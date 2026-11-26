اجتمع مسؤولون تجاريون من تكتل «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي في فيتنام، الخميس، لإجراء حوار اقتصادي، وسط تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تلقي بظلالها على الاجتماع الذي يضم ممثلين عن نحو 20 دولة.

وشارك في الاجتماع عدد من الدول الـ14 التي استهدفتها واشنطن بحزمة الرسوم الجمركية الجديدة، من بينها اليابان، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا وفيتنام، عقب تحقيقات بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. وجاءت الرسوم الجديدة، في معظمها، عند مستويات أقل، بما يتماشى مع النسب المتفق عليها في اتفاقات تجارية أُبرمت أو لا تزال قيد التفاوض.

وتستضيف هانوي محادثات تستمر يومين بين أعضاء اتفاقية «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» وتكتل «آسيان». وقال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن المناقشات تناولت الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة وسلاسل الإمداد.

وأضاف شيفتشوفيتش أن الاتحاد الأوروبي وتكتل «الشراكة عبر المحيط الهادئ» اتفقا على إنشاء آلية إنذار مبكر لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود؛ بهدف الحد من تداعيات الاضطرابات التجارية.

وقال للصحافيين: «علينا إيلاء اهتمام كبير لحسن سير عمل سلاسل الإمداد، بعدما رأينا كيف يمكن استخدامها سلاحاً خلال العامين الماضيين».

أهمية متزايدة للتكتل التجاري

ويُعدّ تكتل «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» امتداداً لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي كانت الولايات المتحدة تقودها في الأصل، وكان يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها قوة موازنة لنفوذ الصين، قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها عام 2017.

ويضم التكتل حالياً أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام وبريطانيا.

وقال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، في بيان صدر قبل الاجتماع، إن الحوار سيركز أيضاً على الحفاظ على التجارة العادلة والمفتوحة.

وأضاف: «إن المعايير العالية التي يعتمدها تكتل الشراكة عبر المحيط الهادئ، وما يوفره من استقرار وقدرة على التنبؤ، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في بيئة التجارة العالمية الراهنة».

ومن المتوقع أن تؤدي الخطوة الأميركية الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تصعيد التوترات التجارية مع الصين، التي تُعدّ الهدف الرئيسي لمساعي واشنطن لإعادة ترتيب التجارة العالمية، من خلال الضغط على الدول الأخرى لمعاقبة ما يُوصف بـ«مصنع العالم».

وفي سياق متصل، قال شيفتشوفيتش إنه يرفض بشدة اعتبار واشنطن الاتحاد الأوروبي مصدراً لفائض الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية احترام الولايات المتحدة الرسوم البالغة 15 في المائة التي توصل إليها الجانبان في اتفاقهما التجاري.

وأضاف: «على العكس من ذلك، أرى أننا من بين الاقتصادات الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية لفائض الطاقة الإنتاجية العالمي».

وتابع: «يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يفعلا الكثير إذا عملا معاً من خلال تحرك مشترك لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية العالمي».