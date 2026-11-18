دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.

وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس. وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد. وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.

وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس. كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.

طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»)

وفي السياق نفسه، أصدر الدبيبة قراراً لتنظيم الضمانات الإدارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية. ونصّ القرار على اشتراط إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه للتحقيق إدارياً مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاماً في الخدمة.

كما نظّم القرار دخول مأموري الضبط القضائي إلى المدارس، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

غير أن هذه الإجراءات لم تبدد اعتراض النقابة العامة، التي رأت أن الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الاعتصام لا تلزمها، ما لم تصدر عنها أو تعتمدها مؤسساتها المختصة.

فقد صعّد نقيب المعلمين، في تسجيل مرئي الأربعاء، انتقاداته للدبيبة، محمّلاً حكومته مسؤولية تعطيل الدراسة، وقال إن إغلاق المدارس لم يكن بقرار من المعلمين، وإنما نتيجة عدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح النقيب أن اجتماعات سابقة مع وزارة المالية والحكومة انتهت إلى تفاهمات بشأن إعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة 10 في المائة، وصرف الفروقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وإقرار ضمانات لحماية المعلمين، وتسوية ملف التقاعد، لكن تلك التعهدات لم تنفذ.

ويتركز الخلاف، وفق النقيب حموم، على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، التي يقول إنها لم تُصرف حتى الآن، رغم طرحها خلال اجتماعات النقابة مع الدبيبة. كما اتهم رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس.

وانتقد حموم ما وصفه بمحاولات تجاوز النقابة العامة، عبر عقد اجتماعات مع نقابات فرعية في طرابلس من دون التنسيق معها، معلناً إحالة المشاركين فيها إلى الشؤون القانونية. كما أعلن انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، وتمسك النقابة باستمرار الاعتصام.

وأكد النقيب أن صرف المستحقات لا يتطلب إجراءات معقدة، وأن الحكومة تستطيع تحويلها إلى حسابات المعلمين متى اتخذت القرار، معلناً التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، كما رَبَط فتح المدارس بتنفيذ المطالب، وفي مقدمتها تسوية الفروقات المالية المتأخرة.

وبدأ تحرك المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، من خلال اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية استمرت 15 يوماً، قبل انتقال النقابات والحراكات التعليمية إلى الإضراب العام في 27 من الشهر، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة.

وفي تطور يعكس اتساع الخلاف داخل المعلمين أنفسهم، أعلن «حراك المعلمين» عزل رئيسه أشرف الهادي، مع تأكيد مواصلة الإضراب، كما تداولت صفحات ليبية تسجيلات مصورة لمعلمين من أنحاء مختلفة في غرب البلاد رافضين عودة الدراسة دون تحقيق كامل مطالبهم.

ويضع هذا التطور التفاهم الذي أعلنته الحكومة أمام تحدٍ إضافي، في ظل غياب موقف موحد من الجهات الممثلة للمعلمين.

وتتجاوز مطالب المعلمين مسألة صرف المتأخرات، لتشمل اعتماد جدول موحد وعادل للمرتبات، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وإقرار علاوات ومكافآت، إلى جانب تأمين صحي شامل للمعلمين وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.