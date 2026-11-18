ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بالتوقعات الإيجابية لشركة «إنفيديا» المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، ما عوّض تراجع أسهم شركات التعدين التي تعرضت لموجة بيع حادة.

واستقر المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» عند 650.73 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر خسارة يومية له منذ 20 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وصعد مؤشر أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 1.2 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة «إيه إس إم إنترناشيونال» بنحو 2 في المائة، وزيادة سهم «إيه إس إم إل»، إحدى كبرى شركات معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.8 في المائة.

وقدمت «إنفيديا»، التي يُنظر إلى أدائها على أنه مؤشر رئيسي لاتجاهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، نتائج فصلية قوية للإيرادات وتوقعات إيجابية، ما هدّأ، في الوقت الراهن، المخاوف بشأن مستقبل القيادة العليا للشركة، بعدما رفض رئيس مجلس إدارتها هارفي جونز فكرة إعادة الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ إلى منصبه.

وفي اختبار آخر لأسهم التكنولوجيا، تستعد شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحديد سعر طرحها العام الأولي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مستهدفة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

في المقابل، كانت أسهم شركات التعدين من بين أكبر الخاسرين، إذ تراجعت بنسبة 3 في المائة إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر، مع استمرار تراجع أسعار النحاس وسط مخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قوة الدولار.

وانخفض سهم شركة التعدين «غلينكور» بنسبة 3.5 في المائة، فيما تراجع سهم منتجة النحاس «أوروبس» بنسبة 2.9 في المائة.

وعلى صعيد تحركات الأسهم المرتبطة بنتائج الأعمال، ارتفع سهم شركة «إكسبيريان» المتخصصة في بيانات الائتمان بنسبة 3.7 في المائة، بعدما تجاوزت إيراداتها خلال النصف الأول من العام التوقعات، وأعلنت برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.