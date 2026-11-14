عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
يوميات الشرق

تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

الفيلم البلجيكي ينافس على جوائز «القاهرة السينمائي»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
TT

تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)

قالت المخرجة البلجيكية الرومانية تيودورا آنا ميهاي، إن قرار إقامة نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس، في ليلة أودت فيها كارثة ملعب «هيسل» بحياة 39 شخصاً، كان مدخلها إلى فيلم «هيسل 85»، مؤكدة أنها أرادت أن تعرف ما الذي كان يعرفه المسؤولون عن حجم الكارثة حين اتخذوا القرار، وكيف تداخل الخوف من تجدد العنف مع الحسابات السياسية وتضارب المصالح في المداولات التي سبقت إقامة المباراة.

يدور فيلم «هيسل 85» حول كارثة وقعت في 29 مايو (أيار) 1985، قبيل انطلاق نهائي كأس أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب «هيسل» في بروكسل، إذ اندفع مشجعون من ليفربول نحو المدرج «زد»، مما أدى إلى تراجع الجماهير الموجودة فيه وتكدّسها عند جدار انهار تحت ضغط الحشود، وأسفرت الكارثة عن مصرع 39 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين. تسبب الحادث في تأخير المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف سجّله ميشيل بلاتيني من ركلة جزاء. واستمدت المخرجة تيودورا آنا ميهاي حكاية فيلمها من الساعات الفاصلة بين وقوع الكارثة وانطلاق النهائي.

ينافس الفيلم على جوائز القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

وأكدت تيودورا آنا ميهاي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع عرض الفيلم في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، أن المنتج هانس إيفيرارت عرض عليها المشروع بينما كانت تعمل على فيلمها «ترافيك»، بعدما أبدت له رغبتها في تقديم عمل عن بلجيكا، حيث أمضت جانباً كبيراً من سنوات تكوينها.

وأشارت إلى أنها ترددت بسبب محدودية معرفتها بكرة القدم، ثم قرأت مسودة مبكرة للسيناريو واطلعت على الأبحاث التي أُعدّت له، قبل أن تطلب إعادة صياغته لافتة إلى أن ما جذبها إلى الحكاية، هو ما يجري بعيداً عن أرض الملعب، حيث كان على أشخاص يتلقون أخباراً متفرقةً عن الضحايا أن يبتّوا في مصير النهائي القاري.

وتدور أحداث الفيلم في بروكسل عام 1985، حين تحضر ماري، ابنة عمدة المدينة والمتحدثة باسمه، نهائي كأس أوروبا مع والديها، فيما يتولى لوكا روسي تغطيته للتلفزيون الإيطالي، وقد جاء أفراد من عائلته من إيطاليا لحضور المباراة. وعندما يقع التدافع في المدرجات، تجد ماري نفسها بين المسؤولين الذين يبحثون إمكان إقامة النهائي، وتتولى مهام إضافية بعدما يتعذر على والدها مواصلة إدارة الموقف، وفي ممرات الملعب، يحاول لوكا معرفة مصير أقاربه بينما يواصل تغطية الكارثة التي بات يخشى أن يكونوا بين ضحاياها.

وقالت ميهاي إنها اختارت الشخصيتين لقربهما من مواقع اتخاذ القرار ومحدودية قدرتهما على التأثير فيه، فماري تدخل غرف الاجتماعات بحكم عملها وصلتها بالعمدة، ويحتاج إليها المسؤولون للترجمة في فيلم تتوزع حواراته بين الهولندية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

المخرجة خلال تصوير الفيلم (الشرق الأوسط)

وأضافت المخرجة أنها فوجئت، أثناء البحث، بأن بعض من كانوا في المدرج «زد»، حيث وقعت الكارثة، رأوا أن إقامة المباراة كانت القرار الصائب، خشية أن يؤدي إلغاؤها إلى مزيد من العنف أو كارثة أكبر، مؤكدة أنها تتفهم هذا الخوف، وإن أحداً لا يستطيع الجزم بما كان سيحدث لو أُلغي النهائي، لكن اختلاف الشهود في تقدير القرار أعادها إلى ما سبق تلك الليلة، وإلى سلسلة الإخفاقات التي جعلت إقامة مباراة تُطرح في غرفة المسؤولين باعتبارها وسيلة محتملة لاحتواء كارثة وقعت بالفعل.

