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يوميات الشرق

شريكة حياة ألان ديلون السابقة تنشر كتاباً عن «الحب المجنون» الذي جمعهما

تقول إنه كان عنيفاً ومريضاً وكسر أنفها مرتين في يوم واحد

ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
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شريكة حياة ألان ديلون السابقة تنشر كتاباً عن «الحب المجنون» الذي جمعهما

ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)

مذكرات امرأة مقهورة أم وسيلة لكسب المال؟ سؤال سبَّبه الكتاب الذي صدر في باريس لعارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية الهولندية المعتزلة روزالي فان بريمان (60 عاماً)، شريكة حياة الممثل الفرنسي الراحل ألان ديلون، التي عاشت معه 15 عاماً وأنجبت منه ابنتهما أنوشكا وابنهما ألان فابيان.

يحمل الكتاب عنوان «حب مجنون: رسالة إلى ألان ديلون، فقد حان الوقت لقول كل شيء» (Amour Fou : Lettre À Alain Delon, Car Le Temps Est Venu De Tout Dire)، وصدر في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عن منشورات «لافون»، بعد مرور عامين على وفاة النجم الشهير، وفي ظل استمرار النزاع على ثروته بين أبنائه: أنطوني، من زوجته الأولى ناتالي ديلون، وولديه من شريكته روزالي. ومن المعروف أن ديلون كان يفضل ابنته أنوشكا على أخويها، وقد أوصى لها بالجزء الأكبر من تركته.

تسترجع روزالي فان بريمان في الكتاب علاقتها بألان ديلون. وتتطرق بشكل خاص إلى وقائع العنف التي تعرضت لها خلال تلك العلاقة. وجاء النص على شكل رسالة مفتوحة تروي فيها تفاصيل حياتها مع نجم السينما، مشيرةً إلى أن بطل فيلم «المسبح» كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ومن حالة «عدم الإدراك المرضي»، وهو مرض يمنع المصاب به من إدراك الاضطرابات التي يعاني منها. وقالت الكاتبة التي شاركت الممثل حياته بين عامي 1987 و2001، إنها تعرضت للعنف خلال تلك الفترة.

صورة مركَّبة تجمع ألان ديلون (وسط) وابنته أنوشكا ونجله أنتوني ديلون (أ.ف.ب)

تشرح روزالي أن ألان ديلون كان، خلال نوبات غضبه، يطيح بالأطباق عن المائدة، وينعزل عن الآخرين رافضاً التحدث إليها. كما كان يشتمها ويرشقها بالسكاكين، بل تسبب في كسر أنفها مرتين في اليوم نفسه. وفي أحد أكثر فصول الكتاب إثارة، تتوقف المؤلفة عند هذه الواقعة العنيفة، وتعترف بأنها لا تعرف على وجه الدقة كيف حدث الأمر، لكنها تذكر أنها تلقت صفعة قوية شعرت معها بأن عظام أنفها تتكسَّر. وتروي أنها توجهت حينها إلى قسم الطوارئ في بلدة مونتارجي، حيث تقع فيللا ديلون، وعلمت أنها تعاني كسراً في الأنف. ثم توقفت في طريق عودتها عند مركز للدرك لتقديم شكوى، لكن العاملين هناك رفضوا تسجيلها.

وتستعيد روزالي أيضاً واقعة حدثت أمام الطفلين اللذين أنجبتهما من ألان ديلون. وتكتب المذيعة التلفزيونية الهولندية مخاطبة والد طفليها: «بعد أن كسرتَ أنفي، أنكرتَ ذلك عندما عدت إلى البيت وسألتك عن السبب. ولمجرد غضبك من السؤال، كسرت أنفي مجدداً. لقد حدث ذلك مرتين، ولا أعرف أيّهما كانت الأسوأ: هل هي المرة الأولى، أمام الطفلين، أم الثانية، في منتصف الليل، حين ارتطم وجهي بالقضبان الحديدية لسريرنا؟». وتضيف أنه قال لها، بعد أن رآها تبكي: «أنت تبكين؟ حسناً، سأعطيك الآن سبباً حقيقياً للبكاء!».

