تتجه الحكومة اليابانية إلى تمويل الموازنة الإضافية للسنة المالية الحالية من الإيرادات الضريبية الفائضة، دون إصدار سندات جديدة لتمويل العجز، وفق ما أفادت به شبكة «تي بي إس» التلفزيونية اليابانية، الأربعاء، في خطوة تأتي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، وازدياد توقعات مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. ويأتي ذلك غداة توجيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بإعداد موازنة إضافية للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، دون الكشف عن حجمها أو تفاصيل مخصصاتها.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات بنك اليابان تسارع تضخم أسعار الخدمات إلى أعلى وتيرة سنوية منذ عام 1990، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة قريباً، ويزيد التحديات التي تواجه صناع السياسات في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم التعافي الاقتصادي.

تمويل الإنفاق دون سندات جديدة للعجز

وأفادت شبكة «تي بي إس» بأن الحكومة اليابانية لا تدرس إصدار سندات جديدة لتمويل العجز ضمن الموازنة الإضافية، وتعتزم الاعتماد على الإيرادات الضريبية الفائضة لتغطية نفقاتها. وكان وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي قد أعلن، الثلاثاء، تكليف تاكايتشي وزيرة المالية بإعداد الموازنة، عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، دون تقديم تفاصيل بشأن حجمها أو محتواها.

وأفادت صحيفة «يوميوري» اليابانية الشهر الماضي بأن الحكومة تدرس إعداد موازنة إضافية محدودة الحجم، تركز على تمويل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والأمطار الغزيرة.

ومن شأن الاعتماد على الإيرادات الضريبية الفائضة، حال تأكده، أن يخفف المخاوف بشأن زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل العجز، في وقت تزداد فيه حساسية المالية العامة اليابانية لارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية. ويأتي التحرك المالي بالتزامن مع ازدياد مؤشرات ضعف الطلب المحلي، بعدما خفضت الحكومة، الثلاثاء، تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2024، نتيجة استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على معنويات المستهلكين.

تضخم الخدمات عند ذروة 36 عاماً

على صعيد السياسة النقدية، أظهرت بيانات بنك اليابان، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها بعضاً مقابل تقديم الخدمات، بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 1990، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 3.8 في المائة في سبتمبر (أيلول). وجاء الارتفاع مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الشحن البحري والتأجير، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية. ويراقب بنك اليابان هذا المؤشر من كثب، بوصفه أحد المقاييس التي تساعده على تحديد مدى تمرير الشركات ارتفاع تكاليف العمالة إلى أسعار الخدمات، وهو عامل مهم في تقييم استدامة التضخم.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات في القطاعات كثيفة العمالة بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وقال كينيتشيرو أهارا، الخبير الاقتصادي لدى معهد «داي إيتشي لايف» للأبحاث، إن الشركات تواصل تمرير الزيادات في تكاليف العمالة، رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار في القطاعات كثيفة العمالة لا تزال أبطأ من المعدل الإجمالي لتضخم الخدمات. وأضاف، في تصريحات لـ«رويترز»: «يتعين علينا التدقيق في مدى استمرار تمرير تكاليف العمالة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مستدام في أسعار الخدمات».

ازدياد الرهانات على رفع الفائدة

تضاف الضغوط التضخمية المتنامية في قطاع الخدمات إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع، إذ أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على أسعار الوقود ورقائق أشباه الموصلات. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25 في المائة في سبتمبر، بعد زيادة أخرى في يونيو (حزيران)، مقلصاً الفترة الزمنية بين الزيادات مقارنة بعامي 2024 و2025، عندما كان يرفع الفائدة بمعدل مرتين تقريباً سنوياً. وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من تجاوز مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ويتوقع غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتبع ذلك بزيادة أخرى بحلول نهاية مارس 2027، فيما يرجح كثير منهم أن يتراوح سعر الفائدة عند نهاية دورة التشديد النقدي بين 1.75 و2 في المائة. غير أن استمرار ضعف الاستهلاك المحلي يهدد بتعقيد مسار التشديد النقدي، خصوصاً بعدما انكمش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع خلال الربع الثالث من العام. وفي ظل هذه التحديات، ستتجه الأنظار إلى حجم الموازنة الإضافية وتفاصيل تمويلها، ومدى قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الإنفاق دون زيادة أعباء الدين العام، بالتوازي مع ترقب قرارات البنك المركزي بشأن احتواء التضخم دون تقويض التعافي الاقتصادي.