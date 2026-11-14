عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم أفريقيا

أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)

قتل أكثر من 50 شخصاً في اشتباكات بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية مسلّحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونصب أفراد مجموعة محلية مسلّحة للدفاع الذاتي من قرية زوما في منطقة بوكويوم كميناً لأفراد عصابة أثناء مرورهم بالقرية، بعدما خطفوا عدداً من الأشخاص من منطقة غومي المجاورة، حسب رواية السكان.

وقال أحد زعماء القرية طالباً عدم كشف اسمه حفاظاً على سلامته: «قتل مسلّحونا 44 من أفراد العصابات... وفقدنا أيضاً تسعة من مسلّحينا في القتال».

وقدّم اثنان من السكان رواية مماثلة للاشتباكات وحصيلة القتلى.

وزامفارا واحدة من ولايات عدة في شمال غرب نيجيريا ووسطها تروّعها عصابات تعمد إلى الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية، وتهاجم القرى وترتكب جرائم قتل وخطف، فضلاً عن نهب المنازل ثم إحراقها.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية زامفارا إن الشرطة لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن الاشتباكات.

ويشكّل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، قضايا رئيسية في الحملات السياسية، فيما تستعدّ نيجيريا لإجراء انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني).

مواضيع
أفريقيا نيجيريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفريقيا أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (جوبا)
شمال افريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
شمال افريقيا

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
شمال افريقيا

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

جولة ثالثة خلال أقل من 5 أشهر يقودها وسطاء لإنهاء الأزمة السياسية في الصومال بخصوص رفض المعارضة الانتخابات المباشرة.

محمد محمود (القاهرة)
رياضة عالمية حفل جوائز «الكاف» سيقام في الثاني من ديسمبر (كاف)
رياضة عالمية

«الكاف» يحدد الثاني من ديسمبر موعداً جديداً لجوائز 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، تقديم موعد حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2026 ليقام في الثاني من ديسمبر بمدينة لاغوس النيجيرية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس (نيجيريا))
أفريقيا جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
أفريقيا

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا.

محمد محمود (القاهرة )
العالم أفريقيا

أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)

قتل أكثر من 50 شخصاً في اشتباكات بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية مسلّحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونصب أفراد مجموعة محلية مسلّحة للدفاع الذاتي من قرية زوما في منطقة بوكويوم كميناً لأفراد عصابة أثناء مرورهم بالقرية، بعدما خطفوا عدداً من الأشخاص من منطقة غومي المجاورة، حسب رواية السكان.

وقال أحد زعماء القرية طالباً عدم كشف اسمه حفاظاً على سلامته: «قتل مسلّحونا 44 من أفراد العصابات... وفقدنا أيضاً تسعة من مسلّحينا في القتال».

وقدّم اثنان من السكان رواية مماثلة للاشتباكات وحصيلة القتلى.

وزامفارا واحدة من ولايات عدة في شمال غرب نيجيريا ووسطها تروّعها عصابات تعمد إلى الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية، وتهاجم القرى وترتكب جرائم قتل وخطف، فضلاً عن نهب المنازل ثم إحراقها.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية زامفارا إن الشرطة لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن الاشتباكات.

ويشكّل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، قضايا رئيسية في الحملات السياسية، فيما تستعدّ نيجيريا لإجراء انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني).

مواضيع
أفريقيا نيجيريا
العالم أفريقيا

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
TT
TT

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعاً سياسياً وعرقياً واسع النطاق. ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت فيه 11 فبراير موعداً جديداً للعملية الانتخابية.

ورغم التأجيل، من المقرر أن يبدأ السبت تسجيل الناخبين في البلاد التي أعلنت استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.

واندلعت في جنوب السودان حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد 4 ملايين.

ونصّ اتفاق السلام لعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيساً والثاني نائباً له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في مارس (آذار) 2025، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير، والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة ويزيد خطر ارتكاب فظائع.

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات؛ أبرزها أن 90 في المائة من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، وفق تقرير للبنك الدولي.

مواضيع
انتخابات أفريقيا جنوب السودان
العالم أفريقيا

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم في أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيراً إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما «وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون».

وتابع أن «37 شخصاً قُتلوا على الفور، وفي صباح الجمعة، توفي شخص آخر متأثراً بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38».

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد أخفق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.

ومن بين القتلى، «11 عنصراً من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلاً»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلّف «37 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى في تيرا».

وغالباً ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة «الأكثر دموية في منطقة الساحل»، بينما كان المدنيون «الأكثر عرضة للاستهداف»، بحسب منظمة «مشروع بيانات النزاعات المسلحة» (ACLED).

مواضيع
الإرهاب القاعدة داعش النيجر أفريقيا