جميلة أمام أفضل لاعب في الموسم، وسأستمتع بها».
وبانتصاره الثلاثاء، أنهى فيس 15 عاماً من الانتظار بالنسبة لكرة المضرب الفرنسية التي لم تحقق أي فوز في البطولة الختامية منذ جو ويلفريد تسونغا في نصف نهائي نسخة عام 2011 حين وصل إلى النهائي وخسر أمام السويسري روجر فيدرر.
ومنذ حينها، غادر كل من تسونغا (2012) وريشار غاسكيه (2013) وغايل مونفيس (2016) البطولة من دون تحقيق أي فوز.
ورفع فيس عدد انتصاراته إلى أربعين هذا الموسم، في إنجاز لم يحققه سابقاً، رافعاً أيضاً رصيده أمام المصنفين العشرة الأوائل عالمياً إلى ستة انتصارات مقابل ست هزائم.
ولا يتفوق عليه هذا الموسم في عدد الانتصارات على لاعبي نادي العشرة الأوائل سوى الإيطالي يانيك سينر (10)، الغائب عن تورينو بسبب الإصابة، والإسباني كارلوس ألكاراس (8).