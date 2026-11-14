أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

قتل أكثر من 50 شخصاً في اشتباكات بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية مسلّحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونصب أفراد مجموعة محلية مسلّحة للدفاع الذاتي من قرية زوما في منطقة بوكويوم كميناً لأفراد عصابة أثناء مرورهم بالقرية، بعدما خطفوا عدداً من الأشخاص من منطقة غومي المجاورة، حسب رواية السكان.

وقال أحد زعماء القرية طالباً عدم كشف اسمه حفاظاً على سلامته: «قتل مسلّحونا 44 من أفراد العصابات... وفقدنا أيضاً تسعة من مسلّحينا في القتال».

وقدّم اثنان من السكان رواية مماثلة للاشتباكات وحصيلة القتلى.

وزامفارا واحدة من ولايات عدة في شمال غرب نيجيريا ووسطها تروّعها عصابات تعمد إلى الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية، وتهاجم القرى وترتكب جرائم قتل وخطف، فضلاً عن نهب المنازل ثم إحراقها.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية زامفارا إن الشرطة لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن الاشتباكات.

ويشكّل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، قضايا رئيسية في الحملات السياسية، فيما تستعدّ نيجيريا لإجراء انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني).