وصل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إلى الإكوادور، الحليف الوثيق لواشنطن، على أن ينتقل منها إلى هندوراس، وذلك عقب زيارتين خاطفتين لكولومبيا وفنزويلا، إذ أعلن اتفاقاً عسكرياً مع كراكاس.

ويحظى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا بدعم قوي من نظيره الأميركي دونالد ترمب. وهما يؤكدان سعيهما إلى شن حرب على الجريمة المنظمة في المنطقة.

وتأتي جولة هيغسيث الخاطفة في أميركا اللاتينية عقب محاولة لعزله في الكونغرس الأميركي على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والضربات التي تثير شبهات بشأن مشروعيتها القانونية، واستهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وسيشارك هيغسيث في اجتماع مغلق في كيتو، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الإكوادورية، من دون تحديد هوية المشاركين الآخرين فيه. وشاهد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وزير الدفاع الأميركي وهو يدخل مبنى حكومياً في الوسط التاريخي للعاصمة.

ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك في زيارة قصيرة إلى هندوراس، حسب الرئاسة في تيغوسيغالبا، إذ سيلتقي الرئيس نصري عصفورة، وهو حليف آخر لترمب، في قاعدة جوية قرب العاصمة.

وهذه أول زيارة رسمية لوزير الدفاع الأميركي إلى أميركا اللاتينية التي يعدها ترمب بمثابة حديقة خلفية لواشنطن، ويسعى إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الحكومات الصديقة فيها.

وشنّ نوبوا حرباً على عصابات تهريب المخدرات بدعم من واشنطن.

وكشفت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 رحلة جوية عسكرية أميركية إلى قاعدة معزولة على ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادئ، شملت طائرات نقل من طراز «سي-130 هيركوليز» و«سي-17 غلوب ماستر»، وطائرات «في-22 أوسبري»، ومروحيات «بلاك هوك»، وذلك في الفترة بين يونيو (حزيران) ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وحصلت على وثائق تشير إلى وجود قوات أميركية هناك. وتُظهر صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن القاعدة شهدت أعمال بناء واسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة.

والأربعاء، أعلن هيغسيث في فنزويلا استئناف التعاون العسكري مع كراكاس بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية للقوات الخاصة الأميركية. وكرر الرسالة نفسها في كولومبيا.

وقال واقفاً إلى جانب وزراء كولومبيين «من خلال العمل معاً، سنعثر على إرهابيي المخدرات، وسنطاردهم، وسنقضي عليهم ونهزمهم».