تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

قالت المخرجة البلجيكية الرومانية تيودورا آنا ميهاي، إن قرار إقامة نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس، في ليلة أودت فيها كارثة ملعب «هيسل» بحياة 39 شخصاً، كان مدخلها إلى فيلم «هيسل 85»، مؤكدة أنها أرادت أن تعرف ما الذي كان يعرفه المسؤولون عن حجم الكارثة حين اتخذوا القرار، وكيف تداخل الخوف من تجدد العنف مع الحسابات السياسية وتضارب المصالح في المداولات التي سبقت إقامة المباراة.

يدور فيلم «هيسل 85» حول كارثة وقعت في 29 مايو (أيار) 1985، قبيل انطلاق نهائي كأس أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب «هيسل» في بروكسل، إذ اندفع مشجعون من ليفربول نحو المدرج «زد»، مما أدى إلى تراجع الجماهير الموجودة فيه وتكدّسها عند جدار انهار تحت ضغط الحشود، وأسفرت الكارثة عن مصرع 39 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين. تسبب الحادث في تأخير المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف سجّله ميشيل بلاتيني من ركلة جزاء. واستمدت المخرجة تيودورا آنا ميهاي حكاية فيلمها من الساعات الفاصلة بين وقوع الكارثة وانطلاق النهائي.

ينافس الفيلم على جوائز القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

وأكدت تيودورا آنا ميهاي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع عرض الفيلم في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، أن المنتج هانس إيفيرارت عرض عليها المشروع بينما كانت تعمل على فيلمها «ترافيك»، بعدما أبدت له رغبتها في تقديم عمل عن بلجيكا، حيث أمضت جانباً كبيراً من سنوات تكوينها.

وأشارت إلى أنها ترددت بسبب محدودية معرفتها بكرة القدم، ثم قرأت مسودة مبكرة للسيناريو واطلعت على الأبحاث التي أُعدّت له، قبل أن تطلب إعادة صياغته لافتة إلى أن ما جذبها إلى الحكاية، هو ما يجري بعيداً عن أرض الملعب، حيث كان على أشخاص يتلقون أخباراً متفرقةً عن الضحايا أن يبتّوا في مصير النهائي القاري.

وتدور أحداث الفيلم في بروكسل عام 1985، حين تحضر ماري، ابنة عمدة المدينة والمتحدثة باسمه، نهائي كأس أوروبا مع والديها، فيما يتولى لوكا روسي تغطيته للتلفزيون الإيطالي، وقد جاء أفراد من عائلته من إيطاليا لحضور المباراة. وعندما يقع التدافع في المدرجات، تجد ماري نفسها بين المسؤولين الذين يبحثون إمكان إقامة النهائي، وتتولى مهام إضافية بعدما يتعذر على والدها مواصلة إدارة الموقف، وفي ممرات الملعب، يحاول لوكا معرفة مصير أقاربه بينما يواصل تغطية الكارثة التي بات يخشى أن يكونوا بين ضحاياها.

وقالت ميهاي إنها اختارت الشخصيتين لقربهما من مواقع اتخاذ القرار ومحدودية قدرتهما على التأثير فيه، فماري تدخل غرف الاجتماعات بحكم عملها وصلتها بالعمدة، ويحتاج إليها المسؤولون للترجمة في فيلم تتوزع حواراته بين الهولندية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

المخرجة خلال تصوير الفيلم (الشرق الأوسط)

وأضافت المخرجة أنها فوجئت، أثناء البحث، بأن بعض من كانوا في المدرج «زد»، حيث وقعت الكارثة، رأوا أن إقامة المباراة كانت القرار الصائب، خشية أن يؤدي إلغاؤها إلى مزيد من العنف أو كارثة أكبر، مؤكدة أنها تتفهم هذا الخوف، وإن أحداً لا يستطيع الجزم بما كان سيحدث لو أُلغي النهائي، لكن اختلاف الشهود في تقدير القرار أعادها إلى ما سبق تلك الليلة، وإلى سلسلة الإخفاقات التي جعلت إقامة مباراة تُطرح في غرفة المسؤولين باعتبارها وسيلة محتملة لاحتواء كارثة وقعت بالفعل.

وأوضحت ميهاي أنها استندت إلى الشهادات والتسجيلات لبناء تسلسل الأحداث، واستعانت بالخيال لكتابة ما يمكن أن يكون دار خلف الأبواب المغلقة، لافتة إلى أن البث الأصلي يكشف كيف أدرك بعض الصحافيين فداحة الكارثة فيما كانوا ينقلونها على الهواء. وأثار اهتمامها أيضاً ما بدا لها من سعي السلطات إلى التحكم في المعلومات التي تصل إلى الجمهور.

وقالت إن توقيت دخول الأرشيف كان من أصعب جوانب العمل مع المونتير بيرت ياكوبس. ففي بعض اللحظات يرى الجمهور في التسجيلات ما لم يصل بعد إلى ماري أو لوكا، وفي لحظات أخرى يبقى مع إحداهما وهي تحاول التحقق مما سمعت.

وأضافت أن موقع الشخصيات أسفل المدرجات جعل الصوت أساسياً في تصوير الكارثة. فبينما تجري المداولات داخل الغرف، يسمع المشاهد الحشود ومقاطع البث وشذرات الاتصالات التي عمل مصمم الصوت سينان يانسن على توزيعها.

وعن استقبال الفيلم، قالت ميهاي إنها توقعت أن تختلف قراءته باختلاف ما يتذكره الجمهور عن تلك الليلة، خصوصاً لدى مشجعي ليفربول ويوفنتوس، مشيرة إلى أن حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان «طوكيو»، بعد عرضه العالمي الأول في «برلين»، أظهر لها أن حكاية الملعب قادرة على مخاطبة جمهور بعيد عن ذاكرة الكارثة.