وأوضحت ميهاي أنها استندت إلى الشهادات والتسجيلات لبناء تسلسل الأحداث، واستعانت بالخيال لكتابة ما يمكن أن يكون دار خلف الأبواب المغلقة، لافتة إلى أن البث الأصلي يكشف كيف أدرك بعض الصحافيين فداحة الكارثة فيما كانوا ينقلونها على الهواء. وأثار اهتمامها أيضاً ما بدا لها من سعي السلطات إلى التحكم في المعلومات التي تصل إلى الجمهور.

وقالت إن توقيت دخول الأرشيف كان من أصعب جوانب العمل مع المونتير بيرت ياكوبس. ففي بعض اللحظات يرى الجمهور في التسجيلات ما لم يصل بعد إلى ماري أو لوكا، وفي لحظات أخرى يبقى مع إحداهما وهي تحاول التحقق مما سمعت.

وأضافت أن موقع الشخصيات أسفل المدرجات جعل الصوت أساسياً في تصوير الكارثة. فبينما تجري المداولات داخل الغرف، يسمع المشاهد الحشود ومقاطع البث وشذرات الاتصالات التي عمل مصمم الصوت سينان يانسن على توزيعها.

وعن استقبال الفيلم، قالت ميهاي إنها توقعت أن تختلف قراءته باختلاف ما يتذكره الجمهور عن تلك الليلة، خصوصاً لدى مشجعي ليفربول ويوفنتوس، مشيرة إلى أن حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان «طوكيو»، بعد عرضه العالمي الأول في «برلين»، أظهر لها أن حكاية الملعب قادرة على مخاطبة جمهور بعيد عن ذاكرة الكارثة.

مواضيع
مهرجان بلجيكا مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«جحيم العابرين» السعودي يجذب جمهور «القاهرة السينمائي»

يوميات الشرق بطلا الفيلم مع مؤلفه ومخرجته خلال النقاش عقب عرضه (إدارة المهرجان)

«جحيم العابرين» السعودي يجذب جمهور «القاهرة السينمائي»

نحو 85 في المائة من أحداث فيلم «جحيم العابرين» صُوّرت في مواقع خارجية بجنوب المملكة، واستغرق التصوير شهراً.

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
يوميات الشرق

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» عذوبة بـ«سحر الفن والموسيقى».

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يوميات الشرق

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

«عصمت» يحاول إنقاذ أمه من السرطان بالعمل في دفن النفايات السامة، ليصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)
يوميات الشرق

مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»

يستضيف مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم تقديم عدد من العروض المسرحية التي تستلهم القصص التاريخية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق تكريم المخرج الإيطالي ماتيو غاروني (إدارة المهرجان)
يوميات الشرق

«القاهرة السينمائي» يتوسع في عروضه الجماهيرية ويراهن على الشباب

يتجه «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ47 إلى تكثيف عروض أفلامه ومسابقاته وفعالياته، مراهناً على استقطاب الجمهور، خصوصاً من الشباب.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق

تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
TT
TT

تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")

فجّرت تصريحات للفنان المصري أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» وأصولهم جدلاً واسعاً، بعد تأكيده أن المصريين أفارقة، لانتمائهم لأفريقيا، و«فراعنة»، لامتداد جذورهم للحضارة المصرية القديمة، وليسوا عرباً، رغم أنهم يتحدثون العربية.

وتصدَّر أحمد الفيشاوي قوائم «الترند» على «إكس»، السبت، في مصر، عقب تصريحاته في برنامج «بودكاست»، عبر قناة «المشهد» الفضائية، قال فيها إنه «أفريقي وفرعوني، بلدي مصر في قلب القارة السمراء، وأتحدَّث العربية، لكني لستُ عربياً».

وأثار التعليق استغراب المحاورة لهذا النفي لصفة العربية، وأشارت إلى أن مصر جزء من الوطن العربي، وتقع في قلب خريطته، غير أن الفنان تمسَّك بتصريحه حول الهوية الأفريقية والأصول «الفرعونية» للمصريين، مشيراً إلى أصول والده من محافظة المنوفية ووالدته من محافظة الشرقية من مصر.

وفي الوقت نفسه، قال الفيشاوي إن هذا الكلام ليس رأيه الشخصي، وإنما الواقع والحقيقة المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه المعلومات موجودة على الإنترنت.

ووصف فكرة الوحدة العربية بأنها «كذبة كبيرة»، مستدركاً: «لكن العرب إخوتنا وحبايبنا وجيراننا، لكننا لسنا عرباً بل أفارقة».

