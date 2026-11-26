واجهت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المقترحة انتقادات من اقتصادات كبرى، من الصين إلى الاتحاد الأوروبي والهند، عقب انتهاء واشنطن من تحقيق استمر أشهراً بشأن ما وصفته بـ«فائض الطاقة الإنتاجية»، في خطوة تنذر بفتح جبهة جديدة من التوترات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء.

وتصل الرسوم الجديدة، التي تأتي عقب تحقيق أُطلق بعد أيام من إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم السابقة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى 20 في المائة. ولا تزال هذه الإجراءات خاضعة لفترة لتلقي التعليقات العامة قبل دخولها حيز التنفيذ، في موعد لا يسبق يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتستهدف الإجراءات بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتشمل الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، وبنغلاديش، وكمبوديا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند، وفيتنام.

وفي مواجهة الاتهامات الأميركية، نفت دول عدة، من بينها اليابان، وجود فائض هيكلي في طاقتها الإنتاجية. وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا: «إن اليابان لا تتبع أي ممارسات أو سياسات غير قائمة على آليات السوق، ولا تعاني فائضاً هيكلياً في الطاقة الإنتاجية... ومن المؤسف الإعلان عن إجراء مقترح يستهدف اليابان رغم ذلك».

شاحنات في ميناء أوساكا باليابان (أ.ف.ب)

رفض أوروبي... وتحذير صيني

وتُعدُّ الصين من بين الدول التي تواجه رسوماً بنسبة 20 في المائة، غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، قال إن الرسوم الجديدة تندرج ضمن إطار المفاوضات التجارية القائمة مع بكين.

وقال غرير لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية: «تدرك الصين أننا سنفرض مستوى معيناً من الرسوم. وهذا الإجراء يندرج ضمن هذا التفاهم»، مضيفاً أن واشنطن تعرض على بكين إعفاءات جمركية تشمل بضائع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.

في المقابل، رفض الاتحاد الأوروبي الأساس الذي تستند إليه الرسوم الجديدة، معرباً عن توقعه التزام الولايات المتحدة بالاتفاق الذي أبرمه الجانبان العام الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل: «يشترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قلق حقيقي إزاء فائض الطاقة الإنتاجية العالمي، الذي يعود جزء كبير منه إلى تدخل الدول ويتركز في دول ثالثة. ونأسف لغياب العمل المشترك».

ومن جهتها، أعلنت الصين، الخميس، احتفاظها بحقها في اتخاذ «التدابير الضرورية» رداً على الرسوم الأميركية الجديدة، محذِّرةً من أن هذه الخطوة قد تهدِّد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يادونغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن الاستناد إلى وجود «فائض في الطاقة الإنتاجية» لتبرير فرض الرسوم الجمركية ليس سوى «ذريعة للحمائية التجارية».

وأضاف أن «مثل هذه الإجراءات لا تفشل فقط في معالجة الاختلالات الهيكلية لدى الدول التي تتخذها، بل تؤدي أيضاً إلى الإخلال بأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعرقلة التعاون الصناعي، وزيادة التضخم العالمي، والإضرار بالمصالح المباشرة للشركات والمستهلكين، فضلاً عن تشكيل مخاطر منهجية طويلة الأمد على النمو الاقتصادي العالمي».

مجسّم مصغّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب العلم الصيني وكلمة «رسوم جمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

ودعا المتحدث واشنطن إلى تصحيح ممارساتها والعودة إلى الحوار والتشاور، مؤكداً أن بكين ستتابع التطورات من كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

أما سنغافورة، التي تواجه رسوماً بنسبة 20 في المائة، فأعربت عن «خيبة أمل كبيرة» إزاء المقترح الأميركي. وقالت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة السنغافورية، في بيان: «إن السياسات الاقتصادية لسنغافورة لا تحمي سوقنا المحلية، ولا تقدم إعانات لقطاع التصنيع بغرض التصدير».

بدورها، نفت ماليزيا وجود فائض في الطاقة الإنتاجية بقطاعاتها الصناعية من شأنه تشويه الأسواق العالمية أو تعطيلها، مؤكدة أنها ستواصل التواصل والتشاور مع الولايات المتحدة.

ويشير محللون إلى أن الاقتصادات الـ14 المستهدفة بإجراءات إدارة ترمب تمثل مجتمعة نحو نصف الاقتصاد العالمي.

وفي خطوة منفصلة، اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم إضافية على السلع البرازيلية، بما فيها الطائرات، على خلفية ما وصفه بـ«عدم اتخاذ البرازيل إجراءات كافية لمعالجة المخاوف التجارية الأميركية». ووصف مكتب الرئيس البرازيلي هذه التدابير بأنها «غير مقبولة»، مؤكداً أن برازيليا «لن ترضخ لهذا النوع من التهديد».

ووصف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، استبعاد كندا من الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بموجب المادة 301، والتي تستهدف 14 شريكاً تجارياً، بأنه «خبر جيد»، مشيراً إلى أن بلاده لم تكن ضمن التحقيق الأميركي بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين البلدين.

