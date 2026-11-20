دمرت رياح بلغت سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة نحو 5 آلاف منزل في بلدة توبانسيريتا البرازيلية، حيث تبحث السلطات عن مفقودين.

وقال غوستافو هيرتر، رئيس بلدية البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وتقع في جنوب البلاد، إن ما حدث «غير مسبوق، أشبه بما نراه في الأفلام»، مضيفاً: «قطعت الأشجار التي سقطت الطرق المؤدية إلى المدينة».

وأضاف أن توبانسيريتا «باتت محرومة من الكهرباء والمياه»، إثر العاصفة التي ضربتها ليل الخميس-الجمعة. وحسب هيئات الأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح 114 كيلومتراً في الساعة.

وعُثر على جثث ثلاثة أشخاص، فيما تعمل السلطات على تحديد ما إذا كانت وفاتهم ناجمة عن العاصفة، وفق حكومة ولاية ريو غراندي دو سول حيث تقع البلدة.

وأشارت الحكومة إلى أنّ نحو 5 آلاف منزل دُمّرت أسقفها، فيما سقطت 100 شجرة في البلدة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».