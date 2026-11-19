يستعيد الفيلم الوثائقي اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» قصة مدينة طرابلس التي تُعد ثاني أكبر المدن اللبنانية، متوقفاً عند وقائع معينة تركت أثراً على سكانها، ومتنقلاً بين الماضي والحاضر، عبر محطات تاريخية وآنية، كمدينة تنتفض دفاعاً عن استقلال لبنان وعن الحرية وتقف ضد الطائفية، مستعرضاً فترة تاريخية منذ أربعينات القرن الماضي، منطلقاً من مظاهرات عام 1943وحتى ثورة 2019. راصداً التحولات الكبرى التي طرأت على هوية المدينة وذاكرتها عبر 5 محطات وانتفاضات ثورية.

الفيلم ينافس على جوائز السينما العربية، ضمن مسابقتي «آفاق السينما العربية» و«أفضل فيلم وثائقي» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما شهدت الدورة الماضية لمهرجان برلين عرضه العالمي الأول، والفيلم إنتاج كل من لبنان والسعودية وقطر.

يتخذ «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» شكل رسالة طويلة تستمر على مدى 120 دقيقة هي مدة عرض الفيلم، تتحدث فيها المخرجة رانيا الرافعي إلى والدها، تستعيد حكاياته وآراءه، وتروي له ما وقع بعد رحيله في مدينتهما، وتحمل إليه تساؤلات لم تواتِها الفرصة لتعرف رأيه فيها، فتشعر بافتقاده في كثير من الأحداث التي تشهدها طرابلس.

لكن الفيلم الذي ينطلق من موقف شخصي، سرعان ما يتجاوز ذلك ليحكي قصة مدينة عرفت الطريق إلى الثورة والانتفاضات منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1943 مع وقوع مظاهرات طلابية للمطالبة باستقلال لبنان عن فرنسا، ليخرج معهم سكان المدينة، ويتعرض الطلاب للدهس بدبابات فرنسية على أيدي جنود سنغاليين، فيستشهد 11 منهم.

تستعيد المخرجة «يوم الغضب» هذا، وكل أيام الغضب التي تليه، وتخرج بكاميرتها إلى جيل عاصر ذلك الزمن، لتحقق من خلالهم مدى تورط الجيش الفرنسي في قتل هؤلاء الطلاب، وأن الجنود السنغاليين لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ليؤكد أحد الذين عاشوا الحدث، وقد تجاوز الثمانين أنها «كانت معركة وحشية» وتتجه لتسأل جيلاً جديداً من طلاب المدارس لتصدم بأن أغلبهم لم يعرفوا بتلك المعركة، ولم يدرسوها، بل لا يدرس بعضهم تاريخ بلاده.

منتجة الفيلم جنان داغر خلال نقاش أعقب عرض الفيلم (مهرجان القاهرة السينمائي)

وفي فصل آخر، تنطلق هتافات مصرية للرئيس جمال عبد الناصر، وينتقل صداها إلى طرابلس، كما في كل المدن العربية، تستعرض عناوين صحف قديمة لتحية رجل جاء لدعم الوحدة العربية، تعكس صوراً فوتوغرافية لنساء وقد جلسن بجوار الراديو يسمعن خطبه، ومجسمات صغيرة له انتشرت في بيوت اللبنانيين ومع نكسة 1967 تتهاوى الأحلام، وتستشهد بآراء ممن عاشوها؛ يقول أحدهم: «لقد أثبتت الهزيمة أن الصراع مع إسرائيل أكبر من كل تصوراتنا»، تتجه بكاميرتها إلى خيمة «الثوار الأحرار» خلال ثورة 2019، التي لا يعدها شباب لبنانيون ثورة.

وفيما غابت المخرجة رانيا الرافعي عن العرض الأول للفيلم بالمهرجان، أكدت المنتجة جنان داغر أن رحلة العمل كانت طويلة، وأنه استغرق 6 سنوات بدءاً من عام 2019، وقد تعرض للتوقف بسبب التمويل، وكانوا كلما توافرت لديهم أموال استأنفوا التصوير.

ولفتت المنتجة إلى أنهم واجهوا صعوبة خلال مرحلتي التصوير والمونتاج، نظراً لعدد الساعات الطويلة التي تم تصويرها على فترات متقطعة، حيث تم تصوير كل فصل بمفرده في الساحات والمدارس، وقالت جنان لـ«الشرق الأوسط»: «التحدي الأكبر كان ألا يشعر المشاهد بهذا التوقف»، مشيدة بجهود المخرجة التي «أرادت توثيق تاريخ طرابلس بوصفها مدينة تصدت لكل أشكال الظلم ضد الاستعمار والنظام الطائفي، وصولاً إلى الظروف المعيشية»، على حد تعبيرها. وأبدت سعادتها بتلقي الفيلم بشكل جيد من جمهور المهرجان.

ووصف الناقد الفني المصري رامي المتولي الفيلم بأنه «معبر وصادق وقد حقق هدفه»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفيلم جاء مخلصاً لعنوانه، حيث يستعرض حكايات المدينة من خلال شخصيات وفترات تاريخية»، مشيراً إلى أن السمة العامة التي تحكمه هي حالة الغضب التي تظهر طوال الوقت في انتفاضتهم وفي انفعالهم، لافتاً إلى أن ظهور الأجيال الجديدة بالفيلم يكشف عن قدر من الإحباط وفقد الثقة، وأن اختيار طرابلس مدينةً مختلفةً جعلنا نرى لبنان بشكل مختلف أيضاً.

ويرى المتولي أن «الفيلم جيد جداً على مستوى الحرفة، وقد تنقلت فيه مخرجته بين مختلف الأدوات الفنية للفيلم الوثائقي، سواء عبر السرد الذاتي والحكايات، أو اللقاءات مع مختلف الشخصيات، مستعينة بمشاهد تعبيرية صامتة تم تصميمها لكي تستطيع أن تعبر بشكل أكبر عن المدينة وأهلها».

وتهتم المخرجة رانيا الرافعي، التي تكتب أيضاً أفلامها، على نحو خاص بالسينما الوثائقية التي تستكشف من خلالها قضايا معاصرة على مستوى لبنان والعالم، وقد عُرض فيلمها الوثائقي الطويل «74: استعادة نضال» بمهرجان «مارسيليا للأفلام الوثائقية»، كما شارك بعدة مهرجانات بمختلف دول العالم.