شريكة حياة ألان ديلون السابقة تنشر كتاباً عن «الحب المجنون» الذي جمعهما

مذكرات امرأة مقهورة أم وسيلة لكسب المال؟ سؤال سبَّبه الكتاب الذي صدر في باريس لعارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية الهولندية المعتزلة روزالي فان بريمان (60 عاماً)، شريكة حياة الممثل الفرنسي الراحل ألان ديلون، التي عاشت معه 15 عاماً وأنجبت منه ابنتهما أنوشكا وابنهما ألان فابيان.

يحمل الكتاب عنوان «حب مجنون: رسالة إلى ألان ديلون، فقد حان الوقت لقول كل شيء» (Amour Fou : Lettre À Alain Delon, Car Le Temps Est Venu De Tout Dire)، وصدر في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عن منشورات «لافون»، بعد مرور عامين على وفاة النجم الشهير، وفي ظل استمرار النزاع على ثروته بين أبنائه: أنطوني، من زوجته الأولى ناتالي ديلون، وولديه من شريكته روزالي. ومن المعروف أن ديلون كان يفضل ابنته أنوشكا على أخويها، وقد أوصى لها بالجزء الأكبر من تركته.

تسترجع روزالي فان بريمان في الكتاب علاقتها بألان ديلون. وتتطرق بشكل خاص إلى وقائع العنف التي تعرضت لها خلال تلك العلاقة. وجاء النص على شكل رسالة مفتوحة تروي فيها تفاصيل حياتها مع نجم السينما، مشيرةً إلى أن بطل فيلم «المسبح» كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ومن حالة «عدم الإدراك المرضي»، وهو مرض يمنع المصاب به من إدراك الاضطرابات التي يعاني منها. وقالت الكاتبة التي شاركت الممثل حياته بين عامي 1987 و2001، إنها تعرضت للعنف خلال تلك الفترة.

صورة مركَّبة تجمع ألان ديلون (وسط) وابنته أنوشكا ونجله أنتوني ديلون (أ.ف.ب)

تشرح روزالي أن ألان ديلون كان، خلال نوبات غضبه، يطيح بالأطباق عن المائدة، وينعزل عن الآخرين رافضاً التحدث إليها. كما كان يشتمها ويرشقها بالسكاكين، بل تسبب في كسر أنفها مرتين في اليوم نفسه. وفي أحد أكثر فصول الكتاب إثارة، تتوقف المؤلفة عند هذه الواقعة العنيفة، وتعترف بأنها لا تعرف على وجه الدقة كيف حدث الأمر، لكنها تذكر أنها تلقت صفعة قوية شعرت معها بأن عظام أنفها تتكسَّر. وتروي أنها توجهت حينها إلى قسم الطوارئ في بلدة مونتارجي، حيث تقع فيللا ديلون، وعلمت أنها تعاني كسراً في الأنف. ثم توقفت في طريق عودتها عند مركز للدرك لتقديم شكوى، لكن العاملين هناك رفضوا تسجيلها.

وتستعيد روزالي أيضاً واقعة حدثت أمام الطفلين اللذين أنجبتهما من ألان ديلون. وتكتب المذيعة التلفزيونية الهولندية مخاطبة والد طفليها: «بعد أن كسرتَ أنفي، أنكرتَ ذلك عندما عدت إلى البيت وسألتك عن السبب. ولمجرد غضبك من السؤال، كسرت أنفي مجدداً. لقد حدث ذلك مرتين، ولا أعرف أيّهما كانت الأسوأ: هل هي المرة الأولى، أمام الطفلين، أم الثانية، في منتصف الليل، حين ارتطم وجهي بالقضبان الحديدية لسريرنا؟». وتضيف أنه قال لها، بعد أن رآها تبكي: «أنت تبكين؟ حسناً، سأعطيك الآن سبباً حقيقياً للبكاء!».

وتقول إن تلك كانت ليلة رهيبة، وإن الشكوك كثيراً ما ساورتها كلما استرجعت وقائعها، حتى إنها تساءلت عما إذا كان ما حدث مجرد حلم. لكنها تأكدت مما حدث في وقت لاحق، عندما تحدث ابنها ألان فابيان عن الواقعة علناً، في مقابلة صحافية نشرتها النسخة الإيطالية من مجلة «فانيتي فير».

ففي عام 2013، أدلى الابن الأصغر لألان ديلون بتصريحات للمجلة، كاشفاً للمرة الأولى تفاصيل تلك الليلة وما دار خلالها من عنف، أدى إلى تعرض والدته لكسر في أنفها مرتين. وقال: «كنت أرى العنف ينهال على أمي. وكنت صغيراً، وأعتقد أن الله يعاقبها على سوء طباعها. لكن عنف أبي لم يقتصر على والدتي فحسب، فقد كنا نعلم جيداً، أنا وشقيقي أنطوني، إلى أي مدى يمكن أن تصل قسوته».