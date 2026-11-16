هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

بينما أعلنت وزارة النقل المصرية «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة بوزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطارَي العياط»، الأحد الماضي، في المنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت أن قائد أحد القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية وبرلمانية، دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، وإقالته.

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب (الإسماعيلية ـ السويس) عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان بعضها ببعض، مما أدى إلى اختلال التوازن وخروج العربة الرابعة عن مسارها في أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدَّث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ جميع الإجراءات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث جميع المقترحات والرؤى الخاصة التي تسهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدات الإنقاذ في العالم وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC) طوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال اجتماع عناصر التشغيل بهيئة السكك الحديدية (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» إيهاب منصور، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلامة والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

مسعفون يخرجون الجرحى عقب حادث تصادم «قطارَي العياط» (الهلال الأحمر المصري)

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل، بـ«حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي». وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب علاء سليمان الحديوي أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر وبقية منظومة النقل الجماعي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة ما دام العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

ولفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد، التي أدت إلى حادث (قطار الإسماعيلية)، تُعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث وسقوط الضحايا».