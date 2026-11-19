نفت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعث إليه «مئات الملايين» لشراء موقفه السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2024؛ وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن المعلومة «لا أساس لها من الصحة»، وإنها «من ناحية المصداقية ولدت ميتة».

وكان ولد اعبيد قد أطلق هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، للرد على تسريبات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة بينه ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية وقابع الآن في السجن في انتظار محاكمته.

وقال إن الوزير الأول المختار ولد اجاي حمل إليه مئات الملايين في أكياس «هديةً» من الرئيس، ثم طلب في مقابلها الاعتراف بنتائج انتخابات 2024 وتهنئة الغزواني بالفوز. وبحسب روايته، فإن الأموال تسلمها رجل الأعمال والنائب البرلماني يسلم ولد آبيلي، وهو صديقه الشخصي والرجل الذي خلفه في البرلمان بعد أن قدم استقالته.

المعارض الموريتاني بيرام الداه اعبيد (إعلام محلي)

وكان ولد اعبيد، الذي ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، حل ثانياً فيها جميعاً، قد اتهم السلطات في الانتخابات الأخيرة بالتزوير ورفض الاعتراف بالنتائج.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه رفض المال، وقدّم بدلاً منه مطالب سياسية هي: ترخيص الأحزاب وفي مقدمتها حزبه، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

شاهد ينفي

لم يحدد ولد اعبيد حجم المبلغ، كما لم يعرض دليلاً سوى شهادة صديقه ولد آبيلي، الذي نشر على الفور بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً علمه بأي أموال.

وقال ولد آبيلي إن تلك التصريحات «في جانبها المتعلق بالتفاوض السياسي بينه وبين النظام فيها الكثير من التفاصيل التي أستحضر بعضها ويغيب عني بعضها الآخر... أما ما يتعلق بالمال ومئات الملايين التي تحدث عنها مُرسلة إليه من طرف رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول وبحضوري شخصياً... فلا علم لي بها مطلقاً وأنفيها جملة وتفصيلاً».

وبعد هذا النفي، خرج ولد اعبيد في مقطع صوتي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صديقه يتعرض لضغوط من الحكومة ومن قبيلته، مؤكداً أنه يتفهم موقفه.

النفي الحكومي

وفي أول تعليق من طرف الحكومة، قال ولد ببانه في مؤتمر صحافي: «هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا السيد شخصية في المجال السياسي أو الوطني».

وأضاف الناطق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال: «ليس من الضروري أن يكون ما يقال في مثل هذا السياق حقيقياً أو له مصداقية؛ ولكن ما قاله هذا السيد من أشنع ما تعرض له حتى الآن هو أن الشخص الذي اعتبره شاهداً على الموضوع، والذي يعد من ضمن دائرته الشخصية، نفاه بشكل مطلق».

وشدد على أن هذه الاتهامات «من ناحية المصداقية ولدت ميتة ولا أثر لها، ولكن ما دامت أصبحت متداولة وطُرح عنها سؤال أريد التأكيد باسم الحكومة أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، وهي معلومة غير صحيحة». ودعا الرأي العام إلى «التعامل مع مثل هذا النوع من المعلومات بحذر؛ لأنه على من يتداولها أو يروج لها أن يكون بحوزته دليل يحميه أمام القانون».

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «موريتانيا دولة قانون، والجميع يطلب من الحكومة الشفافية، ومن الشفافية أيضاً أنه حين يدَّعي أحد أي أمر ولا يكون بحوزته دليل، يجب على الجهات المعنية بالتدقيق في تلك الأمور أن تأخذ دورها في كشف الحقيقة».

وأكد أن ذلك لا يعني تراجعاً في حرية التعبير، ولكن «الوقت قد حان للفصل ما بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين، والتجاوز على الغير من دون دليل»، مضيفاً أنه «ليس هنالك ما هو أشنع من إطلاق الكلام على عواهنه».

تزامن ذلك مع تداول تسريبات صوتية، قيل إنها لمحادثات بين ولد اعبيد ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية، يتلقى فيها أموالاً مقابل مواقف سياسية وحملات إعلامية بالتنسيق مع مدونين مقربين منه.

وسُربت أيضاً وثيقة تفيد بمنح رجل الأعمال المذكور منزلاً بقيمة 120 مليون أوقية قديمة (نحو 300 ألف دولار) لزوجة ولد اعبيد الذي لم ينفِ تلك التسريبات، وقال إنها معاملات طبيعية بين شخص معجب بمواقفه السياسية وقرر دعمه مالياً دون أن يطلب منه ذلك. ووصف رجل الأعمال المذكور بأنه صديق له ولعائلته، مؤكداً أنه «لا يرفض الدعم المادي من أي أحد».