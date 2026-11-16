17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

أسفر إطلاق نار، الجمعة، عن 17 قتيلاً و23 مصاباً في سوق بجنوب السودان الذي يعاني من انفلات أمني واسع النطاق، وفق ما أفاد الاثنين مصدران إداري وأمني.

منذ استقلاله عن السودان عام 2011، يشهد البلد أعمال عنف دامية بين فصائل سياسية متنافسة، وكذلك على أسس عرقية وإجرامية ترتبط بسرقة الماشية.

وأفاد ماتشوي بيث المفوض الإداري بالإنابة لمقاطعة تونج الشرقية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن مجموعتين من منطقتين تابعتين لولاية واراب (شمال غربي البلاد) اشتبكتا الجمعة في سوق بمدينة ماكواش، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم رجل شخصاً آخر كان على علاقة بأخته قبل سنوات. وأضاف بيث: «لقد هاجمه ببساطة. وعلى الفور، انضم أفراد العشيرتين إلى القتال، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين».

وأكد مسؤول أمني محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ حاكم ولاية واراب نشر قوات لمنع تجدد العنف.

الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 72 شخصاً خلال أعمال عنف بين مجتمعات محلية على الحدود بين ولاية واراب وولاية الوحدة المجاورة. وتعيش المنطقة منذ سنوات على وقع عمليات قتل ثأرية، وغارات لنهب الماشية، ونزاعات للسيطرة على الأراضي، وهو وضع تفاقم بسبب انتشار الأسلحة النارية.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حرباً أهلية دامية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.