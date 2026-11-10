ترمب: «إف بي آي» ينظر في علاقة رئيس «إنفيديا» بجاسوسة صينية مزعومة

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ينظر في علاقة تربط جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بشخصية يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.

ومع ذلك، أشار ترمب إلى أنه لا يعتقد أن هوانغ لديه ما يدعو إلى القلق.

وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد قال ترمب خلال إيجاز صحافي في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر في سياق مختلف، وأعتقد أن وضعه سيكون جيداً».

وقد أحدث الكشف المفاجئ عن علاقة هوانغ العاطفية بهذه السيدة صدمة في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأميركي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، والتي تُعد المحرك الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتجمع ترمب علاقة ودية بهوانغ.

وقال الرئيس الأميركي، خلال الإيجاز الصحافي، أمس: «لقد تحدثت مع هوانغ اليوم لأطمئن عليه وعلى أحواله. وقد أكد لي أنه لم يكن لديه أدنى فكرة بأن المرأة المعنية جاسوسة».

وكان هوانغ -وهو شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا وأحد أغنى أفراد العالم- قد أقر بوجود هذه العلاقة، مقدماً اعتذاراً إلى زوجته وإلى الشركة عبر رسالة مفتوحة نُشرت على الموقع الإلكتروني لشركة «إنفيديا».

وجاء في رسالة هوانغ: «أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلادنا وشركتنا، وملتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الأحد، أنها تجري تحقيقاً مستقلاً حول تقارير تفيد بأن هوانغ كان «هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن المرأة كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأشارت إلى أنها تُدعى أليس هوانغ، وكانت تدير شركة واجهت العام الماضي اتهامات بشحن رقائق حاسوب متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير مشروعة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)

وامتدت تداعيات القضية إلى الكونغرس الأميركي، إذ صرّح اثنان من كبار الديمقراطيين، هما السيناتور مارك وارنر وعضو مجلس النواب حكيم جيفريز يوم الاثنين، بأنهما يعتزمان إجراء تحقيق أوسع حول الأمر.

وأوضح جيفريز أن القضية طُرحت خلال جلسة مغلقة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومدير الاستخبارات الوطنية، كانت مخصصة في الأساس لمناقشة الشأن الإيراني.

في المقابل، نفت الصين أي تورط لها في محاولة استهداف رئيس الشركة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، الاتهامات بأنها «لا أساس لها من الصحة، وليست سوى افتراءات ضد الصين».

ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، لكن ترمب لم يبدِ التزاماً واضحاً بطرح هذه المسألة خلال اللقاء.

وقال ترمب: «لا أعتقد ذلك. لكنني متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن هوانغ جيداً، وأعتقد أنه رجل شريف للغاية».

وقد أسهم هوانغ في إقناع ترمب بتبني نهج أكثر مرونة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحجة أن القوانين القائمة كافية لمعالجة أي مخاوف أمنية قد تنشأ عن هذه التكنولوجيا، وأن على الشركات نفسها التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالمنتجات التي تطورها وتطرحها في الأسواق.

كما نجح في الحصول على موافقة ترمب هذا العام على بيع رقائق من طراز «إتش 200» إلى السوق الصينية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقائق بكميات كبيرة.

وفي وثيقة تنظيمية قُدِّمت في أغسطس (آب)، ذكرت «إنفيديا» أنها لم تبع سوى كمية محدودة للصين، نظراً إلى أن هذه المبيعات تخضع لقيود تفرضها الحكومة الصينية.