وتقول إن تلك كانت ليلة رهيبة، وإن الشكوك كثيراً ما ساورتها كلما استرجعت وقائعها، حتى إنها تساءلت عما إذا كان ما حدث مجرد حلم. لكنها تأكدت مما حدث في وقت لاحق، عندما تحدث ابنها ألان فابيان عن الواقعة علناً، في مقابلة صحافية نشرتها النسخة الإيطالية من مجلة «فانيتي فير».

ففي عام 2013، أدلى الابن الأصغر لألان ديلون بتصريحات للمجلة، كاشفاً للمرة الأولى تفاصيل تلك الليلة وما دار خلالها من عنف، أدى إلى تعرض والدته لكسر في أنفها مرتين. وقال: «كنت أرى العنف ينهال على أمي. وكنت صغيراً، وأعتقد أن الله يعاقبها على سوء طباعها. لكن عنف أبي لم يقتصر على والدتي فحسب، فقد كنا نعلم جيداً، أنا وشقيقي أنطوني، إلى أي مدى يمكن أن تصل قسوته».

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يوميات الشرق

«جحيم العابرين» السعودي يجذب جمهور «القاهرة السينمائي»

بطلا الفيلم مع مؤلفه ومخرجته خلال النقاش عقب عرضه (إدارة المهرجان)
بطلا الفيلم مع مؤلفه ومخرجته خلال النقاش عقب عرضه (إدارة المهرجان)
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«جحيم العابرين» السعودي يجذب جمهور «القاهرة السينمائي»

بطلا الفيلم مع مؤلفه ومخرجته خلال النقاش عقب عرضه (إدارة المهرجان)
بطلا الفيلم مع مؤلفه ومخرجته خلال النقاش عقب عرضه (إدارة المهرجان)

شهد الفيلم السعودي «جحيم العابرين» استقبالاً لافتاً خلال عرضه العالمي الأول بـ«مهرجان القاهرة السينمائي» في دورته الـ47، وسط حضور كبير من السينمائيين والجمهور، خصوصاً السعوديين المقيمين في مصر. وأدى التزاحم أمام المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إلى تأخر بدء العرض نحو 20 دقيقة.

وعُرض الفيلم ضمن برنامج «عروض منتصف الليل»، واستقبلت السجادة الحمراء طاقم العمل، بحضور المخرجة هناء العمير، والكاتب أسامة المسلم، وبطلي الفيلم أضواء بدر وباسل الصلي، إلى جانب الممثلين محمد علي، وعزيز غرباوي، وشجاع نشاط، وأحمد البياض. والفيلم ثمرة شراكة بين «مجموعة استوديوهات إم بي سي» والروائي أسامة المسلم لتحويل عدد من أعماله إلى السينما، وهو من إنتاج محفوظ الزهراني.

تدور أحداث «جحيم العابرين» خلال ليلة واحدة، في إطار يمزج بين التشويق والرعب والفانتازيا، مستنداً إلى رواية بالعنوان نفسه حقَّقت نجاحاً بين القراء في السعودية. وكان المسلم قد أشار، في مقدمة الفيلم، إلى أن الرواية استلهمت واقعة حقيقية حدثت على أحد الطرق الجبلية في جنوب المملكة.

فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)

وتبدأ الحكاية مع الشابة «يمنى» التي تقود سيارتها عبر طريق جبلي منعزل، قبل أن تصادف شاباً يدعى «عاصم» تعطلت سيارته بسبب نفاد الوقود، فيطلب منها توصيله إلى أقرب محطة. وبعد تردد، تقرِّر مساعدته، لتنطلق معاً رحلة محفوفة بالمخاطر، تتصاعد خلالها أحداث الغموض والرعب، وتجد البطلة نفسها أمام اختبارات متلاحقة لشجاعتها وقدرتها على مواجهة مخاوفها، وصولاً إلى نهاية تحمل مفاجأة درامية.

