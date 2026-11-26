اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الهندية، في إطار ما وصفته بمكافحة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، لكنها أشارت إلى إمكانية خفض هذه النسبة إلى 17 في المائة في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره بين البلدين.

ومن شأن النسبة المقترحة، البالغة 17 في المائة والمشروطة بإبرام اتفاق تجاري، أن تكون أقل قليلاً من الرسوم التي تعتزم واشنطن فرضها على عدد من الدول المنافسة للهند، ما قد يمنح الصادرات الهندية ميزة تنافسية، وفق «رويترز».

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 18 في المائة على بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا، كما تخطط لفرض رسوم بنسبة 20 في المائة على فيتنام، شريطة توصل الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وتواجه الصين أيضاً رسوماً بنسبة 20 في المائة، بما يتماشى مع الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، التي تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). لكن في حال انهيار هذه الهدنة، سترتفع الرسوم المفروضة على الصين إلى 40 في المائة. وستُضاف النسبة الحالية البالغة 20 في المائة إلى رسوم أخرى بنحو 25 في المائة فرضتها إدارة ترمب خلال ولايته الأولى.

كما تقل النسبة المحتملة للهند، البالغة 17 في المائة، عن نسبة 18 في المائة التي اتفقت عليها واشنطن ونيودلهي ضمن إطار لاتفاق تجاري في فبراير (شباط) الماضي. وجاء ذلك قبل أن تقضي المحكمة العليا الأميركية ببطلان استخدام الرئيس دونالد ترمب صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على مستوى العالم، ما أدى إلى اعتماد معدل أساسي حالي يبلغ 10 في المائة.

مبررات واشنطن ورد نيودلهي

واتهمت الولايات المتحدة الهند باتباع ممارسات تجارية غير معقولة، تشمل عدم كفاية الحماية الممنوحة للعمال، وممارسات الكبت المالي، وفرض قيود على الوصول إلى الأسواق، وعدم معالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم.

وقالت وزارة التجارة الهندية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها تدرس الإخطار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي. وأضافت أن الهند أبلغت الولايات المتحدة، خلال التحقيق، أنه لا يوجد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية في أي من القطاعات الهندية.

لماذا طال أمد المفاوضات؟

بدأت الهند مفاوضات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في فبراير 2025، لكنها لم تتوصل، خلافاً لدول أخرى، إلى اتفاق حتى الآن.

وتشمل العوامل التي عقدت المفاوضات قانوناً أميركياً جديداً يفتح المجال أمام فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على السلع الهندية، بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. غير أن هذه المشتريات تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.

كما شهدت العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة توتراً خلال العام الماضي، على خلفية عدد من الأحداث، من بينها هجوم عسكري أميركي على سفينة قبالة سواحل عُمان، أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، إضافة إلى رفض الهند ادعاء ترمب المتكرر بأنه توسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان.

ما حجم المصالح المعرضة للخطر؟

تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الهند، وقد أظهرت الصادرات الهندية حتى الآن قدرة على الصمود.

وارتفعت صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة، لتصل إلى 59.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول).

وتقول الهند إن عدداً من أكبر فئات صادراتها إلى السوق الأميركية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة والهواتف الذكية، لا يخضع للرسوم الحالية البالغة 10 في المائة.

لكنّ محللين يرون أن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري قد يلحق الضرر بالشركات، ويؤثر سلباً على معنويات الأسواق، ويضغط على العملة الهندية، التي تراجعت في أكتوبر إلى مستويات قاربت أدنى مستوياتها القياسية.

وتحرص الهند بصورة خاصة على استثناء منتجات الألبان والدواجن والأرز والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية من التزامات فتح الأسواق.