«برلين»... حكايات المهاجرين تعيد ترتيب أوراق الماضي

خلال يوم في العاصمة الألمانية بعد اندلاع حرب غزة، وعلى وقع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين واستنفار أمني في الشوارع، تتقاطع حكايات 3 مهاجرين عرب؛ هم «هنا»، و«مها»، و«كاظم»، الذي يعيش كل منهم أزمة مختلفة، لكن ما يحدث في المدينة في ذلك اليوم يعيد إلى حياتهم أسئلة إن كان الانتقال إلى مكان جديد سيمنحهم فرصة لتجاوزها، أم لا.

الفيلم الذي كتبه ويخرجه أحمد عبد الله السيد، وشهد عرضه للمرة الأولى ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسابقة الرسمية، تجسّد فيه منة شلبي شخصية «هنا»، وهي مصوّرة مصرية تمر بأزمة بعد انفصالها عن زوجها وزواجه من امرأة أخرى، وفي الوقت الذي تحاول فيه استيعاب ما تبدّل في حياتها، يساورها الخوف من الشرطة بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين.

وتدخل الكاميرا التي تحملها في قلب الحكاية؛ إذ تكشف لها الصور عن عوالم موازية، وتدفعها إلى إعادة النظر فيما ظنت أنها رأته وفهمته. هكذا يتسع اضطراب «هنا» من علاقتها السابقة إلى علاقتها بالمدينة نفسها.

وتؤدي يسرا اللوزي دور «مها»، وهي سورية غادرت بلادها قبل سنوات، وعاشت فترة في مصر قبل أن تستقر في برلين. تحاول «مها» تدبير معيشتها ببيع الطعام عبر صفحة أنشأتها على الإنترنت، مستندة إلى ما تعرفه وتستطيع أن تبدأ به في مقرها الجديد.

وتحمل حكايتها أثر السنوات التي أمضتها متنقلة بين بلدان مختلفة؛ إذ تظهر الهجرة في تفاصيل يومها العملية.

أما حيدر حلو فيجسّد شخصية «كاظم»، وهو عراقي يأتي إلى برلين بحثاً عن مهرّب للمهاجرين تسبّب في وفاة شقيقه الأصغر وعشرات غيره بعدما تُركوا داخل شاحنة مغلقة. يصل «كاظم» إلى المدينة وفي ذهنه غاية محددة، لكن بحثه عن الرجل يضعه أمام سؤال العدالة وما قد يفعله حين تتاح له فرصة الانتقام، وفي هذا المسار يمتد أثر رحلة الهجرة إلى من بقي حياً، ويحمل معه عبء معرفة ما جرى ومحاولة محاسبة المسؤول عنه.

وتتيح الحكايات للثلاثة رؤية برلين من زوايا مختلفة؛ فـ«هنا» تعيش فيها وتعيد اكتشاف حدود الأمان الذي تشعر به، و«مها» تحاول أن تجد موطئ قدم فيها، بينما يصل إليها «كاظم» مدفوعاً بفقد وقع قبل وصوله.

تقول منتجة الفيلم قسمت السيد لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بينها وبين مخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد، جاء خلال تصويرهما عملاً وثائقياً عن يوسف شاهين وفيلمه «إسكندرية كمان وكمان»، وجاءت فكرة التعاون حين أخبرها بأنه بدأ كتابة حكاية مستوحاة من زياراته إلى برلين، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للانتقال إلى العيش هناك، وهكذا وجدت نفسها تخوض تجربتها الأولى في إنتاج فيلم روائي بمدينة لم يسبق لها الإنتاج فيها.

وأوضحت أن خبرتها في الأفلام الوثائقية جعلتها تعتاد قدراً من المرونة؛ إذ كان من الممكن أحياناً العودة إلى موقع التصوير عندما تحتاج إلى مادة إضافية، أما في «برلين»، فكان على الفريق أن ينجز العمل خلال الصيف، وأن ينسق بين مواعيد الممثلين وإتاحة المواقع في مدينة واسعة.

صناع الفيلم على السجادة الحمراء (إدارة المهرجان)

و«ظهرت صعوبة تدبير خدمات اعتاد الفريق سهولة الحصول عليها في مصر»، وفق المنتجة، مستشهدة بالبحث عن فرد إنتاج يحمل رخصة قيادة، وهو تفصيل أخذ وقتاً وجهداً في مدينة كان التنقل بين مواقعها جزءاً من العمل اليومي.

وعدّت ذلك أحد أكثر المشاهد تعقيداً في فيلم «برلين»، وبدأ العمل عليه قبل أن تدخل الكاميرا إلى موقع التصوير؛ فقد احتاج فريق الفيلم إلى تثبيت موعد مع إدارة أحد متاحف العاصمة الألمانية، بينما لم تكن مواعيد الممثلين قد استقرت بعد. ومع كل تعديل في جدول التصوير، كان الفريق يعود إلى إدارة المتحف، التي تُرتب مواعيدها قبل أشهر.

وأضافت أن تثبيت الموعد أتاح للفريق دخول المتحف، لكنه ترك مشكلة أخرى تتعلق بالتصوير خارجه، فكان المطلوب أن تبدو اللقطات الداخلية والخارجية متصلة زمنياً، فيما هطل المطر طوال أحد أيام التصوير وغيّر الإضاءة التي احتاجوا إليها لاستكمال المشهد.

وعن ردود الفعل، قالت إن النقد كان متوقعاً، معربة عن أملها في أن ينطلق النقاش من الحالة التي حاول الفيلم تقديمها، والتوقف عند ما نجح فيه بقدر ما يتناول مواضع التحفظ عليه.

من جهته، قال الناقد طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوة فكرة فيلم «برلين» تكمن في جمع شخصيات جاءت من أماكن متفرقة، ولكل منها دوافعها وغاياتها داخل مدينة واحدة تتقاطع فيها مساراتها، مشيراً إلى أن الفكرة سبق الاقتراب منها في أعمال فنية أخرى، لكنها تظل جذابة بما تتيحه من فرص درامية، خصوصاً حين يجمع المكان بين أشخاص تختلف أسباب وجودهم فيه، ويحمل كل منهم حكايته الخاصة.

وأوضح الشناوي أن مأزق الفيلم ظهر في الانتقال من حكاية إلى أخرى؛ إذ رأى أن تداخل الحكايات كان يحتاج إلى مزيد من العمل من أحمد عبد الله، على مستويي الكتابة والإخراج؛ ففي السيناريو، يتوقف نجاح هذا البناء على الطريقة التي تلتقي بها المسارات، وفي الإخراج على كيفية انتقال المشاهد بينها وهو يتابع ما يجري لكل شخصية، ومع هذا التحفظ، اعتبر الشناوي أن الفيلم يمتلك لغة سينمائية تؤهله لتمثيل السينما المصرية في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وأشار إلى أن العمل ينطوي أيضاً على مغامرة إنتاجية، وهو ما لمسه خلال حديث صُنّاع الفيلم على المسرح عقب عرضه، مؤكداً أن اجتماع أكثر من جهة على إنتاجه عكس إيماناً بالفكرة ورغبة في تقديمها للجمهور.