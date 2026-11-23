عادت السوق المالية السعودية إلى التراجع في ختام تعاملات الاثنين، بعدما محا مؤشرها الرئيس (تاسي) مكاسبه الصباحية التي تجاوزت 100 نقطة، لينهي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند 9937 نقطة، فاقداً 23 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وكان المؤشر قد افتتح التعاملات عند 9.970 نقطة، وارتفع خلال الجلسة إلى مستوى 10.061 نقطة، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 9935 نقطة، وينهي التداولات دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وجاء تراجع السوق بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بنحو 2 في المائة، وهبوط خام برنت دون مستوى 91 دولاراً للبرميل، ما انعكس على سهم «أرامكو السعودية» الذي تراجع بنسبة 0.5 في المائة.

وتصدر سهم «جرير» قائمة الأسهم الأكثر ضغطاً على السوق، بعدما هبط بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 15.68 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.7 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال، وذلك عقب إعلان الشركة الأثر المالي المتوقع لتطبيق الضريبة التكميلية اعتباراً من العام المقبل.

كما أغلق سهم «أكوا» منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة عند 158 ريالاً، فيما أنهت أسهم «إس تي سي» و«اتحاد اتصالات» و«بنك البلاد» و«مصرف الإنماء» و«جبل عمر» و«إكسترا» تعاملاتها على تراجع تراوحت نسبه بين 1 و5 في المائة.

في المقابل، خالفت أسهم مصرف «الأهلي السعودي» و«سابك للمغذيات الزراعية» الاتجاه، مرتفعة بنسبة 1.9 و1.5 في المائة على التوالي، كما صعد سهم مصرف «الراجحي» بشكل طفيف.

وارتفع سهم «معادن» بنسبة 1.6 في المائة، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالمياً.