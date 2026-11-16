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يوميات الشرق

«برلين»... حكايات المهاجرين تعيد ترتيب أوراق الماضي

الفيلم المصري ينافس على جوائز «القاهرة السينمائي»

صناع الفيلم بعد عرضه في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)
صناع الفيلم بعد عرضه في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)
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«برلين»... حكايات المهاجرين تعيد ترتيب أوراق الماضي

صناع الفيلم بعد عرضه في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)
صناع الفيلم بعد عرضه في مهرجان القاهرة (إدارة المهرجان)

خلال يوم في العاصمة الألمانية بعد اندلاع حرب غزة، وعلى وقع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين واستنفار أمني في الشوارع، تتقاطع حكايات 3 مهاجرين عرب؛ هم «هنا»، و«مها»، و«كاظم»، الذي يعيش كل منهم أزمة مختلفة، لكن ما يحدث في المدينة في ذلك اليوم يعيد إلى حياتهم أسئلة إن كان الانتقال إلى مكان جديد سيمنحهم فرصة لتجاوزها، أم لا.

الفيلم الذي كتبه ويخرجه أحمد عبد الله السيد، وشهد عرضه للمرة الأولى ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسابقة الرسمية، تجسّد فيه منة شلبي شخصية «هنا»، وهي مصوّرة مصرية تمر بأزمة بعد انفصالها عن زوجها وزواجه من امرأة أخرى، وفي الوقت الذي تحاول فيه استيعاب ما تبدّل في حياتها، يساورها الخوف من الشرطة بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين.

وتدخل الكاميرا التي تحملها في قلب الحكاية؛ إذ تكشف لها الصور عن عوالم موازية، وتدفعها إلى إعادة النظر فيما ظنت أنها رأته وفهمته. هكذا يتسع اضطراب «هنا» من علاقتها السابقة إلى علاقتها بالمدينة نفسها.

وتؤدي يسرا اللوزي دور «مها»، وهي سورية غادرت بلادها قبل سنوات، وعاشت فترة في مصر قبل أن تستقر في برلين. تحاول «مها» تدبير معيشتها ببيع الطعام عبر صفحة أنشأتها على الإنترنت، مستندة إلى ما تعرفه وتستطيع أن تبدأ به في مقرها الجديد.

وتحمل حكايتها أثر السنوات التي أمضتها متنقلة بين بلدان مختلفة؛ إذ تظهر الهجرة في تفاصيل يومها العملية.

أما حيدر حلو فيجسّد شخصية «كاظم»، وهو عراقي يأتي إلى برلين بحثاً عن مهرّب للمهاجرين تسبّب في وفاة شقيقه الأصغر وعشرات غيره بعدما تُركوا داخل شاحنة مغلقة. يصل «كاظم» إلى المدينة وفي ذهنه غاية محددة، لكن بحثه عن الرجل يضعه أمام سؤال العدالة وما قد يفعله حين تتاح له فرصة الانتقام، وفي هذا المسار يمتد أثر رحلة الهجرة إلى من بقي حياً، ويحمل معه عبء معرفة ما جرى ومحاولة محاسبة المسؤول عنه.

وتتيح الحكايات للثلاثة رؤية برلين من زوايا مختلفة؛ فـ«هنا» تعيش فيها وتعيد اكتشاف حدود الأمان الذي تشعر به، و«مها» تحاول أن تجد موطئ قدم فيها، بينما يصل إليها «كاظم» مدفوعاً بفقد وقع قبل وصوله.

تقول منتجة الفيلم قسمت السيد لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بينها وبين مخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد، جاء خلال تصويرهما عملاً وثائقياً عن يوسف شاهين وفيلمه «إسكندرية كمان وكمان»، وجاءت فكرة التعاون حين أخبرها بأنه بدأ كتابة حكاية مستوحاة من زياراته إلى برلين، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للانتقال إلى العيش هناك، وهكذا وجدت نفسها تخوض تجربتها الأولى في إنتاج فيلم روائي بمدينة لم يسبق لها الإنتاج فيها.

وأوضحت أن خبرتها في الأفلام الوثائقية جعلتها تعتاد قدراً من المرونة؛ إذ كان من الممكن أحياناً العودة إلى موقع التصوير عندما تحتاج إلى مادة إضافية، أما في «برلين»، فكان على الفريق أن ينجز العمل خلال الصيف، وأن ينسق بين مواعيد الممثلين وإتاحة المواقع في مدينة واسعة.

صناع الفيلم على السجادة الحمراء (إدارة المهرجان)

و«ظهرت صعوبة تدبير خدمات اعتاد الفريق سهولة الحصول عليها في مصر»، وفق المنتجة، مستشهدة بالبحث عن فرد إنتاج يحمل رخصة قيادة، وهو تفصيل أخذ وقتاً وجهداً في مدينة كان التنقل بين مواقعها جزءاً من العمل اليومي.

وعدّت ذلك أحد أكثر المشاهد تعقيداً في فيلم «برلين»، وبدأ العمل عليه قبل أن تدخل الكاميرا إلى موقع التصوير؛ فقد احتاج فريق الفيلم إلى تثبيت موعد مع إدارة أحد متاحف العاصمة الألمانية، بينما لم تكن مواعيد الممثلين قد استقرت بعد. ومع كل تعديل في جدول التصوير، كان الفريق يعود إلى إدارة المتحف، التي تُرتب مواعيدها قبل أشهر.

وأضافت أن تثبيت الموعد أتاح للفريق دخول المتحف، لكنه ترك مشكلة أخرى تتعلق بالتصوير خارجه، فكان المطلوب أن تبدو اللقطات الداخلية والخارجية متصلة زمنياً، فيما هطل المطر طوال أحد أيام التصوير وغيّر الإضاءة التي احتاجوا إليها لاستكمال المشهد.

وعن ردود الفعل، قالت إن النقد كان متوقعاً، معربة عن أملها في أن ينطلق النقاش من الحالة التي حاول الفيلم تقديمها، والتوقف عند ما نجح فيه بقدر ما يتناول مواضع التحفظ عليه.

من جهته، قال الناقد طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوة فكرة فيلم «برلين» تكمن في جمع شخصيات جاءت من أماكن متفرقة، ولكل منها دوافعها وغاياتها داخل مدينة واحدة تتقاطع فيها مساراتها، مشيراً إلى أن الفكرة سبق الاقتراب منها في أعمال فنية أخرى، لكنها تظل جذابة بما تتيحه من فرص درامية، خصوصاً حين يجمع المكان بين أشخاص تختلف أسباب وجودهم فيه، ويحمل كل منهم حكايته الخاصة.

وأوضح الشناوي أن مأزق الفيلم ظهر في الانتقال من حكاية إلى أخرى؛ إذ رأى أن تداخل الحكايات كان يحتاج إلى مزيد من العمل من أحمد عبد الله، على مستويي الكتابة والإخراج؛ ففي السيناريو، يتوقف نجاح هذا البناء على الطريقة التي تلتقي بها المسارات، وفي الإخراج على كيفية انتقال المشاهد بينها وهو يتابع ما يجري لكل شخصية، ومع هذا التحفظ، اعتبر الشناوي أن الفيلم يمتلك لغة سينمائية تؤهله لتمثيل السينما المصرية في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وأشار إلى أن العمل ينطوي أيضاً على مغامرة إنتاجية، وهو ما لمسه خلال حديث صُنّاع الفيلم على المسرح عقب عرضه، مؤكداً أن اجتماع أكثر من جهة على إنتاجه عكس إيماناً بالفكرة ورغبة في تقديمها للجمهور.

