ينطلق الفيلم التونسي «وراء الشمس» من قضية إنسانية شديدة الحساسية بالمجتمع التونسي، تتعلق بالأطفال المصابين بمرض نادر يمنعهم من التعرض للشمس، وهو مرض «جفاف الجلد المصطبغ»، لكن المرض ليس هو المحور الأساسي للفيلم، وإنما يُعد مدخلاً درامياً ينطلق منه المخرج ليتتبع أُماً تكتشف إصابة طفلها بالمرض، وفي ظل التحديات التي تواجهها، تجد نفسها مُجبرة على مواجهة الخوف والعزلة وثقل المسؤولية.

الفيلم الذي ينافس، في عرضه العالمي الأول، بمسابقة «آفاق السينما العربية» بالدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي، هو الروائي الطويل الأول لمخرجه عزيز شناوي، ومن بطولة رانيا العريقي، نجلاء بن عبد الله، سكندر قزازة، إلى جانب حليمة داود، ومحمد الداهش، ومهدي شتيلا، وإنتاج تونس والسعودية؛ حيث حاز دعم مهرجان البحر الأحمر. وحاز الفيلم حضوراً لافتاً في عرضه الأول، الأحد، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

وتكثف الأرملة الشابة ليندا من الاحتياطيات لحماية طفلها «يوسف» ذي السبع سنوات، من تداعيات المرض، لكن سرعان ما تتحول هذه الاحتياطات إلى قيود مع الوقت، وتتقلص مساحة حياتهما تحت وطأة الخوف من التعرض للشمس وما يترتب عليها من أزمة صحية للطفل، هذه القيود يضيق بها الطفل والأم معاً وكل المحيطين بهما، حتى إن الأم تتمنى في نفسها لو لم تكن أنجبت طفلها.

ويضع المخرج عزيز شناوي الأمومة في قلب المعالجة الدرامية متتبعاً التحول الذي يطرأ على الأم وما تمر به من ضغوط وصراعات بين رغبتها في الحماية المطلقة للطفل ومشاركة طفلها في كل نشاط يقوم به من متابعة دروسه، مستقلة دراجة في شوارع تونس، والتي تتحول مع الوقت لحالة من العزلة لهما وبين لحظة إدراكها أن الحماية يجب ألا تتحول لقيد، بل عليها أن تساعد طفلها لاكتشاف العالم والتعامل مع تحديات المرض بفهم ووعي.

وفي مشهد أخير بالفيلم تحقق الأم لطفلها أمنيته في الذهاب للملاهي، وتنطلق معه ليلاً، وتقفز فوق الأسوار لتشاركه لحظات اللهو، بعدما أدركت أخيراً أن هناك حدوداً لحماية لمن نحبهم.

مشكلة نفسية

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم عقب عرض الفيلم، قال مخرج العمل إن تونس من أكثر الدول في نسبة الإصابة بهذا المرض، وأنه شخصياً واجه مشكلة عند تعرضه للشمس، لكنه اكتشف أنها مشكلة نفسية وليست حقيقية، ولفت إلى أن أصعب شيء واجهه كان في كتابة السيناريو عاداّ ذلك أصعب بكثير من التصوير الذي استغرق شهراً، بينما أشارت الممثلة رانيا العريقي التي جسدت دور الأم إلى أن شخصية «ليندا» بسيطة ومُرَكبة في آن واحد، فهي تبدو عادية لكن ما يحيط بها يجعل منها شخصية مركبة.

ومؤكدة أن «ليندا» ليست أماً مثالية، لكنها رأت أن الحماية المطلقة للطفل هي الأضمن لتجنب تعرضه لأزمات صحية، ثم اكتشفت أنها لا بد أن تُعده ليواجه الحياة بلا خوف، وأضافت أنها لم تختبر الأمومة في الواقع، لكنها استحضرت مشاعرها الموجودة داخل كل أنثى، وساعدها الطفل إسكندر الذي يتمتع بموهبة لافتة.

جانب من طاقم الفيلم التونسي السعودي «وراء الشمس» ( إدارة المهرجان)

وكشف المخرج عزيز شناوي لـ«الشرق الأوسط» أن التحدي الأكبر الذي واجهه كان في التعامل مع الطفل خلال التصوير، حيث عمل على بناء علاقة صداقة معه، وحرص على عدم إجراء بروفات معه حتى لا يفقد الطفل عفويته أمام الكاميرا، وأشار إلى أن الفيلم يلامس كثيرين في مختلف المجتمعات قد يواجهون تحت ضغوط الحياة أزمات مماثلة لبطلة الفيلم، ويفقدون البوصلة الصحيحة لحماية من يحبون.

وقالت الناقدة التونسية نائلة إدريس إن السينما التونسية تناولت مشكلة الأطفال المصابين بهذا المرض النادر بأفلام عديدة لأنها مشكلة يواجهها المجتمع التونسي في الواقع، ويظهر المصابين به في الشوارع، وقد ارتدوا قناعاً كاملاً يغطي وجوههم وأجسادهم، وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المخرج عزيز شناوي يركز في فيلمه الطويل الأول على مشاعر الأم التي تنتابها المخاوف على طفلها فتحيطه بكثير من المبالغة، مشيدة بأداء رانيا العريقي في دور الأم التي قدمت أداءً طبيعياً اتسم بالسلاسة، لافتة إلي أن الفيلم جاء بمستوى متميز.

ويُعد فيلم «وراء الشمس» نقلة مهمة في مسيرة المخرج عزيز شناوي، الذي يشارك به أيضاً بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية خلال دورته المقبلة، وكان شناوي قد أخرج فيلمين قصيرين شاركا بمهرجانات دولية هما «كرينتي»، و«البحر والشكرة»، وقد درس السينما في كل من تونس وبلجيكا وكندا.