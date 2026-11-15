تركيا: أوزيل يتعهد بالفوز بالانتخابات بعد انتخابه رئيساً لـ«الحزب الجديد»

أكد زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل أن حزبه بدأ مسيرته نحو حكم البلاد، متعهداً بالفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2028.

وفي الوقت ذاته، لمح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، إلى إمكانية انضمام الحزب إلى «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي.

وانتخب أوزيل رئيساً لـ«الحزب الجديد» الذي أسسه في 24 يوليو (تموز) الماضي، بعد إبعاده مؤقتاً بقرار قضائي من رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، رئيساً للحزب في ختام اليوم الأول للمؤتمر، حيث كان هو المرشح الوحيد، بينما شهد اليوم الثاني انتخاب 160 عضواً في المجلس المركزي للحزب ولجنة الانضباط العليا.

تعهد بالفوز بالانتخابات

وبذلك، بات «الحزب الجديد» الذي شكله أوزيل و90 نائباً استقالوا من حزب «الشعب الجمهوري» بعد قرار «البطلان المطلق» لمؤتمره العام الذي عقد في 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وإعادة رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، مؤهلاً لخوض الانتخابات، المقررة في 7 مايو (أيار) 2028.

أنصار «الحزب الجديد» ملوحين بأعلام تركيا والحزب خلال المؤتمر العام الأول له في أنقرة (حساب الحزب في إكس)

ومن أجل خوض أي حزب جديد في تركيا الانتخابات، يفرض القانون شرطين، هما أن يستكمل الحزب تنظيماته في 41 ولاية من ولايات البلاد الـ81 وأن يعقد مؤتمره العام قبل 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.

وفي كلمته، خلال افتتاح المؤتمر، وصف أوزيل تأسيس «الحزب الجديد» بأنه كان استمراراً للعملية السياسية التي أعقبت قرار «البطلان المطلق» لمؤتمر حزب «الشعب الجمهوري» في 2023، و3 مؤتمرات استثنائية لاحقة، لافتاً إلى أن «الحزب الجديد» كان «مطلباً للشعب»، واستكمل عملية تأسيسه بتبرعات المواطنين.

وقال أوزيل إن «الحزب الجديد» تأسس ليس ليكون حزباً للمعارضة فحسب، بل ليكون حزباً سيفوز في أول انتخابات ستشهدها البلاد، وأن هذا هو مطلب الشعب، وأن حزبه ليس هو الحزب الذي يترك أحداً وقف وراءه.

وعرض خلال افتتاح المؤتمر مقطع فيديو بدأ باقتحام قوات الشرطة مقر حزب «الشعب الجمهوري» في 25 مايو 2025، ومسيرة أوزيل حتى تأسيس «الحزب الجديد».

انتقادات للحكومة

وقال أوزيل إن الحكم ببطلان المؤتمر العام لـ«الشعب الجمهوري» لم يكن عملية قانونية، بل كان «تحالفاً بين السلطان المطلق (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته) والبطلان المطلق».

وتناول سلسلة الإجراءات، التي سبقت قرار المحكمة، واستهداف البلديات التابعة للحزب، بعد فوزه على حزب «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في 24 عاماً، وعودته ليكون الحزب الأول في البلاد يعد 47 عاماً، واصفاً اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) 2025 بأنه خطوة تهدف إلى منع المنافسة السياسية.

أوزيل وجه انتقادات للحكومة خلال خطابه في افتتاح المؤتمر العام الأول لـ«الحزب الجديد» (حساب الحزب في إكس)

ووجه أوزيل انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة ومعدل الفقر وانعدام العدالة في الدخل والضرائب، واتهم حزب «العدالة والتنمية» بالتحول إلى «مرتع للفساد» كما كشفت عن ذلك فضيحة «التلاعب في صناديق الاستثمار»، متعهداً بأن يحل حزبه جميع هذه المشاكل.

وانتقد أوزيل، في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار «تركيا تتجدد» اعتقال الصحافيين والقيود المفروضة على الصحف والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن حزبه سيضمن حال وصوله إلى السلطة، قدرة الصحافيين على العمل دون التعرض لخطر التحقيق أو الحبس أو العقاب بسبب أداء عملهم.

وأكد أنه ستتم معالجة السلام الاجتماعي في تركيا جنباً إلى جنب مع الديمقراطية، داعياً المواطنين إلى توحيد الصفوف بين الناس من مختلف التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية تحت مظلة «تحالف تركيا».

وانتقد أوزيل السياسة الخارجية للحكومة الحالية وموقفها من مأساة غزة، مؤكداً أن حزبه سيرسخ تضامناً حقيقياً مع الشعب الفلسطيني، وليس تضامناً قائماً على الشعارات واللعب على مشاعر الفلسطينيين واستغلال معاناتهم، بينما يتم التحرك بأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

رسالة بالذكاء الاصطناعي لإمام أوغلو تم بثها في افتتاح المؤتمر العام الأول لـ«الحزب الجديد» (حساب الحزب في إكس)

وخلال افتتاح المؤتمر، جرى بث رسالة فيديو مُعدّة بتقنية الذكاء الاصطناعي من رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي المحتجز، أكرم إمام أوغلو، أكد فيها أن بإمكان الناس من مختلف الآراء والمعتقدات السياسية العمل معاً من أجل مستقبل مشترك، قائلاً: «سنُنمّي تحالف تركيا معاً... وسيكون كل شيء على ما يرام، وسينتصر الوطن».

وشارك في المؤتمر العام الأول لـ«الحزب الجديد» ممثلون عن 27 حزباً تركياً، إلى جانب ممثلين عن أحزاب أوروبية، فيما لم توجه الدعوة إلى حزب «الشعب الجمهوري».

كليتشدار أوغلو للتحالف مع إردوغان

في المقابل، اتهم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، أوزيل ورفاقه بتقسيم الحزب الذي أسسه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، مدعياً أنه لم يقبل تعيين وصي على الحزب بعد حكم «البطلان المطلق»، وأنه اضطر للعودة إلى رئاسته حتى لا يتم تعيين وصي عليه.

كليتشدار أوغلو متحدثاً في فعالية لحزب «الشعب الجمهوري» في كوجا إيلي في غرب تركيا (حساب الحزب في إكس)

ورداً على سؤال، خلال فعالية في مدينة كوجا إيلي، غرب تركيا، ليل السبت - الأحد، لمح كليتشدار أوغلو إلى إمكانية الانضمام إلى «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» حال واجهت تركيا مشكلة تستدعي ذلك.

وحدد شروط الانضمام إلى التحالف بأن يكون قائماً على مبدأ «الحكم المشترك» للبلاد، مضيفاً: إذا قالوا «سنمنحكم وزارتين أو 5 وزارات» فلن نقول ذلك لأنه «غير منطقي بتاتاً».