وحظي الفيلم بتفاعل من الجمهور السعودي خلال نقاش أعقب العرض، إذ أشاد عدد من الحاضرين بقدرته على نقل الرواية إلى الشاشة السينمائية، مع الاحتفاظ بعنصر التشويق. وأوضح أسامة المسلم أنه لم يلتزم حرفياً بالرواية عند إعداد السيناريو، بل استغنى عن بعض المواقف التي يحبها لأنها لا تخدم البناء السينمائي، أو قد تؤثر في إيقاع الفيلم.

وأشار إلى أن لغة السينما تختلف عن الرواية المنشورة، إذ تتطلب تكثيف الحكاية وإفساح المجال للصورة لتشارك في عملية السرد، موجهاً الشكر إلى المخرجة هناء العمير على رؤيتها البصرية التي نقلت النَّصَّ إلى مساحة إبداعية مختلفة، ومؤكداً أن المخرج شريك إبداعي في العمل وليس مجرد ناقل للنص.

من جانبها، قالت المخرجة هناء العمير إن أفلام التشويق والرعب تمنح المخرج مساحة أرحب للتجريب، كما أنها تحظى بجمهور واسع في شباك التذاكر. وأوضحت أنها رغبت في خوض هذه التجربة بعد تعلقها بأفلام من هذا النوع، وفي مقدمتها فيلم «سايكو» للمخرج ألفريد هيتشكوك، مشيرة إلى أن الفيلم استند إلى نَصٍّ روائي قوي حقَّق نجاحاً وجمع حوله شريحة واسعة من القراء، وهو ما مثل تحدياً إضافياً لها.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها تحمَّست لأن يكون العرض الأول للفيلم في «مهرجان القاهرة السينمائي»، الذي وصفته بـ«العزيز والعريق»، لافتة إلى أن عدداً من أفراد الطاقم الفني مصريون، من بينهم المونتيرة هبة عثمان والمخرج عبد الوهاب شوقي، الذي عمل مساعداً أول للمخرج، كما أُنجزت عمليات ما بعد الإنتاج في القاهرة.

وأشارت العمير إلى أنها كانت تتطلع إلى تقديم فيلمها الروائي الطويل الأول بعد تجارب درامية سابقة، لكنها اضطرت إلى تأجيل مشروعها السينمائي «الرقص على حافة السيل»، الذي عملت عليه طويلاً؛ بسبب احتياجه إلى تمويل كبير. وأضافت أنها وجدت في «جحيم العابرين» فرصةً مناسبةً لخوض تجربتها السينمائية الأولى، خصوصاً أن العمل مختلف تماماً عن مشروعها المؤجل، بشخصياته المحدودة، وأحداثه التي تدور خلال ليلة واحدة.

الفيلم يتناول قصة رعب وتشويق (الشركة المنتجة)

وأكدت أن شخصية البطلة جذبتها، لما تحمله من ملامح لم يسبق تقديمها بهذه الصورة في السينما السعودية، مشيرة إلى أنها أرادت من خلال التجربة تقديم معالجة تحمل بصمتها الخاصة، مع الانفتاح على استكشاف أنواع سينمائية مختلفة.

وعن تحديات التصوير، أوضحت أن نحو 85 في المائة من أحداث الفيلم صُوّرت في مواقع خارجية بجنوب المملكة، بينما جرى تصوير مشاهد أخرى داخل سيارة وفي ظروف ليلية، وهو ما تطلب جهداً كبيراً للحفاظ على تصاعد الأحداث والتوتر وجذب انتباه المشاهد. وأضافت أن التصوير استغرق شهراً، معربة عن أملها في أن يحقِّق الفيلم نجاحاً جماهيرياً مع قرب طرحه تجارياً في 19 من الشهر الحالي.

من جهتها، قالت بطلة الفيلم أضواء بدر، خلال النقاش الذي أعقب العرض، إنها عملت على دراسة شخصية «يمنى» من جوانبها النفسية والعائلية والعاطفية، لتوظيف هذه الأبعاد في بناء أدائها، معربة عن سعادتها بالتجربة والعمل مع فريق الفيلم. في حين أكد الفنان باسل الصلي حرصه على أداء المشاهد الخطرة بنفسه، دون الاستعانة ببديل (دوبلير)، سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من المصداقية في الأداء.