ويُعدّ أحمد الفيشاوي من الفنانين الشباب الذين قدموا العديد من البطولات المطلقة، وهو نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الراحلة سمية الألفي، ومن الأعمال السينمائية التي قدمها: «شيخ جاكسون» و«يوم للستات» و«هاتولي راجل» و«عادل مش عادل»، وأحدث أعماله السينمائية كان فيلم «سفاح التجمع».

أحمد الفيشاوي خلال البودكاست (إكس)

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «هذا التصريح لأحمد الفيشاوي ليس جديداً؛ فهو يعود لفترة قديمة كان يتحدث فيها عن الحضارة، وأننا أفارقة وفراعنة ولسنا عرباً»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أحمد الفيشاوي ممثل، وليس حجة على التاريخ. لو صدر هذا الكلام من متخصص في التاريخ أو الحضارة، مثل زاهي حواس أو غيره، يمكن أن يكون له ما يبرر النقاش حوله، لكن هذا مجرد اجتهاد من فنان».

ويتابع: «المشكلة الحقيقية الآن أن كل شخص يقول رأياً هو مقتنع به يتم تضخيم هذا الرأي على (السوشيال ميديا) من دون داعٍ. المفروض ألا يتدخل الفنان في موضوعات مثيرة للجدل مثل هذه، ولها متخصصون يتحدثون عنها».

وعُرف الفيشاوي بإثارته للجدل في أكثر من موقف على مدى مشواره الفني الذي يمتد من الثمانينات حتى الآن، سواء بمواقفه ولقاءاته وظهوره، أو تصريحاته التي يصفها البعض بالحدة، ويصفها آخرون بالصريحة والجريئة. وهو ما انعكس على التصريحات التي انتشرت أخيراً، والتي قوبلت بانتشار كبير وهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي محمد فتحي أن «تصريحات أحمد الفيشاوي فجّرت نقاشاً أكبر من مجرد رأي فنان مصري في هوية المصريين؛ لأنها لمست واحدة من أكثر القضايا حساسية؛ فالهوية المصرية ليست اختياراً من متعدد. مصر دولة أفريقية جغرافياً، صاحبة حضارة فرعونية تاريخياً، وأصبحت جزءاً أصيلاً من الثقافة واللغة والحضارة العربية. هذه دوائر هوية متداخلة، وليست متناقضة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أما سر الانتشار (السوشيالي)، فيعود إلى عدة عوامل، فتصريحات أحمد الفيشاوي دائماً ما تثير الجدل لأنه درج على استخدام تعبيرات حادة، وهو ما يضمن تفاعلاً واسعاً، بخلاف أن القضية تمس مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية، وهي قضية تشهد استقطاباً كبيراً بين مؤيد ومعارض».

مواضيع
تلفزيون مصر
يوميات الشرق

تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
TT

تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)

قالت المخرجة البلجيكية الرومانية تيودورا آنا ميهاي، إن قرار إقامة نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس، في ليلة أودت فيها كارثة ملعب «هيسل» بحياة 39 شخصاً، كان مدخلها إلى فيلم «هيسل 85»، مؤكدة أنها أرادت أن تعرف ما الذي كان يعرفه المسؤولون عن حجم الكارثة حين اتخذوا القرار، وكيف تداخل الخوف من تجدد العنف مع الحسابات السياسية وتضارب المصالح في المداولات التي سبقت إقامة المباراة.

يدور فيلم «هيسل 85» حول كارثة وقعت في 29 مايو (أيار) 1985، قبيل انطلاق نهائي كأس أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب «هيسل» في بروكسل، إذ اندفع مشجعون من ليفربول نحو المدرج «زد»، مما أدى إلى تراجع الجماهير الموجودة فيه وتكدّسها عند جدار انهار تحت ضغط الحشود، وأسفرت الكارثة عن مصرع 39 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين. تسبب الحادث في تأخير المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف سجّله ميشيل بلاتيني من ركلة جزاء. واستمدت المخرجة تيودورا آنا ميهاي حكاية فيلمها من الساعات الفاصلة بين وقوع الكارثة وانطلاق النهائي.

ينافس الفيلم على جوائز القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

وأكدت تيودورا آنا ميهاي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع عرض الفيلم في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، أن المنتج هانس إيفيرارت عرض عليها المشروع بينما كانت تعمل على فيلمها «ترافيك»، بعدما أبدت له رغبتها في تقديم عمل عن بلجيكا، حيث أمضت جانباً كبيراً من سنوات تكوينها.