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«صدى» لألين أبي فاضل... من وجع الذاكرة إلى قدرة الصمود

تُعبِّر أبي فاضل في لوحاتها عن صدى الحرب بعد انكفائها (أتيلييه ماهر عطار)
تُعبِّر أبي فاضل في لوحاتها عن صدى الحرب بعد انكفائها (أتيلييه ماهر عطار)
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«صدى» لألين أبي فاضل... من وجع الذاكرة إلى قدرة الصمود

تُعبِّر أبي فاضل في لوحاتها عن صدى الحرب بعد انكفائها (أتيلييه ماهر عطار)
تُعبِّر أبي فاضل في لوحاتها عن صدى الحرب بعد انكفائها (أتيلييه ماهر عطار)

تنتمي الفنانة التشكيلية ألين أبي فاضل إلى جيل عايش حروب لبنان من كثب، وحفرت في ذاكرته جروحاً لم تندمل. فلبنان، الذي لم يكد يلتقط أنفاسه من حرب حتى يجد نفسه وسط أخرى، ظلّ أسير الصراعات، التي أنهكت اللبنانيين وتركت آثارها النفسية والجسدية.

وفي أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان، لجأت الرسامة ألين إلى ريشتها للتعبير عن المشاعر والأوجاع التي خلّفتها الحرب. ورغم أن الحرب لم تكن قد وضعت أوزارها نهائياً، فإن الفنانة اللبنانية اختارت أن ترسم ما تبقّى بعد الدمار. وفي معرضها «صدى»، المقام في غاليري «لا أتيلييه لماهر عطار»، تستعيد بريشتها جراح الحرب وذكرياتها.

وبتقنية الأكريليك وطبقات الـ«ميكسد ميديا»، أنجزت ألين نحو 20 لوحة بمقاسات مختلفة، بينها مجموعات تحمل عنواناً واحداً، وتضم سلسلة من المشاهد المستوحاة من الحرب. ولم تتوانَ عن إطلاق الرصاص على بعضها، محدثةً ثقوباً تحاكي آثار الانفجارات وتضفي على اللوحات طابعاً واقعياً. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «استغرق مني هذا المعرض نحو سنتين من العمل. وولدت فكرته خلال حرب عام 2024 في جنوب لبنان. فأنا من جيل الحرب اللبنانية، وما شهدناه في السنتين الأخيرتين كان قاسياً جداً. وحتى لو كانت القذائف والصواريخ تطول مناطق دون أخرى، فإن أصواتها كانت تخترق آذاننا».

الفنانة أمام التجهيز الفني «النزوح» (أتيلييه ماهر عطار)

وعن سبب لجوئها إلى الرصاص في بناء موضوعات لوحاتها، تقول: «في أيام الحروب السابقة، كان الهروب من أزيز الرصاص يشكّل هاجساً لنا. ولم تستطع ذاكرتنا نسيان تلك التجربة. لكنني لجأت إلى الضوء لأخفف من العتمة التي عشناها ولا نزال. وبحثت كثيراً عن رصاص من عيار 500 مليمتر لأقطعه إلى جزأين وأستخدمه بطريقة تتيح خروج الدماء منه، لكنني لم أوفّق في العثور عليه. وقبل يومين فقط من موعد المعرض، أحضر لي أحد الأصدقاء الرصاص المطلوب. فأزلت صاعقه واستخدمته».

ومن خلال الرسم والوسائط المتعددة والضوء والصوت والأعمال التركيبية، يتتبع المعرض الآثار النفسية والعاطفية التي خلّفتها النزاعات، مجسّداً أصداء الانفجارات والفوضى التي يخلّفها الدمار، والجروح التي يحملها الأفراد والمجتمعات. وتركّز ألين على نزوح البشر الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم، داعيةً زوار المعرض إلى الإنصات لما يظل غير مسموع، وإدراك استمرار حضور الحرب حتى بعد تلاشي أصواتها.

وفي لوحة ضخمة تتألف من 16 جزءاً مستطيلاً، تعرض ألين واحداً من أكبر أعمالها تعبيراً عمّا تختزنه ذاكرتنا، وتحمل عنوان «صوت انفجار».

