قد يُفاجأ الآباء أحياناً بأطفالهم وهم ينكرون ارتكاب أخطاء واضحة، أو يختلقون أعذاراً لإخفاء ما فعلوه، مثل إلقاء اللوم على شخص آخر عند الرسم على الحائط، أو ادعاء وجود «شبح» تناول الحلوى، رغم ظهور آثار الشوكولاتة على وجوههم، لكن خبراء علم النفس يؤكدون أن هذه التصرفات، رغم أنها قد تثير انزعاج الوالدين، تمثل في بعض الأحيان جزءاً طبيعياً ومهماً من نمو الطفل وتطوره العقلي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية عن الدكتورة جايد ريدفيرن، مختصة علم النفس الإكلينيكي، قولها إن الكذب «مهارة» يكتسبها الطفل ويتدرب عليها حتى يصبح أكثر قدرة على استخدامها، مشيرة إلى أن تعلم الخداع لا يعني بالضرورة وجود مشكلة سلوكية، بل قد يكون مؤشراً على تطور قدراته الذهنية وفهمه للآخرين.

وأشارت إلى أن الأطفال الصغار لا يمتلكون في البداية القدرة الكافية على الكذب بصورة معقدة، لكنهم يستطيعون إظهار أشكال من الخداع قبل بلوغ عامهم الأول.

وتشير دراسة أجرتها جامعة بريستول إلى أن نحو ربع الأطفال يبدو أنهم يفهمون شكلاً من أشكال الخداع عندما يبلغون 10 أشهر من العمر.

وقالت البروفيسورة إلينا هويكا، التي قادت الدراسة، إنها وجدت أمراً مثيراً للاهتمام في قدرة الأطفال على ممارسة الخداع في سن مبكرة بصورة تفوق التوقعات، مضيفة أنها تستطيع تأكيد ذلك من واقع تجربتها كأم لثلاثة أطفال.

وأضافت: «الاختباء تحت الطاولة أو داخل الحمام لتناول الحلوى أو الشوكولاتة من الحيل الشائعة التي يلجأ إليها الأطفال».

وتشير هويكا إلى أن أساليب الخداع التي يستخدمها الطفل في سن الثانية تكون بسيطة للغاية، كالتظاهر بعدم سماع الوالدين أو إنكار ارتكاب فعلٍ ما.

وتضيف: «قد يصل الأمر أيضاً إلى القيام بأفعال محظورة سراً، كأن يفتح الطفل حقيبةً مُنع من فتحها حين يظن أنه لا أحد يراقبه، أو أن يختلق الأعذار، كادعاء الحاجة للذهاب إلى المرحاض، عندما يُطلب منه ترتيب ألعابه».

ومع بلوغ الطفل ثلاث سنوات، تصبح قدرته على الخداع أكثر تطوراً وإبداعاً، نتيجة نمو فهمه للغة وإدراكه للطريقة التي يفكر بها الآخرون.

كما يبدأ الطفل في هذه المرحلة بإخفاء بعض المعلومات، فمثلاً قد يخبر والديه بصدق أن شقيقه ضربه، لكنه يتعمد عدم ذكر أنه بدأ بضرب شقيقه أولاً.

ويرتبط هذا التطور بما يُعرف في علم النفس بـ«نظرية العقل»، وهي قدرة الطفل على إدراك أن الآخرين يمتلكون أفكاراً ومشاعر ونوايا مختلفة عن أفكاره ومشاعره، وهو ما يساعده تدريجياً على تطوير التعاطف وفهم وجهات نظر الآخرين.

وقالت ريدفيرن إن الأطفال مع تقدمهم في العمر يحتاجون إلى تعلم أنهم أشخاص مستقلون، لكل منهم عقل وأفكار ونيات خاصة، موضحة أن هذه القدرة تمثل أساساً لتطور التعاطف والتفكير في مشاعر الآخرين وأفكارهم قد تختلف عن مشاعر الطفل نفسه.

ولا يقتصر سبب كذب الأطفال على اختبار قدراتهم الذهنية؛ إذ قد يلجأون إليه أيضاً لحماية أنفسهم من العقاب أو تجنب إحباط الوالدين.

وقالت ريدفيرن إن الأطفال يتعلمون منذ الصغر التصرفات التي تقربهم من والديهم وتلك التي قد تؤدي إلى إبعادهم عنهم، ولذلك فإن توفير بيئة آمنة تشجعهم على الاعتراف بأخطائهم دون خوف يمثل خطوة مهمة لتعزيز الصدق.

ويؤكد الخبراء أن التعامل مع كذب الأطفال لا ينبغي أن يقتصر على العقاب والتوبيخ، بل يتطلب فهم الدوافع وراءه، والتمييز بين الخداع الطبيعي المرتبط بمراحل النمو والكذب الذي يحتاج إلى تدخل تربوي.