أعلن حزب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الجمعة، أنه سيخوض الانتخابات المقررة في نهاية فبراير (شباط) المقبل سعياً للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وقال حزب «الأفكار الجديدة»، في منشور على منصة «إكس»: «أصبح ترشيحنا المشترك مسجلاً رسمياً لدى المحكمة الانتخابية العليا». ويخوض بوكيلة الانتخابات مجدداً برفقة نائبه فيليكس أولوا.

وهتف زعيم أصغر دولة في أميركا الوسطى (45 عاماً) لأنصاره خلال زيارة للهيئة الانتخابية: «نحتاج إلى ست سنوات أخرى»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بوكيلة إن التصويت واجب على كل مواطن؛ لأن استطلاعات الرأي وحدها لا تحسم نتائج الانتخابات. ومع ذلك، يُعد بوكيلة المرشح الأبرز للفوز؛ إذ تعاني المعارضة في السلفادور من التهميش.

ويتولى بوكيلة، الذي يتبنى نهجاً متشدداً في مكافحة جرائم العصابات، الرئاسة منذ عام 2019. وفي عام 2024، تمكن من تمرير إعادة انتخابه لولاية ثانية، رغم أن الدستور لم يكن ينص عليها في الأصل. وبعد عام، أقر البرلمان تعديلاً جديداً يسمح لرئيس الدولة بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.

وُلد بوكيلة في كنف عائلة متحدرة من أصول فلسطينية هاجرت إلى السلفادور في مطالع القرن الماضي، أما والده آرماندو فيتحدّر من مدينة القدس لجهة الجَدّ ومن مدينة بيت لحم لجهة الجدة، وأمه سلفادوريّة.

واعتنق آرماندو الإسلام في سن مبكرة وكان نشطاً بين أفراد الجالية الفلسطينية التي تشكّل نسبة 2 في المائة من مجموع سكان السلفادور، وأصاب نجاحاً وافراً في التجارة والأعمال، وأنجب 11 ولداً، منهم نجيب الذي كان يدير شركة للإعلانات قبل أن يتفرّغ للنشاط السياسي مدعوماً من والده.

بدأ بوكيلة مسيرته السياسية داخل صفوف «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» اليسارية عندما تولّى رئاسة بلدية كوسكاتلان الجديدة في مارس (آذار) من عام 2011، ونجح في تنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية التي لفتت إليه الأنظار، فرشّحته «الجبهة» لرئاسة بلدية العاصمة سان سالفادور التي فاز بانتخاباتها في عام 2015، وتميّزت إدارته بنهضة غير مسبوقة في المدينة، وبخاصة في وسطها التاريخي الذي أعيد ترميمه، وأصبح مقصداً سياحياً وتجارياً من الدرجة الأولى بعدما كان مرتعاً للعصابات الإجرامية التي تزرع الرعب منذ سنوات في أنحاء البلاد.