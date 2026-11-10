كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، يُقال إنها كانت مع مسؤولة تنفيذية صينية في شركة مقرها سنغافورة، حيث تشتبه الولايات المتحدة في تورطها في تهريب رقائق إلكترونية مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وسلطت الفضيحة الضوء على كيفية حصول الصين، وهي قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، على الرقائق المتطورة، رغم القيود الأميركية على التصدير.

لماذا تحظى رقائق «إنفيديا» بهذه الأهمية؟

تصمم «إنفيديا» مكونات متطورة طُورت في الأصل لمعالجة الرسوميات ثلاثية الأبعاد في ألعاب الفيديو، وتُعرف باسم وحدات معالجة الرسوميات (GPU).

وتتميز هذه الوحدات بقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات الرقمية، ولذلك تُستخدم على نطاق واسع أيضاً في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022 الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، ما أشعل سباقاً استثمارياً محموماً، مع تسابق الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة على تطوير هذه التقنية.

ومع تدفق طلبات شراء الرقائق، ارتفعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى 4.5 تريليون دولار، لتصبح حالياً، إلى جانب «أبل»، الشركتين الأعلى قيمة في العالم.

ما الرقائق التي تفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها؟

تحظر واشنطن تصدير وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تطوراً من «إنفيديا»، وهي «بلاكويل» (Blackwell)، و«روبين» (Rubin)، إلى الصين، مستندة إلى مخاوف أمنية، نظراً إلى الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما تتيح هذه السياسة للمختبرات الأميركية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الحفاظ على تفوقها العالمي.

وكثف هوانغ ضغوطه على الحكومة الأميركية للسماح ببيع رقائق «إنفيديا» للصين، محذراً من أن القيود المفروضة تعزز صعود البدائل المحلية المنافسة.

وخلال العام الحالي خففت واشنطن القيود على شريحة «H200» الأقل قوة، والتي كانت محظورة سابقاً، على أن تحصل الولايات المتحدة على 25 في المائة من عائدات مبيعاتها، لكن الشروط الأميركية جعلت الموافقة على شحنات هذه الرقائق أمراً صعباً، في حين أفادت تقارير بأن بكين مترددة أيضاً في شراء رقائق «H200»، مع اكتساب صناعة الرقائق المحلية زخماً متزايداً.

كيف تحصل الصين على الرقائق؟

أدت الإطلاقات الحديثة لنماذج عالية الأداء من شركات صينية ناشئة، من بينها «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI)، و«زد إيه آي» (Z.ai) و«ديب سيك» (DeepSeek)، إلى زيادة الضغط على المنافسين الأميركيين.

وقال ليان جاي سو، كبير المحللين في شركة «أومديا» (Omdia)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال الموردون الصينيون يستخدمون رقائق (إنفيديا) المتطورة لتدريب نماذجهم»، رغم القيود المفروضة.

وقد تُهرّب الرقائق إلى داخل الصين، أو تحصل عليها الشركات الصينية عبر ثغرة تسمح لها باستئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات مزودة برقائق «إنفيديا» في دولة ثالثة، غالباً ما تكون في جنوب شرقي آسيا.

وأوضح ستيفن وو، مؤسس صندوق «كارثيدج كابيتال» الاستثماري: «تفرض ضوابط التصدير الأميركية قيوداً على المكان الذي تُشحن إليه الشريحة، وليس على الجهة التي تستخدمها». وهذا يعني أن وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا» يمكن أن تكون موجودة في منطقة جوهور الماليزية، على سبيل المثال، «في امتثال كامل للقواعد، بينما يسجل عميل في شنتشن الدخول إليها»، وفقاً لوو.

وقال مستشار البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، في الصيف الحالي، إن شركة «مونشوت إيه آي» تمكنت من الوصول إلى رقائق متطورة من «إنفيديا» في تايلاند. واتهمت واشنطن أيضاً مختبرات صينية للذكاء الاصطناعي بتدريب أنظمتها على محاكاة قدرات النماذج الأميركية.

وقالت منصة «ذا إنفورميشن» التقنية في ديسمبر (كانون الأول) إن شركة «ديب سيك» طورت نموذجها الجديد باستخدام آلاف الرقائق التي فُككت في الخارج ونُقلت إلى الصين.

ولم ترد «ديب سيك» في ذلك الوقت على طلب للتعليق. أما «إنفيديا» فقالت لـ«ذا إنفورميشن» إنها لم ترَ أدلة على عمليات التهريب هذه، ووصفتها بأنها «مستبعدة إلى حد بعيد».

ماذا عن الرقائق الصينية؟

قال بو تشاو، مؤسس منصة التحليل «هيلو تشاينا تيك» (Hello China Tech): «لا تزال رقائق (إنفيديا) تجعل إنجاز أعمال الذكاء الاصطناعي المتقدمة أسرع وأسهل، لكنها لم تعد الطريق الوحيد».

وأضاف أن «السؤال المفتوح هو التكلفة»، إذ إن «التدريب باستخدام الرقائق الصينية يستغرق عادة وقتاً أطول، ويتطلب جهداً هندسياً أكبر».

وتُعد «هواوي» أبرز منافس صيني لـ«إنفيديا»، رغم تخلفها عن الشركة الأميركية العملاقة. وأفادت تقارير بأن «ديب سيك» ستدرب نموذجها الرئيس المقبل باستخدام رقائق «هواوي».

وقال سو إن «الرقائق المصنعة في الصين تتحسن بسرعة»، متوقعاً مزيداً من التعاون في هذا المجال.

وأعلنت «هواوي» في سبتمبر (أيلول) أن شريحتها الجديدة للذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2027، أي قبل الموعد المخطط له بثلاثة أرباع.

وقال وو إن تعزيز قدرات الرقائق المصنعة في الصين يتطلب من شركات الذكاء الاصطناعي استخدام أعداد أكبر منها. وأضاف: «إنهم يدفعون ثمن ذلك في استهلاك الطاقة، والتكلفة، لكنهم قادرون على تحمل ذلك، لأن الكهرباء في الصين رخيصة، ولأن الرقائق تحظى بدعم حكومي».