تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين بالميراس البرازيلي وإستوديانتس الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد غد السبت، في لقاء تتجاوز أهميته التنافس على اللقب القاري، إذ سيحسم أيضاً صدارة البلدين في قائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة عبر تاريخها.

ويتساوى رصيد الأندية البرازيلية والأرجنتينية في عدد ألقاب البطولة، بعدما حقق كل منهما 25 لقباً، وهو ما يجعل المباراة فرصة أمام أحد البلدين للانفراد بالصدارة، في ظل الفارق الكبير الذي يفصلهما عن بقية دول أميركا الجنوبية، حيث تحتل أوروغواي المركز الثالث بثمانية ألقاب فقط.

وتعكس هذه المواجهة امتداد التنافس التاريخي بين كرة القدم البرازيلية والأرجنتينية على الساحة القارية، بعدما تبادلت أندية البلدين السيطرة على البطولة منذ انطلاقها، وبرزت خلال عقود أسماء كبيرة تركت بصمتها في تاريخ المسابقة.

وكانت الأندية البرازيلية حاضرة بقوة في السنوات الأولى للبطولة، بفضل فريق سانتوس الأسطوري بقيادة بيليه، الذي توج بلقبين متتاليين عامي 1962 و1963، بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، من بينهم كوتينيو وبيبي وليما. وقدم الفريق نموذجاً مميزاً لكرة القدم البرازيلية، وأسهم في تعزيز مكانة الأندية البرازيلية على مستوى القارة.

تعكس هذه المواجهة امتداد التنافس التاريخي بين كرة القدم البرازيلية والأرجنتينية على الساحة القارية (بالميراس البرازيلي)

وفي المقابل، فرض إستوديانتس الأرجنتيني نفسه بقوة في نهاية الستينات، بعدما أصبح أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية أعوام 1968 و1969 و1970، تحت قيادة المدرب أوسفالدو زوبيلديا، الذي أسس هوية للفريق ارتكزت على العمل والانضباط والاهتمام بالتفاصيل. وضمت تلك المجموعة كارلوس بيلاردو، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز رموز النادي، إلى جانب خوان رامون فيرون، والد خوان سيباستيان فيرون، رئيس النادي الحالي، الذي توج بدوره بالبطولة عام 2009.

وشهدت الفترة من 1972 إلى 1975 هيمنة أرجنتينية أخرى، بعدما توج إنديبندينتي بالبطولة أربع مرات متتالية، ليعزز مكانته بصفته أحد أنجح أندية القارة، بفضل جيل ضم عدداً من أبرز نجومه، مثل ريكاردو بوخيني وريكاردو بافوني ودانييل بيرتوني.

وعادت الأندية البرازيلية إلى الواجهة خلال تسعينات القرن الماضي، مع فريق ساو باولو بقيادة المدرب تيلي سانتانا، الذي أحرز لقب ليبرتادوريس عامي 1992 و1993، كما توج بكأس الإنتركونتيننتال في العامين نفسيهما، بعد فوزه على برشلونة الإسباني 2 - 1 وميلان الإيطالي 3 - 2.

وضمت تشكيلة ساو باولو آنذاك أسماء بارزة مثل كافو ومولر وراي، وامتد تأثير هذا الجيل إلى المنتخب البرازيلي، حيث أسهم عدد من لاعبيه في تتويج منتخب بلادهم بكأس العالم عام 1994.

ومع بداية الألفية الجديدة، انتقلت بوصلة التفوق مجدداً إلى الأرجنتين، وتحديداً عبر بوكا جونيورز، الذي حقق ثلاثة ألقاب خلال أربعة أعوام تحت قيادة المدرب كارلوس بيانكي، في أعوام 2000 و2001 و2003، قبل أن يضيف لقباً رابعاً عام 2007 بقيادة ميجيل أنخيل روسو.

وكان خوان رومان ريكيلمي أبرز نجوم ذلك الجيل، الذي ضم أيضاً مجموعة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم مع منتخبات بلادهم، من بينهم الكولومبيون أوسكار كوردوبا وخورخي بيرموديز وموريسيو سيرنا، والأرجنتينيان والتر صامويل ومارتن باليرمو.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تفوقاً واضحاً للأندية البرازيلية، التي احتكرت لقب البطولة في النسخ السبع بين عامي 2019 و2025، بعدما توج فلامنجو أعوام 2019 و2022 و2025، وبالميراس عامي 2020 و2021، وفلومينينسي عام 2023، وبوتافوجو عام 2024، وهو ما ساعد الأندية البرازيلية على تقليص الفارق التاريخي مع نظيرتها الأرجنتينية حتى الوصول إلى التعادل في عدد الألقاب.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحمل نهائي السبت أهمية إضافية للفريقين، إذ يتطلع بالميراس إلى إحراز لقبه الرابع في البطولة، بعدما سبق له التتويج أعوام 1999 و2020 و2021، بينما يسعى إستوديانتس إلى إضافة لقبه الخامس، بعد ألقابه الأربعة أعوام 1968 و1969 و1970 و2009.

ولن تتوقف مكاسب بطل أميركا الجنوبية عند التتويج القاري، إذ سيحصل أيضاً على فرصة المشاركة في كأس القارات للأندية 2026، حيث يلتقي مع تولوكا المكسيكي، بطل كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في ديربي الأميركتين، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة يوم 9 ديسمبر (كانون الأول).

وحال تجاوزه تولوكا، سوف يواجه بطل أفريقيا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في إطار سعيه إلى إضافة إنجاز عالمي إلى تتويجه القاري.