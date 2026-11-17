حقق منتخب الأردن انتصاراً ودياً على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - 0، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وأقيمت المواجهة في العاصمة القطرية الدوحة حيث نجح منتخب الأردن في التقدم بهدف أول عن طريق نجمه موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، بالدقيقة 34، وكان اللاعب نفسه قد أضاع ركلة جزاء قبلها بدقيقتين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أضاف علي علوان الهدف الثاني ليعزز الانتصار الأردني، بينما كان منتخب أستراليا يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 لطرد لاعبه دانييل أرزاني بعد حصوله عل الإنذار الثاني.

ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل، إلى جانب كل من البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان.

أما منتخب أستراليا فيخوض منافسات البطولة نفسها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العراق وسنغافورة وطاجيكستان.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً تأجيل بطولة كأس آسيا التي تقام بالسعودية من شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، من العام المُقبل، إلى ديسمبر (كانون الأول)، من العام نفسه.