«صدى»... عنوان معرض ألين أبي فاضل في (أتيلييه ماهر عطار)

وتوضح: «إنها تقنية جديدة لجأت إليها، ترتكز على مساحة مسطّحة وناعمة وشفافة في آن. رسمت عليها الموجات الصوتية للانفجارات بمستويات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض».

أما في تجهيز فني يحمل عنوان «النزوح»، خصّصت له مساحة واسعة في المعرض، فتروي ألين حكاية انسلاخ الإنسان عن أرضه. وضعت في وسط الصالة قطعة قماش معلّقة في الهواء بواسطة ملاقط حديدية. وتوضح: «اخترت قماشاً من نوع الخيش، وأخضعته لمراحل كثيرة. ففي البداية، مرّت عليه مركبة ثقيلة لتترك آثاراً تشبه تلك التي يخلّفها النازحون. ومن ثم سارت عليه جرّافة، وضربته بعدها بملزمة حديدية. كذلك حوَّلت مسامير مصدّأة إلى أشكال توحي بأشخاص في حالة نزوح». وتتابع: «أرى أن اللافت في معرضي هو جمعي أحاسيس مختلفة؛ من التشتت، إلى الألم والوجع، وصولاً إلى الأمل».

وضمن مجموعة من اللوحات قدّمتها تحت عنوان «الحياة هي كرنفال»، يلتقط زائر المعرض أنفاسه في مساحة من الفرح. ففي لوحات متوسطة الحجم، يطغى اللون الأخضر، قبل أن تنتقل الفنانة إلى ترجمة الأمل في أعمال كبيرة الحجم، تحت العنوان نفسه، تستقبل الزائر بطبقات لونية كثيفة عند مدخل المعرض.

«صوت الانفجار» واحدة من لوحات أبي فاضل في المعرض (أتيلييه ماهر عطار)

وتقول: «أصررت على تناول موضوع الأمل؛ لأننا شعب صلب ويحب الحياة».

وعن تفاوت أحجام اللوحات، تجيب: «ربما يعود ذلك إلى إمكانية استخدامها بصورة فردية في المنازل أو في مساحات الفنادق. كما أنها تشير، من ناحية أخرى، إلى أحلامنا الكبيرة والصغيرة التي ترافقنا رغم الحرب».

وفي لوحة «أنا حامل»، تكرّم ألين النساء الحوامل اللاتي وقعن ضحايا للحرب. وتغمر اللوحةَ دوائرُ ملوّنة بالزهري والأزرق، تحمل دلالات إنسانية مرتبطة بالأمومة والأطفال الذين طالتهم تداعيات الحروب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أردت ترجمة معاناة النساء خلال هذه الحرب. فبينهن من فقدن أجنّتهن، وأخريات خسرن أطفالهن. وتشير هذه الدوائر إلى شكل المرأة الحامل. وتكرارها يدلّ على حلقات حروب لا تنتهي، وما تخلّفه من ضحايا. كما تنعكس آثارها علينا سلباً، إلى حد نشعر معه بأننا بلغنا أقصى حدود قدرتنا على الاحتمال».

وعن الألوان التي تستخدمها، وتمزج فيها بين التدرجات القاتمة والزاهية، تقول: «تتسم جميع لوحاتي بفوضى منظمة، تماماً كما الحروب التي نشهدها. فهي لم تنشأ من العبث، بل نُظِّمت لإحداث الفوضى. وبوصفي مهندسة تصميم داخلي، ترجمت هذه الصورة من خلال ألوان تتداخل وتتمازج لتولّد نوعاً من التوازن. أما الأحمر الطاغي في بعض اللوحات، فأردت من خلاله الإشارة إلى لون الدماء. فقد درست علم النفس إلى جانب الرسم، ولذلك تحمل أعمالي أبعاداً سيكولوجية».

