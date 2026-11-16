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العالم أفريقيا

17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
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17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

أسفر إطلاق نار، الجمعة، عن 17 قتيلاً و23 مصاباً في سوق بجنوب السودان الذي يعاني من انفلات أمني واسع النطاق، وفق ما أفاد الاثنين مصدران إداري وأمني.

منذ استقلاله عن السودان عام 2011، يشهد البلد أعمال عنف دامية بين فصائل سياسية متنافسة، وكذلك على أسس عرقية وإجرامية ترتبط بسرقة الماشية.

وأفاد ماتشوي بيث المفوض الإداري بالإنابة لمقاطعة تونج الشرقية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن مجموعتين من منطقتين تابعتين لولاية واراب (شمال غربي البلاد) اشتبكتا الجمعة في سوق بمدينة ماكواش، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم رجل شخصاً آخر كان على علاقة بأخته قبل سنوات. وأضاف بيث: «لقد هاجمه ببساطة. وعلى الفور، انضم أفراد العشيرتين إلى القتال، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين».

وأكد مسؤول أمني محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ حاكم ولاية واراب نشر قوات لمنع تجدد العنف.

الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 72 شخصاً خلال أعمال عنف بين مجتمعات محلية على الحدود بين ولاية واراب وولاية الوحدة المجاورة. وتعيش المنطقة منذ سنوات على وقع عمليات قتل ثأرية، وغارات لنهب الماشية، ونزاعات للسيطرة على الأراضي، وهو وضع تفاقم بسبب انتشار الأسلحة النارية.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حرباً أهلية دامية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.

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العالم أفريقيا

17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

أسفر إطلاق نار، الجمعة، عن 17 قتيلاً و23 مصاباً في سوق بجنوب السودان الذي يعاني من انفلات أمني واسع النطاق، وفق ما أفاد الاثنين مصدران إداري وأمني.

منذ استقلاله عن السودان عام 2011، يشهد البلد أعمال عنف دامية بين فصائل سياسية متنافسة، وكذلك على أسس عرقية وإجرامية ترتبط بسرقة الماشية.

وأفاد ماتشوي بيث المفوض الإداري بالإنابة لمقاطعة تونج الشرقية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن مجموعتين من منطقتين تابعتين لولاية واراب (شمال غربي البلاد) اشتبكتا الجمعة في سوق بمدينة ماكواش، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم رجل شخصاً آخر كان على علاقة بأخته قبل سنوات. وأضاف بيث: «لقد هاجمه ببساطة. وعلى الفور، انضم أفراد العشيرتين إلى القتال، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين».

وأكد مسؤول أمني محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ حاكم ولاية واراب نشر قوات لمنع تجدد العنف.

الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 72 شخصاً خلال أعمال عنف بين مجتمعات محلية على الحدود بين ولاية واراب وولاية الوحدة المجاورة. وتعيش المنطقة منذ سنوات على وقع عمليات قتل ثأرية، وغارات لنهب الماشية، ونزاعات للسيطرة على الأراضي، وهو وضع تفاقم بسبب انتشار الأسلحة النارية.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حرباً أهلية دامية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.

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الجرائم أخبار العالم جنوب السودان
العالم أفريقيا

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
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5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، وسيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل.

ومن المقرّر الكشف عن مشروع «مراكز العودة» الذي يثير انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد الظهر في فيينا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل هذه المبادرة أيضاً اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في أفريقيا.

ونشطت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول «مراكز العودة» المزمعة.

وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان؛ خشية أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض سير المفاوضات.

واكتفى المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الجمعة، بالقول: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».

لكن عدداً من الدبلوماسيين والأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذا البلد سيكون بالتأكيد رواندا. وسيكون وفد رواندي حاضراً الاثنين في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة.

«مراكز استقبال»

والهدف المعلن هو فتح أول المراكز عام 2027. ووضعت فكرة «مراكز العودة» قبل عام ونصف العام بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من الأراضي الأوروبية.

ومن خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء، تأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية.

غير أن «مراكز العودة» تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، عادَّاً أن المراكز «غير مجدية» وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما يثير اختيار رواندا تحديداً مخاوف. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة خاصة إلى السوابق الموثقة بشكل وافٍ لهذا البلد على صعيد القمع والاعتقالات التعسفية.

وتبقى أسئلة كثيرة عالقة. فما سيكون مصير المبعدين؟ وما الذي ستحصل عليه رواندا مقابل موافقتها؟ وهل سيمضي المشروع قدماً على الرغم من التهديدات باللجوء إلى القضاء؟

ولتبديد بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخميس البدء بفتح المركز الأول على نطاق ضيق جداً ليكون بمثابة مشروع اختباري، حسب ما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقضي الفكرة بالبدء بإرسال مجموعة من عشرين مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم، يرجّح أن يكونوا جميعهم ذكوراً بالغين تم توقيفهم على الحدود.

وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن من سينقلهم إلى المركز، وما ستكون التدابير في حال مرض أحدهم، وغيرها من المسائل.

وقالت مصادر مطلعة عدّة على مجرى المفاوضات، إن المراكز لن تكون منشآت احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا اعتماد تسمية «مراكز استقبال» التي قد تعرض فيها تدريباً مهنياً، مع احتمال أن تقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على الأرض.

مشروع بريطاني سابق

والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماماً بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

غير أن خلفه أندي بورنم قال، الخميس، إنه يتابع «باهتمام» الخطة الأوروبية.

ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.

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العالم أفريقيا

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
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إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة خمسة أميركيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

وذكر جهاز المخابرات في منشور على «إكس» في وقت متأخر من أمس (الأحد)، أنه راقب هؤلاء الأميركيين منذ وصولهم وأجرى «تحقيقاً مستفيضاً» في أنشطتهم.

ولم يقدم تفاصيل عن هوياتهم أو الأفعال التي يشتبه في أنهم ارتكبوها في المنطقة الواقعة في القرن الأفريقي.

ولم يرد المدير العام لجهاز مخابرات إقليم «أرض الصومال» جامع محمد إيجال، أو وزارة خارجية المنطقة أو الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» استقلاله عن الصومال في عام 1991، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بالإقليم كدولة ذات سيادة، وتسعى حكومة إقليم «أرض الصومال» لنيل اعتراف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الأميركيين الخمسة يعملون في شركة تُدعى «باراليل بلاك». وتُظهر رسالة بتاريخ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) اطلعت عليها «رويترز»، أنهم تلقوا دعوة من وزير خارجية إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن ضاهر آدم، لإجراء دراسات جدوى لاستثمارات محتملة.

وقال المصدر إن الأميركيين الخمسة غادروا أرض الصومال على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الاثنين).

ولم تردّ شركة «باراليل بلاك»، التي جرى تسجيلها قبل أقل من شهرين في ولاية ديلاوير الأميركية، بعد على طلبات التعليق.

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