وأشارت إلى أنها ترددت بسبب محدودية معرفتها بكرة القدم، ثم قرأت مسودة مبكرة للسيناريو واطلعت على الأبحاث التي أُعدّت له، قبل أن تطلب إعادة صياغته لافتة إلى أن ما جذبها إلى الحكاية، هو ما يجري بعيداً عن أرض الملعب، حيث كان على أشخاص يتلقون أخباراً متفرقةً عن الضحايا أن يبتّوا في مصير النهائي القاري.

وتدور أحداث الفيلم في بروكسل عام 1985، حين تحضر ماري، ابنة عمدة المدينة والمتحدثة باسمه، نهائي كأس أوروبا مع والديها، فيما يتولى لوكا روسي تغطيته للتلفزيون الإيطالي، وقد جاء أفراد من عائلته من إيطاليا لحضور المباراة. وعندما يقع التدافع في المدرجات، تجد ماري نفسها بين المسؤولين الذين يبحثون إمكان إقامة النهائي، وتتولى مهام إضافية بعدما يتعذر على والدها مواصلة إدارة الموقف، وفي ممرات الملعب، يحاول لوكا معرفة مصير أقاربه بينما يواصل تغطية الكارثة التي بات يخشى أن يكونوا بين ضحاياها.

وقالت ميهاي إنها اختارت الشخصيتين لقربهما من مواقع اتخاذ القرار ومحدودية قدرتهما على التأثير فيه، فماري تدخل غرف الاجتماعات بحكم عملها وصلتها بالعمدة، ويحتاج إليها المسؤولون للترجمة في فيلم تتوزع حواراته بين الهولندية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

المخرجة خلال تصوير الفيلم (الشرق الأوسط)

وأضافت المخرجة أنها فوجئت، أثناء البحث، بأن بعض من كانوا في المدرج «زد»، حيث وقعت الكارثة، رأوا أن إقامة المباراة كانت القرار الصائب، خشية أن يؤدي إلغاؤها إلى مزيد من العنف أو كارثة أكبر، مؤكدة أنها تتفهم هذا الخوف، وإن أحداً لا يستطيع الجزم بما كان سيحدث لو أُلغي النهائي، لكن اختلاف الشهود في تقدير القرار أعادها إلى ما سبق تلك الليلة، وإلى سلسلة الإخفاقات التي جعلت إقامة مباراة تُطرح في غرفة المسؤولين باعتبارها وسيلة محتملة لاحتواء كارثة وقعت بالفعل.

وأوضحت ميهاي أنها استندت إلى الشهادات والتسجيلات لبناء تسلسل الأحداث، واستعانت بالخيال لكتابة ما يمكن أن يكون دار خلف الأبواب المغلقة، لافتة إلى أن البث الأصلي يكشف كيف أدرك بعض الصحافيين فداحة الكارثة فيما كانوا ينقلونها على الهواء. وأثار اهتمامها أيضاً ما بدا لها من سعي السلطات إلى التحكم في المعلومات التي تصل إلى الجمهور.

وقالت إن توقيت دخول الأرشيف كان من أصعب جوانب العمل مع المونتير بيرت ياكوبس. ففي بعض اللحظات يرى الجمهور في التسجيلات ما لم يصل بعد إلى ماري أو لوكا، وفي لحظات أخرى يبقى مع إحداهما وهي تحاول التحقق مما سمعت.

وأضافت أن موقع الشخصيات أسفل المدرجات جعل الصوت أساسياً في تصوير الكارثة. فبينما تجري المداولات داخل الغرف، يسمع المشاهد الحشود ومقاطع البث وشذرات الاتصالات التي عمل مصمم الصوت سينان يانسن على توزيعها.

وعن استقبال الفيلم، قالت ميهاي إنها توقعت أن تختلف قراءته باختلاف ما يتذكره الجمهور عن تلك الليلة، خصوصاً لدى مشجعي ليفربول ويوفنتوس، مشيرة إلى أن حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان «طوكيو»، بعد عرضه العالمي الأول في «برلين»، أظهر لها أن حكاية الملعب قادرة على مخاطبة جمهور بعيد عن ذاكرة الكارثة.

مواضيع
مهرجان بلجيكا مصر
يوميات الشرق

تطبيق ذكي يُحسّن جودة حياة مرضى قصور القلب

برزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية (بكسباي)
برزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية (بكسباي)
TT
TT

تطبيق ذكي يُحسّن جودة حياة مرضى قصور القلب

برزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية (بكسباي)
برزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية (بكسباي)

أظهرت نتائج عُرضت، الجمعة، في «قمة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لعام 2026»، أن برنامجاً ذكياً يعتمد على «المراقبة الطبية عن بُعد» لقي قبولاً بين مرضى قصور القلب، وأسهم في تحسين جودة حياتهم وقدرتهم على الرعاية الذاتية.

وبرزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بُعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية، لا سيما بعد الخروج من المستشفى، وهي فترة يكون فيها المرضى أكثر عرضة لخطر إعادة الإدخال إلى المستشفى أو الوفاة.

قال الدكتور أندرياس برينر، من مؤسسة مستشفيات «ستيريا» في غراتس بالنمسا، والباحث الذي عرض الدراسة: «توفر المراقبة عن بُعد وسيلة لدمج الرعاية الصحية، حيث تجمع بين الممارسين العامين والأطباء المتخصصين وأطقم التمريض لتلبية الاحتياجات اليومية للمريض، كما تسهم في تثقيف المرضى وتمكينهم من أداء دور فاعل في رعايتهم الصحية».

وأضاف في بيان، الجمعة: «قمنا بتقييم مدى تقبّل المرضى لهذا النظام، وتأثيره في جودة حياتهم وسلوكيات الرعاية الذاتية لديهم، وذلك لدى مجموعة من المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد نوبة حادة من قصور القلب، وشاركوا في برنامج (هيرز موبيل ستيريا) المدعوم بالطب عن بُعد».

طُوِّر برنامج «هيرز موبيل» -وهو برنامج متعدد التخصصات يعتمد على المراقبة عن بُعد- في النمسا، حيث أثبتت دراسة تجريبية أولية جدواه. وعُرضت نتائج تتعلق بمرضى شاركوا في البرنامج عبر 9 مراكز في منطقة «ستيريا» خلال المدة من 2019 إلى 2025، أمام قمة (ESC) للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأخيرة.

استخدم المرضى تطبيقاً بسيط التصميم، مرتبطاً بميزان وجهاز لقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لإرسال البيانات بشكل يومي. كما طُلب من المرضى تسجيل تفاصيل حول التزامهم بتناول الأدوية الموصوفة لهم، ووصف حالتهم الصحية وشعورهم بشكل يومي. وكانت هذه البيانات تُراجع بانتظام من قبل فريق من الممرضين والأطباء المتخصصين، الذين كان بإمكانهم إرسال رسائل مباشرة للمرضى، أو ترتيب مكالمات هاتفية، أو حتى إجراء زيارات شخصية عند الحاجة.

جرى تحليل البيانات المستمدة من 1,709 استبيانات تم جمعها في بداية الدراسة، و1,526 استبياناً آخر بعد مرور 3 أشهر من المتابعة.

وأفادت الغالبية العظمى (90 في المائة) من المرضى بقدرتهم على استخدام الجهاز بشكل مستقل، كما قيّم 90 في المائة منهم عملية التعامل مع الجهاز ونقل البيانات بأنها سهلة.

وأظهر البرنامج تحسينات ذات دلالة سريرية في الحالة الصحية وجودة الحياة، وذلك وفقاً لما تم قياسه باستخدام «استبيان كانساس سيتي لاعتلال عضلة القلب» (KCCQ). فقد ارتفعت النتيجة الإجمالية للاستبيان من 62.6 نقطة عند خط الأساس إلى 76.9 نقطة بعد مرور 3 أشهر على المشاركة في البرنامج.

وبالمثل، سُجّلت مستويات عالية من سلوكيات الرعاية الذاتية عند إتمام البرنامج. وأظهر المشاركون التزاماً عالياً بمراقبة الوزن يومياً (97 في المائة)، وتناول الأدوية (98 في المائة)، وممارسة النشاط البدني (91 في المائة)، وإدارة السوائل (88 في المائة). علاوة على ذلك، أبدى 89 في المائة من المرضى ثقتهم بقدرتهم على التعامل مع الأعراض، مثل ضيق التنفس.

كما كان مستوى رضا المرضى عن البرنامج مرتفعاً؛ إذ اعتبر 94 في المائة منهم أن المراقبة عن بُعد تمثل مفهوماً قيّماً، وأكدوا أنهم سيوصون بها لمرضى آخرين. وأبدى ما يقرب من 60 في المائة من المشاركين رغبتهم في الاستمرار في استخدام نظام المراقبة عن بُعد.

قال برينر: «تدعم النتائج المستخلصة من تحليلنا واسع النطاق دمج مسارات الرعاية القائمة على المراقبة عن بُعد، والتي تتضمن فرقاً متعددة التخصصات، ضمن استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة حالات قصور القلب».

مواضيع
أمراض القلب أوروبا