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منوعات معرض لبنان
يوميات الشرق

نقل معهد شكسبير من «ستراتفورد» يثير موجة من الغضب

تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)
تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)
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نقل معهد شكسبير من «ستراتفورد» يثير موجة من الغضب

تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)
تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)

أثار قرار نقل معهد شكسبير من مدينة ستراتفورد أبون آفون البريطانية موجة استياء واسعة في أوساط الباحثين والأكاديميين المتخصصين في العلوم الإنسانية، بعدما أعلنت جامعة برمنغهام عزمها نقل المعهد، الذي يُعد مركزاً بارزاً للبحث والدراسات العليا، إلى حرمها الجامعي في إدغباستون، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2027-2028.

ويعمل المعهد، الذي تأسس عام 1951 في مسقط رأس الكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير بمقاطعة وارويكشاير، مركزاً أكاديمياً متخصصاً في دراسة أعماله وأدبه، مستفيداً من ارتباطه التاريخي والجغرافي بالمدينة التي شهدت ولادة أحد أبرز رموز الأدب العالمي.

وأعلن البروفسور مايكل دوبسون، مدير المعهد، أنه لم يكن طرفاً في اتخاذ قرار النقل، مؤكداً أنه سيقدم استقالته بدلاً من أن يكون، على حد تعبيره، «شريكاً في تسهيل هذا الانتقال أو التواطؤ معه». وأثار القرار دعوات لتنظيم حملة احتجاجية رفضاً لنقل المعهد من مقره التاريخي.

وفي رسالة إلكترونية وجهها إلى زملائه، أعرب دوبسون عن اعتقاده بأن برنامج الماجستير في دراسات شكسبير، الذي يقدمه المعهد، قد لا يتمكن من الاستمرار بعد الانتقال، موضحاً أن الطلاب يقصدون المعهد في المقام الأول لرغبتهم في الدراسة في المدينة التي وُلد فيها شكسبير، وعلى مقربة من مقر شركة شكسبير المَلكية (RSC)، وليس بدافع اهتمام خاص بمدينة برمنغهام.

كما أثار دوبسون مخاوف بشأن مصير مكتبة المعهد، التي تضم نحو 60 ألف مجلد، وتُعد أكبر مجموعة متخصصة في أعمال شكسبير في بريطانيا.

وحذّر من أن سياسة جامعة برمنغهام التي تعطي الأولوية للمقتنيات الرقمية على حساب الكتب والمراجع الورقية قد تشكل تهديداً لمستقبل هذه المجموعة، معرباً عن خشيته من أن يفضل المسؤولون عن إدارتها الاستغناء عن جزء كبير منها، أو حتى إتلافه، بدلاً من تحمل أعباء نقلها إلى المقر الجديد.

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منوعات بريطانيا
يوميات الشرق

مصر لإقامة معارض أثرية بعدة مدن صينية

جانب من المعرض الأثري السابق في هونغ كونغ (وزارة السياحة والآثار)
جانب من المعرض الأثري السابق في هونغ كونغ (وزارة السياحة والآثار)
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مصر لإقامة معارض أثرية بعدة مدن صينية

جانب من المعرض الأثري السابق في هونغ كونغ (وزارة السياحة والآثار)
جانب من المعرض الأثري السابق في هونغ كونغ (وزارة السياحة والآثار)

تسعى مصر لإقامة عدة معارض أثرية مؤقتة في مدن صينية مختلفة، ضمن اتفاقيات للشراكة والتعاون بينها وبين الصين في مجال حمية الآثار وحفظ التراث، تضمنت أيضاً بحث مذكرة توأمة بين منطقتين أثريتين من عجائب الدنيا السبع القديمة وهما أهرمات الجيزة وسور الصين العظيم.

وجاء ذلك خلال معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، الذي شاركت فيه مصر وحضره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والتراثية الصينية، شملت الدكتور لويس نغ، مدير متحف قصر هونغ كونغ، وممثلي إدارة سور الصين العظيم بمنطقة يانكينغ، ومتحف العاصمة في بكين، ومدير مكتب التراث الثقافي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الأثري والمتحفي، وتنظيم المعارض المؤقتة، وتبادل الخبرات في إدارة المواقع التراثية وتطوير أساليب العرض المتحفي؛ وفق بيان للوزارة، الاثنين.