وفي قراءة نقدية للعمل، وصف الناقد السعودي أحمد العياد «جحيم العابرين» بأنه فيلم «مختلف وغير معتاد»، مشيراً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ثاني فيلم سعودي مقتبس عن رواية بعد فيلم «حوجن». ورأى أن تولي مؤلف الرواية أسامة المسلم كتابة السيناريو سهّل عملية الاقتباس، لكونه الأكثر دراية بعالم الرواية وشخصياتها، فضلاً عن حضوره خلال التصوير ومشاركته في نقاشات مستمرة مع المخرجة.

ولفت العياد إلى تجاوب قطاع كبير من الجمهور مع الفيلم خلال عرضه في القاهرة، متوقعاً أن يحقِّق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما السعودية.

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مهرجان مصر
يوميات الشرق

شريكة حياة ألان ديلون السابقة تنشر كتاباً عن «الحب المجنون» الذي جمعهما

ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
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شريكة حياة ألان ديلون السابقة تنشر كتاباً عن «الحب المجنون» الذي جمعهما

ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)
ألان ديلون وشريكة حياته السابقة روزالي فان بريمان (أ.ف.ب)

مذكرات امرأة مقهورة أم وسيلة لكسب المال؟ سؤال سبَّبه الكتاب الذي صدر في باريس لعارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية الهولندية المعتزلة روزالي فان بريمان (60 عاماً)، شريكة حياة الممثل الفرنسي الراحل ألان ديلون، التي عاشت معه 15 عاماً وأنجبت منه ابنتهما أنوشكا وابنهما ألان فابيان.

يحمل الكتاب عنوان «حب مجنون: رسالة إلى ألان ديلون، فقد حان الوقت لقول كل شيء» (Amour Fou : Lettre À Alain Delon, Car Le Temps Est Venu De Tout Dire)، وصدر في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عن منشورات «لافون»، بعد مرور عامين على وفاة النجم الشهير، وفي ظل استمرار النزاع على ثروته بين أبنائه: أنطوني، من زوجته الأولى ناتالي ديلون، وولديه من شريكته روزالي. ومن المعروف أن ديلون كان يفضل ابنته أنوشكا على أخويها، وقد أوصى لها بالجزء الأكبر من تركته.

تسترجع روزالي فان بريمان في الكتاب علاقتها بألان ديلون. وتتطرق بشكل خاص إلى وقائع العنف التي تعرضت لها خلال تلك العلاقة. وجاء النص على شكل رسالة مفتوحة تروي فيها تفاصيل حياتها مع نجم السينما، مشيرةً إلى أن بطل فيلم «المسبح» كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ومن حالة «عدم الإدراك المرضي»، وهو مرض يمنع المصاب به من إدراك الاضطرابات التي يعاني منها. وقالت الكاتبة التي شاركت الممثل حياته بين عامي 1987 و2001، إنها تعرضت للعنف خلال تلك الفترة.

صورة مركَّبة تجمع ألان ديلون (وسط) وابنته أنوشكا ونجله أنتوني ديلون (أ.ف.ب)

تشرح روزالي أن ألان ديلون كان، خلال نوبات غضبه، يطيح بالأطباق عن المائدة، وينعزل عن الآخرين رافضاً التحدث إليها. كما كان يشتمها ويرشقها بالسكاكين، بل تسبب في كسر أنفها مرتين في اليوم نفسه. وفي أحد أكثر فصول الكتاب إثارة، تتوقف المؤلفة عند هذه الواقعة العنيفة، وتعترف بأنها لا تعرف على وجه الدقة كيف حدث الأمر، لكنها تذكر أنها تلقت صفعة قوية شعرت معها بأن عظام أنفها تتكسَّر. وتروي أنها توجهت حينها إلى قسم الطوارئ في بلدة مونتارجي، حيث تقع فيللا ديلون، وعلمت أنها تعاني كسراً في الأنف. ثم توقفت في طريق عودتها عند مركز للدرك لتقديم شكوى، لكن العاملين هناك رفضوا تسجيلها.

