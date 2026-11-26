سيحمل السائق البريطاني أولي بيرمان ألوان فريق «هاس» في عام 2027، بعدما أعلن الفريق الأميركي، الخميس، عن استمراره في بطولة العالم لـ«فورمولا1» لثالث موسم توالياً.

وشارك السائق، البالغ 21 عاماً، في 48 «جائزة كبرى» ضمن «الفئة الأولى»؛ حاصداً منها 71 نقطة.

وكانت بداية بيرمان مع «هاس» في عام 2023، قبل أن ينضم إليه سائقاً أساسياً دائماً بدءاً من عام 2025.

ووصف أياو كوماتسو، مدير الفريق، قرار الإبقاء على بيرمان بأنه «خطوة طبيعية».

وقال: «لقد شهدنا تطوره والتزامه، والقيمة التي يضيفها للفريق؛ سواء أكان داخل الحلبة أم خارجها».

وأضاف: «يتمتع بيرمان بأخلاقيات عمل استثنائية ورغبة قوية في تطوير نفسه وتطوير الفريق أيضاً. وفي رأيي، لا يوجد شخص أفضل منه لقيادة هذا الفريق نحو المستقبل».

وكان بيرمان قد حقق المركز الـ4 في سباق «جائزة مكسيكو سيتي الكبرى» لعام 2025، ليعادل أفضل نتيجة حققها الفريق طيلة العقد الذي قضاه في منافسات قمة رياضة السيارات، كما جاء بالمركز الـ5 في «سباق الصين» هذا الموسم.

من جانبه، قال بيرمان: «لعب هذا الفريق دوراً جوهرياً في تطوري، وشعرت بقدر كبير من الثقة والدعم من الجميع هنا».

وتابع: «لدينا طموحات كبيرة للمضي قدماً، وأنا متحمس لقيادة هذا المسار، والبناء على ما حققناه، والسعي إلى تحقيق المزيد معاً، فما زال أمامنا الكثير لننجزه».

وينضم إلى بيرمان في الموسم المقبل زميل جديد؛ هو السائق البرازيلي رافا كامارا (21 عاماً)، الذي سيحل بدلاً من الفرنسي استيبان أوكون.

ويحتل «هاس» المركز الـ7 في ترتيب «الصانعين» برصيد 31 نقطة، وذلك قبيل انطلاق سباق «جائزة قطر الكبرى» في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وهو السباق ما قبل الأخير في الموسم.