وتناولت اللقاءات بحث توسيع التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمتاحف والمؤسسات الثقافية الصينية، من خلال تنظيم معارض مؤقتة للآثار المصرية في عدد من المدن الصينية، والبناء على النجاح الذي حققه معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، الذي استضافه متحف قصر هونغ كونغ خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 حتى أغسطس (آب) 2026، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وأسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

إلى ذلك، أكد السيد شريف فتحي أهمية تنظيم هذه المعارض، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للترويج السياحي والثقافي لمصر، لا سيما في السوق الصينية التي تُعد من الأسواق السياحية الواعدة، في ظل اهتمام السائحين الصينيين، وخصوصاً الشباب، بالسياحة الثقافية. وأوضح أن المعارض الأثرية تتيح للجمهور فرصة التعرف على جوانب من عراقة الحضارة المصرية وثرائها، وتقدم لمحة عن الكنوز الأثرية التي يمكن اكتشافها عند زيارة مصر، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليها.

وفي مجال حماية التراث الثقافي، ناقشت اللقاءات مقترح توقيع مذكرة توأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم، باعتبارهما من أبرز المواقع التراثية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حماية هذه المواقع وإدارتها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية للأجيال المقبلة.

كما أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه، حيث استعرض الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة في هذا المجال، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني خلال العام الماضي، وما تتيحه من فرص للتعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

المعرض الأثري المصري السابق في هونغ كونغ شهد حضورا لافتا (وزارة السياحة والآثار)

واجتذب معرض «مصر القديمة تكشف أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية» بمتحف قصر هونغ كونغ، أكثر من 600 ألف زائر خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026.

وضم المعرض 250 قطعة أثرية متميزة من عدد من المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، اصطحبت الجمهور في رحلة عبر تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

و«يمثل التوجه نحو إقامة معارض أثرية مصرية في عدد من المدن الصينية خطوة مهمة في تعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمصر على الساحة الدولية، ولا سيما في دولة تمتلك اهتماماً متزايداً بالتاريخ والحضارات الإنسانية. فالمعارض الأثرية لم تعد مجرد وسيلة لعرض القطع الأثرية خارج موطنها الأصلي، وإنما أصبحت إحدى أدوات الدبلوماسية الثقافية التي تتيح بناء جسور التواصل بين الشعوب»، وفق تصريحات المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتورة دينا سليمان. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ضوء النجاح الذي حققه معرض الآثار المصرية في هونغ كونغ، والذي يعكس حجم الاهتمام الصيني بالحضارة المصرية، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مدناً صينية أخرى، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جماهيرية جديدة».

ولفتت سليمان إلى أن عرض القطع الأثرية المصرية في سياقات متحفية مختلفة يمنح الجمهور فرصة للتعرف على جوانب متنوعة من الحياة الدينية والاجتماعية والفنية والسياسية في مصر القديمة، ويعزز من إدراك القيمة التاريخية والحضارية لهذه الآثار.

وتابعت دينا سليمان: «من المهم النظر إلى هذا التعاون باعتباره مشروعاً ثقافياً وعلمياً متكاملاً، يمتد إلى تبادل الخبرات في مجالات الترميم والتوثيق وإدارة المتاحف وتطوير أساليب العرض المتحفي، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم التراث بصورة أكثر تفاعلية وجاذبية. فالمتاحف اليوم لم تعد مجرد مؤسسات لحفظ المقتنيات، بل أصبحت فضاءات معرفية وتعليمية تسهم في إعادة تقديم التاريخ للأجيال الجديدة بلغة العصر».

وأكدت دينا سليمان أن «مقترح التوأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم يحمل دلالة خاصة، إذ يجمع بين موقعين من أبرز الشواهد الحضارية في تاريخ الإنسانية، وكلاهما مدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة في إمكانية تحويلها إلى إطار عملي لتبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المواقع الأثرية الكبرى».

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