وتستعيد روزالي أيضاً واقعة حدثت أمام الطفلين اللذين أنجبتهما من ألان ديلون. وتكتب المذيعة التلفزيونية الهولندية مخاطبة والد طفليها: «بعد أن كسرتَ أنفي، أنكرتَ ذلك عندما عدت إلى البيت وسألتك عن السبب. ولمجرد غضبك من السؤال، كسرت أنفي مجدداً. لقد حدث ذلك مرتين، ولا أعرف أيّهما كانت الأسوأ: هل هي المرة الأولى، أمام الطفلين، أم الثانية، في منتصف الليل، حين ارتطم وجهي بالقضبان الحديدية لسريرنا؟». وتضيف أنه قال لها، بعد أن رآها تبكي: «أنت تبكين؟ حسناً، سأعطيك الآن سبباً حقيقياً للبكاء!».

وتقول إن تلك كانت ليلة رهيبة، وإن الشكوك كثيراً ما ساورتها كلما استرجعت وقائعها، حتى إنها تساءلت عما إذا كان ما حدث مجرد حلم. لكنها تأكدت مما حدث في وقت لاحق، عندما تحدث ابنها ألان فابيان عن الواقعة علناً، في مقابلة صحافية نشرتها النسخة الإيطالية من مجلة «فانيتي فير».

ففي عام 2013، أدلى الابن الأصغر لألان ديلون بتصريحات للمجلة، كاشفاً للمرة الأولى تفاصيل تلك الليلة وما دار خلالها من عنف، أدى إلى تعرض والدته لكسر في أنفها مرتين. وقال: «كنت أرى العنف ينهال على أمي. وكنت صغيراً، وأعتقد أن الله يعاقبها على سوء طباعها. لكن عنف أبي لم يقتصر على والدتي فحسب، فقد كنا نعلم جيداً، أنا وشقيقي أنطوني، إلى أي مدى يمكن أن تصل قسوته».

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منوعات فرنسا
يوميات الشرق

سرقة 3 سيارات من منزل كريس هيمسوورث في أستراليا

كريس هيمسوورث (أرشيفية - رويترز)
كريس هيمسوورث (أرشيفية - رويترز)
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سرقة 3 سيارات من منزل كريس هيمسوورث في أستراليا

كريس هيمسوورث (أرشيفية - رويترز)
كريس هيمسوورث (أرشيفية - رويترز)

أشارت تقارير إعلامية محلية وبيانات من الشرطة إلى الاشتباه في قيام أربعة أشخاص باقتحام منزل الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث في أستراليا، وسرقة ثلاث سيارات يوم الأربعاء.

وفي معرض الرد على تقارير في وسائل إعلام أسترالية تفيد بتعرض منزل هيمسوورث للسرقة، صرحت شرطة (نيو ساوث ويلز) لشبكة «إيه بي سي نيوز» (ABC News) بأن عناصرها تلقوا بلاغاً للتوجه إلى عقار في منطقة «بروكن هيد»، حيث أُبلغوا بأن «أربعة أشخاص مجهولين دخلوا العقار وسرقوا ثلاث سيارات».

ذكرت الشرطة أنها حددت موقع الجريمة وبدأت تحقيقاً في الواقعة. وأفادت الشرطة بأنه تم في وقت لاحق استعادة اثنتين من السيارات، بينما عُثر على المركبة الثالثة يوم الخميس. وقد تم التحفظ على السيارة الثالثة، وهي تخضع حالياً للفحص الجنائي، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

وذكرت مصادر مقربة من الممثل البالغ من العمر 43 عاماً، الذي اشتهر بتجسيد شخصية «ثور»، لقناة «7NEWS» الأسترالية أن زوجته، إلسا باتاكي (50 عاماً)، استيقظت على صوت نباح الكلاب في نحو الساعة الثانية فجراً، لكنها لم تلتفت للأمر في حينها.

وفقاً للشرطة، لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

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حوادث هوليوود أستراليا