الهند تتمسك بالمفاوضات... وبنغلاديش تخشى تراجع الصادرات

وفي مواجهة المقترح الأميركي، دعت وزارة التجارة الهندية إلى معالجة المخاوف التجارية عبر المفاوضات الجارية مع واشنطن، بعدما اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 17 في المائة على السلع الهندية في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء: «إن الهند والولايات المتحدة تجريان مفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي»، مضيفة أنها تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق «في أقرب وقت ممكن».

وأكد البيان أن «موقف الهند كان دائماً أن أي مخاوف تتعلق بالتجارة ينبغي أن تُعالج في إطار هذه المفاوضات».

وتُعدُّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، وقد توصَّل البلدان في فبراير (شباط) إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية. غير أن المحكمة العليا الأميركية أبطلت بعد أيام الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب، ما أثار حالةً من عدم اليقين بشأن موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأبقى المفاوضات بين الجانبين مستمرة.

وقالت نيودلهي إنها شاركت بصورة بنّاءة طوال فترة التحقيق الأميركي، مضيفة أن وزارة التجارة أكدت أن الهند لا تعاني فائضاً هيكلياً في الطاقة الإنتاجية في أي قطاع.

وفي المقابل، وصف «المركز العالمي لأبحاث التجارة» ومقره نيودلهي، عرض خفض الرسوم في إطار الاتفاق التجاري بأنه «طُعم متعمد» للضغط على الهند.

وقال رئيس المركز، أجاي سريفاستافا، في تقرير: «ينبغي لنيودلهي رفض اتفاق تجاري أحادي الجانب، والدفاع عن التوسع الصناعي قطاعاً تلو الآخر».

حاويات شحن على متن سفينة في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

أما بنغلاديش المجاورة، فتواجه مقترحاً أميركياً لرفع الرسوم الجمركية عليها إلى 18 في المائة، في خطوة قد تنعكس سلباً على صادراتها من الملابس، التي تُشكِّل مصدراً رئيسياً لإيرادات البلاد.

وقال وزير التجارة البنغلاديشي، خاندكار عبد المقتدر، لصحيفة «ذا ديلي ستار» الخميس: «نأمل ألا تقدم الولايات المتحدة على أي خطوة من شأنها تعريض تجارتنا الثنائية للخطر».

من جهته، حذَّر الاقتصادي البنغلاديشي محمد عبد الرزاق، رئيس «مركز أبحاث وسياسات التكامل من أجل التنمية» في دكا، من أن «ارتفاع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الملابس في الولايات المتحدة، ما سيقلص عائدات بنغلاديش من الصادرات».

وأضاف: «تواجه بنغلاديش بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، تشمل ضعف النمو الاقتصادي وتراجع آفاق الصادرات».

وتندرج الرسوم التي فرضها ترمب على حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء، ضمن مساعيه خلال ولايته الثانية لإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، عبر دفع الدول إلى شراء المنتجات الأميركية أو نقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة.

حاويات في محطة دولية بميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

وقال مسؤول أميركي رفيع إن المخاوف المتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية تشمل طيفاً واسعاً من القطاعات، يمتد من البطاريات والإسمنت والمواد الكيميائية إلى الأغذية المصنّعة.

فيتنام تسابق الرسوم باتفاق تجاري مع واشنطن

أعلنت فيتنام أنها تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري في أقرب وقت ممكن، بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة قد تطال صادراتها الرئيسية من الملابس والأحذية والإلكترونيات.

وتواجه فيتنام، التي تحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بين شركائها، رسوماً محتملة تصل إلى 35 في المائة، على خلفية اتهامات بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، وهي النسبة الأعلى بين دول جنوب شرقي آسيا المستهدفة، والثانية بعد الصين.

وأكدت وزارة التجارة الفيتنامية استعداد هانوي للتعاون مع التحقيق الأميركي، مشيرة إلى أن البلدين يعملان على إبرام اتفاق تجاري «في أقرب وقت ممكن».

وتستضيف فيتنام عمليات تصنيع وتصدير لشركات كبرى، بينها «سامسونغ» و«أبل»، بينما تستمر مفاوضاتها التجارية مع واشنطن منذ أكثر من عام. وكان مسؤولون يتوقعون التوصل إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع مشاركة الزعيم الفيتنامي، تو لام، في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا.

ضغوط على الشركات الأميركية وقطاع التصنيع

وفي الداخل الأميركي، قد تضيف الرسوم الجديدة أعباءً إلى الضغوط التي تواجهها الشركات جراء الرسوم السابقة، ما قد يدفع مزيداً منها إلى تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، في وقت يزداد فيه استياؤهم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة من القضايا الرئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي هذا الشهر، التي خسر فيها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، السيطرة على مجلسَي الكونغرس لمصلحة الديمقراطيين.

وتزامن الإعلان عن الرسوم مع بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال المحامي المتخصص في التجارة، رايان ماجيروس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه يتوقع أن يكون هذا التحقيق من بين «أهم» الإجراءات التي تتخذها إدارة ترمب، في ضوء مخاوفها من أن تبدأ المصانع التي تعاني فائضاً في الطاقة الإنتاجية العمل في الخارج، ثم «لا تتوقف أبداً، حتى في غياب الطلب».

وأوضح أن هذه الظاهرة قد تفضي إلى فائض في المعروض من السلع، وتراجع الأسعار، و«إفراغ» قطاع التصنيع الأميركي من قدراته الإنتاجية.